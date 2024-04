Roche: "Las organizaciones agrarias no vamos a estar en la protesta convocada por Aega"

"Las organizaciones no vamos a estar en la protesta de este sábado porque tampoco se nos han invitado", ha dicho José Manuel Roche, secretario general de UPA en Aragón este viernes al participar con los compañeros de UPA Andalucía en la entrega de fresa de Huelva a los consumidores para concienciarles de la necesidad de que compren producto de origen español.

La protesta de este sábado en la que se espera participen unos 200 tractores y cientos de agricultores en manifestación a pie, ha sido convocada por la nueva asociación del campo. Aega. "No va bajo las siglas de las cuatro organizaciones agrarias, aunque en Aega haya agricultores de todas ellas", ha precisado.

A la pregunta de UAGA, Araga, Asaja y UPA convocarán nuevas movilizaciones, Roche ha respondido que "después de la presión viene la negociación y los resultados han sido positivos en la UE y el ministerio de Agricultura y asi sí lo hemos reflejado en el acuerdo firmado desde UPA" a nivel nacional.

Eso sí, no ha descartado nuevas movilizaciones en Aragón para presionar y que que el consejero del ramo, Ángel Samper, "ponga encima de la mesa medidas que solicitamos desde las organizaciones de agrarias, de las que a día de hoy no hay ninguna" . Asimismo, ha precisado que "no hemos roto la unidad de acción", pese a lo que se diga, "y en próximas semanas decidiremos actuaciones antes del verano si no se pone encima de la mesa alguna de las medidas importantes que reivindicamos".

Roche ha dicho por último que "apoyan todas las manifestaciones que lleven en su tabla reivindicativa los problemas del campo, pero que lo que vaya más alla del campo no lo vamos a compartir", en referencia a la protesta este sábado de Aega que ha calificado de "legítima". Y ha recordado que las "movilizaciones son buenas a la hora de meter presión" y ha recordado que las que han hecho han sido mauoritarias y han permitido que el ministerio de Agricultura "haya cambiado cosas imposibles de cambiar" y ha pedido a los agricultores "que no solo reivindiquen sino que estén con las organizaciones profesionales agrarias, que son las que pueden negociar".