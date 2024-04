Ruesca acoge la típica comida popular con judías para unir a los pueblos del Perejiles

Haciendo honor a la tradición, el pueblo de Ruesca, de la ribera del Perejiles, ha celebrado un año más su tradicional comida popular con rancho de judías para celebrar la unión de los municipios por los que pasa el afluente del Jalón: Belmonte de Gracián, Mara, Miedes, Orera, Sediles, Torres y Villalba de Perejil en el Día de Aragón. Así se celebra de forma rotatoria esta conmemoración desde hace 40 años.

Fue en 1984 cuando por primera vez, por iniciativa de los alcaldes de estos municipios cercanos a Calatalayud, se decidió festejar el 23 de abril, patrón de Aragón, con este rancho de judías, preparadas con chorizo, morro y oreja y demás ingredientes. De su elaboración se ocupa el cocinero José Manuel Gil, de manera altruista, y por seguir haciendo lo que ha hecho buena parte de su vida. Aunque esté jubilado, se encargó de atender los fogones del que ha sido durante muchos años el Instituto Politécnico de Calatayud Nº del Ejército y es en la actualidad la Academia de Logística.

«Quiero recalcar que este es un día para pasarlo en el pueblo y estar en convivencia con los vecinos", manifiesta el alcalde de Ruesca, Manuel Monge. "Hemos repartido entre 2.000 y 2.500 raciones gratis de judías y 800 botellas de vino de la Cooperativa San Alejandro de Miedes. El vino si lo hemos cobrado, a 2 euros la botella", ha dicho, para evitar abusos.

El alcalde ha reconocido que "ha habido un montón de gente y que las judías estaban muy buenas como todos los años, aunque el tiempo no ha acompañado mucho". Y ha hecho hincapié en que el valor de "esta comida popular es reunir a los vecinos y amigos de los pueblos de la ribera del Perejiles".

Mujeres de Ruesca ayudando a José Manuel Gil a preparar la tradicional comida popular con las judías como protagonistas. JMACIPE

"Antes se ponían mesas con tablones y sillas para todo el mundo y se organizaba el aparcamiento para los coches, pero para un pueblo pequeño es mucha complicación y ahora la gente viene con sus enseres para comer al aire libre o a casa de los amigos", ha señalado el alcalde de Ruesca que cuenta con unos 70 vecinos aunque viviendo en invierno son unos 40 o 50 y a esta tradicional comida popular, cuyo plato fuerte son las judías, acuden más de 2.500 personas.

Y como no solo se disfruta de la comida, ha habido también hinchables para los más pequeños, concurso de guiñote, feria del libro y baile en el pabellón. "Ha sido un día para celebrar todos juntos San Jorge. En 20 kilómetros hay ocho pueblos muy unidos y lo que queremos es que siga este buen ambiente y esta celebración tradicional", ha afirmado Monge.

Torres, una pedanía de Calatayud, acogerá el próximo año esta tradicional celebración con comida popular por el Día de Aragón. Román Torres, su alcalde, no ha querido perderse la de este 2024. "Ha habido mucha gente de los pueblos y también de Zaragoza y se han repartido unas 2.500 raciones. Aunque el tiempo no ha acompañado mucho, por lo menos no ha llovido", ha dicho, a la vez que ha señalado que estas celebraciones permiten que la gente se acuerde de los pueblos porque "el medio rural está un poco abandonado". "A ver si conseguimos que la gente se quede a vivir aquí", ha añadido. La falta de empleo es parte del problema, ha reconocido, si bien la cantera y planta de Myta en Orera sigue siendo un referente laboral para toda la zona.