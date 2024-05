El hortelano más famoso en las redes está en Huesca

Con más de 430.000 suscriptores y vídeos que superan los 5,5 millones de visualizaciones en Youtube, Pepe Ballarín, un oscense de 89 años, responsable del proyecto de Youtube @Elhuertofamiliar y la web www.huertofamiliar.com, no se considera a sí mismo un youtuber al uso porque no tiene ninguna obligación contractual con nadie, ni marcas ni patrocinadores, pero las cifras no dejan lugar a la duda: es uno de los comunicadores más seguidos.

"Yo tan solo soy una persona que quiere transmitir lo que sabe a las personas que quieran escucharme. Gente a la que les gustaría tener un huerto pero no saben por dónde empezar", asegura.

Un reto que arrancó en el año 2011 gracias a sus inquietudes personales y a su afán por hacer las cosas lo mejor posible. "Entre los muchos oficios que he desarrollado a lo largo de mi vida, he sido fotógrafo profesional durante más de dos décadas. Tenía un montón de vídeos de mis hijos y quería editarlos, así que me apunté a un curso del Art Lab del Ayuntamiento de Huesca para manejar el Adobe Premier y mi profesor en aquel momento, Ramón Día, me animó a crear un canal con vídeos sobre el huerto. Mi primer contenido fue sobre la patata. El resto es historia", explica.

Una historia en la que ha grabado, creado y editado vídeos que han tenido más de 5,5 millones de visualizaciones, como uno sobre el tomate que batió todos los récords. "Cuando decidí empezar estuve viendo muchas cosas similares y no me convencía ninguna. Yo no quería contar la historia por fascículos, sino que quería que la persona que llega a mi canal, con un solo vídeo sea capaz de entender los aspectos más importantes a la hora de plantar un tomate o una cebolla, desde la preparación de la semilla a la recolección. Por eso, me cuesta hacer los vídeos mucho tiempo y, a veces, tengo seis o siete en marcha a la vez. Mi afán es que cualquier persona que quiera plantar su huerto lo pueda hacer fácilmente", apunta.

Y en este afán por transmitir lo que sabe, siempre ha procurado caminar por la senda de lo ecológico. "No me gusta utilizar productos químicos porque degradan la tierra. Yo les propongo un montón de soluciones ecológicas que sirven como fertilizantes y en los vídeos les indico cómo prepararlas", explica, mientras recuerda que "si tuviera que definirme sería como un forofo de la naturaleza en todos sus aspectos", afirma este enamorado del Pirineo, la micología y la flora.

Una forma de vida

Y esta definición está más que justificada, porque el campo ha sido y es la razón de ser de este hijo de agricultores que, hasta el servicio militar, ayudó en el campo a sus padres. Más tarde, fue panadero, fotógrafo y músico en varios grupos de Francia y España, hasta convertir su pasión en un arte gracias sus vídeos.

Y no solo eso, el huerto le permite estar en una perfecta forma física y mental, hasta el punto de que puede presumir de no tomar ni una sola pastilla para dormir. "Cuando tienes un huerto, además de beneficiarte de consumir productos de proximidad y sabores deliciosos, porque los productos llegan de la tierra a la mesa, disfrutas del contacto con la naturaleza, haces ejercicio físico y vas mucho menos al médico. Yo lo hago una vez cada tres años y tengo la impresión de que es por el huerto, que me cuida física y mentalmente", apunta.

Además, gracias a sus vídeos ha creado una comunidad virtual que alcanza los cinco continentes, ya que Pepín recibe mensajes de lugares tan alejados de Huesca como Hong Kong o Australia. "Los vídeos tienen una gran demanda en países de habla hispana, pero me he llevado muchas sorpresas al ver mensajes de seguidores japoneses o de países de la antigua Unión Soviética. Me escriben y me hacen preguntas, algunas en su idioma. Yo las traduzco en Google y, siempre que puedo y sé lo que me preguntan, les respondo", afirma Pepín.

Una comunidad de seguidores que él considera ya familia y que le ha dado grandes satisfacciones. "Me felicitan la Navidad, se interesan por mis cosas y, si tardo mucho en publicar, me preguntan si estoy bien. Es algo que agradezco mucho", indica, mientras anima a todo el mundo a disfrutar de la naturaleza, algo que él ha transmitido a sus dos hijos y sus cuatro nietos y que sigue haciendo a sus casi 90 años.