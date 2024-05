Aragón ampliará a los dos hijos las ayudas que se concedan a partos múltiples y adopciones

Aragón ampliará a los dos hijos las ayudas económicas que hasta ahora se concedían a los padres de un mínimo de trillizos o adopciones múltiples de tres niños y en el caso de partos gemelares o dos niños adoptados cuando al menos uno presentaba una discapacidad igual o superior al 33%. La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha anunciado este martes la eliminación de este último requisito como una política para favorecer la natalidad durante su comparecencia ante el órgano sectorial de las Cortes a petición del PSOE.

Esta va a ser la principal novedad de la convocatoria de 2024 y está previsto seguir manteniendo el apoyo a estas familias en las mismas condiciones que se venía haciendo. No obstante, han precisado desde el Departamento de Bienestar Social, se están estudiando los datos con el fin de definir las condiciones y características de las ayudas.

Estas subvenciones van dirigidas a colaborar en los gastos extraordinarios que tienen que afrontar estos hogares. La cuantía máxima otorgada en 2023, con carácter general, ascendió a 1.200 euros por cada menor que no superara los 12 años de edad. A esta cantidad se le aplican unos porcentajes correctores en función de la renta per cápita anual del hogar. A partir de una renta per cápita anual de 11.400,01 euros la familia queda excluida de estas ayudas. El año pasado la DGA destinó a esta iniciativa 215.000 euros.

Sin ninguna novedad sobre el cheque-bebé

Esta ha sido una de las medidas concretas que ha dado a conocer la titular de Bienestar Social que ha defendido las políticas en materia de vivienda y empleo que ya está adoptando el Ejecutivo autonómico como las más eficaces para revertir los datos de natalidad “muy preocupantes”.

También ha avanzado que la Ley de Familias ya ha concluido el proceso participativo y el compromiso es “sacarla adelante”, y que después del verano se aprobará la estrategia de conciliación y en el presupuesto de 2025 se incluirá una partida para analizar y diseñar la estrategia aragonesa de maternidad y natalidad. Estos son algunos de los plazos con los que Susín ha contestado a las preguntas planteadas por la diputada socialista Pilimar Zamora. Sin embargo, no ha respondido a otros temas como la puesta en marcha del cheque bebé, una iniciativa incluida en el pacto de gobierno entre PP y Vox, el impulso de las casas canguro o la universalización de la educación también hasta los 3 años.

En su intervención Susín ha hecho hincapié en la caída de los nacimientos en la Comunidad con 8.585 en 2023, un 4,5% menos que el año anterior. Por provincias, en Huesca llegaron al mundo 1.288 bebés (-14,6% que en 2022), en Teruel, 832 (-13%) y en Zaragoza, 6.465 (-0,8%).

El PSOE critica la creación de "una mayor estructura"

Desde la oposición, Zamora (PSOE) ha mostrado su preocupación porque el “socio de viaje” de los populares, Vox, derive en un plan de fomento de la natalidad que suponga un recorte a los derechos de las mujeres. Asimismo, ha reprochado a la consejera del ramo que la única medida implementada hasta ahora en relación a la natalidad ha sido “la creación de una mayor estructura en el Departamento”, al ponerse en marcha la nueva Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad.

Por Aragón Teruel-Existe, María Pilar Buj, ha hecho hincapié en que hay que dar soluciones a problemas concretos como las esperas de al menos dos años para acceder a los tratamientos de fertilidad en el Hospital Miguel Servet y tener que aguardar ocho meses entre cada uno de los intentos que se llevan a cabo.

Desde CHA, Isabel Lasobras se ha interesado por saber si en la ley se va a atender igual a todos los tipos de familia y ha advertido que cuando se ha puesto en marcha el cheque bebé ha tenido poca relevancia en el número de nacimientos, a su juicio por no venir acompañado de “medidas reales” para compartir el cuidado y promover la igualdad.

Por parte del socio de gobierno de los populares, David Arranz (Vox) ha defendido el fomento de la natalidad con una serie de bonificaciones en el IRPF, la conciliación y oportunidades a los jóvenes para formar una familia y ha rechazado que una solución al “desierto demográfico” sea una inmigración masiva.