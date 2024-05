La familia de los hermanos Lapeña visita el laboratorio del valle de Cuelgamuros

Los descendientes de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, fusilados en 1936 en Villarroya de la Sierra, consiguieron la exhumación de ambos en 2016 del valle de Cuelgamuros -antes de los Caídos- y este lunes entran a su laboratorio para ver los restos.

Invitados por el Gobierno, será el segundo grupo de familiares que compruebe el trabajo del equipo multidisciplinar formado por 30 especialistas en estas instalaciones que se inauguraron el pasado 29 de abril y que dirige el forense Francisco Etxebarría.

Los familiares de Purificación Lapeña, nieta de uno de estos fusilados, están entre los afectados que acuden este lunes por la mañana. En su caso, lo harán acompañados del abogado Eduardo Ranz. Está previsto que les expliquen cómo se encuentran los huesos recopilados por los genetistas, forenses, antropólogos, historiadores, arquitectos y miembros de la Policía Judicial.

Purificación Lapeña, nieta y sobrina de los dos hermanos de Calatayud en el Valle de los Caídos Enrique Cidoncha

El letrado Eduardo Ranz recuerda que en 2016 tuvieron "el auto de exhumación" con la decisión judicial y, en los ocho años trascurridos, se han mostrado "una actitud colaboradora con los distintos gobiernos". “Esperamos que el lunes podamos visitar el valle, nos faciliten unas explicaciones en el laboratorio 'in situ' y previsiblemente estemos delante de los huesos. Creemos que el complemento del auto de los hermanos Lapeña es necesario para que este país supere muchas cosas”, señala el letrado a HERALDO.

De momento, la familia de los Lapeña desconoce el estado de la investigación. De hecho, la asistencia a Cuelgamuros está motivado para “ver cómo se encuentra la identificación”. Su abogado señala que “este proceso terminará el día que se celebre su entierro en Aragón (en el cementerio de Calatayud, desde donde se los llevaron en 1957 sin conocerlo sus familias) conforme a la religión o creencia de cada uno”.

El forense Francisco Etxeberria, durante su reciente estancia en Teruel. Antonio García/Bykofoto

Está previsto que este lunes acudan una treintena de personas, organizadas en grupos reducidos, a las que les seguirán el resto de familias. En total, hay unas 140 personas afectadas.

“Estar delante de los huesos de los familiares es una experiencia única”, manifiesta el letrado de los descendientes de los hermanos Lapeña. “Al visualizar el cumplimento del auto judicial que se dictó en 2016, España va a superar muchas cosas. Ojalá sea más bien pronto que tarde”, añade. El Gobierno aprovecha la coyuntura de estos días ya que "no hay eucaristías”.

La ONU critica la ley del PP-Vox en Aragón

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de mostrar el laboratorio a las familias de los enterrados en el valle de los Caídos de manera ilegal durante la dictadura de Franco ya tuvo un primer capítulo hace unos días. Ahora coincide con la crítica de la ONU al Gobierno de Aragón PP-Vox por la reciente derogación de la Ley de Memoria Aragonesa aprobada en la legislatura de Javier Lambán (PSOE), porque "invisibiliza a las víctimas".

El abogado de los hermanos Lapeña recuerda que ellos ya acudieron en 2017 a la ONU para “la aplicación de la sentencia dictada por el Juzgado de San Lorenzo del Escorial”.

En este sentido, Eduardo Ranz critica que “las leyes de concordia suprimen la palabra dictadura”, “rompen las mapas de elaboración de las fosas”, que tienen las autonomías y el Gobierno central, y “hacen peligrar las subvenciones”. Considera que el camino que pueden llevar estas normas, como la aprobada por Aragón, puedeN acabar en el Tribunal Constitucional.

“Concordia en derecho es un acuerdo entre dos partes. Aquí sabemos donde está la ultraderecha, pero no sabemos donde está la segunda parte”, critica el abogado de la familia de los hermanos Lapeña. “La derecha europea es laica y está contra el totalitarismo, pero no es la involución que se se vive en la derecha española. Hay que recordar que Óscar Alzaga, de la Democracia Cristiana, estuvo detenido por la dictadura franquista y quienes lo pagan son las víctimas que no pueden defenderse”, concluye Ranz.