Estudiante de Ingeniería: “El mayor acierto de la IA es facilitarte el trabajo para dedicar tu tiempo a cuestiones más complejas”

La Inteligencia Artificial (IA) llegó ya hace unos años al ámbito de la docencia y la gran mayoría de los estudiantes aragoneses de Educación Secundaria, Formación Profesional y Educación Universitaria la han interiorizado ya como una herramienta más de estudio que utilizan para la preparación de sus esquemas y trabajos de clase.

“Todos mis compañeros de grado la utilizan”, confirma Natalia Martínez, una estudiante zaragozana de 23 años que está acabando el trabajo de fin de grado de Ingeniería Mecatrónica y de Organización Industrial en la Universidad de Zaragoza. Solo le falta presentar ese trabajo para obtener su título universitario pero la joven lleva ya un año trabajando en Libelium, una puntera empresa tecnológica aragonesa. “Hice una entrevista para ellos y me cogieron antes de terminar la carrera”, afirma Martínez. Ella, como todos sus compañeros, ha utilizado la IA durante sus años de estudios superiores y reconoce que esta herramienta le ha cambiado la vida “bastante”.

Comenzó usando con ChatGPT que “utilizaba para hacer algún trabajo de la universidad”, explica. No para hacerlo de forma íntegra. “Eso ya no sirve”, dice. “No le puedes pedir a la IA que te haga un trabajo de determinado tema porque hay muchas aplicaciones que detectan el uso de este tipo de herramientas y que los profesores manejan”, señala la estudiante. “Lo he comprobado y si pones una frase literal de ChatGPT en tu texto, estas app lo detectan y pueden ver cuánto porcentaje de tu escrito está hecho con IA”, continua. “Es una pasada, por lo que los profesores pueden detectarlo fácilmente”, indica Martínez.

“Yo utilizo la IA de manera diferente. Si tengo que hacer un trabajo sobre determinado tema le planteo cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta sobre esa cuestión y ChatGPT me proporciona una especie de índice con las claves que, según él, se deberían incluir”, indica. En base a esos puntos “ya puedes ir buscando más concretamente la información y la bibliografía que vas a consultar, es decir, te enfoca mucho el camino a seguir y optimizas más tu tiempo para ir directamente a las páginas en las que vas a encontrar la información que buscas”, prosigue la joven.

Optimizar el tiempo

Para ella, estas herramientas se debería de implementar también en el aula. Y pone como ejemplo las calculadoras. “¿Por qué no siempre dejan usar calculadoras en los exámenes a los alumnos que ya están en cursos elevados?”, se pregunta. “Esos alumnos ya tienen interiorizadas las operaciones básicas y con la calculadora podrían optimizar el tiempo que tienen en la prueba para pensar cómo hacer los ejercicios en lugar de pasarse el examen haciendo operaciones mecánicas. La IA es lo mismo”, dice.

“Es una herramienta de apoyo que te puede ayudar a comenzar tu trabajo, te lo facilita y obtienes información de manera rápida, luego el trabajo lo tienes que hacer tú, pero el tiempo que te ahorras lo puedes dedicar a tareas que requieran un mayor esfuerzo intelectual”, asevera Martínez.

En su caso, “durante la carrera hemos utilizado una serie de aplicaciones que servían para programar las operaciones más complicadas y calcularlas. Es lo mismo que la calculadora pero en mayor escala”, explica la estudiante. “Son cálculos que todos los alumnos de ingeniería sabemos hacer. Los tenemos interiorizados pero son procesos largos que te quitan tiempo. Sin embargo, con estas herramientas, hacer este tipo de operaciones nos costaba tan solo un minuto, mientras que otros compañeros en grados similares al nuestro no las usaban y se pegaban media hora haciendo a mano los cálculos”, compara.

“Mientras ellos hacían integrales de 3 carillas, yo dedicaba ese tiempo a pensar en cómo resolver el problema que tenía delante y terminaba haciendo ejercicios mucho más complicados que ellos”, argumenta Martínez. “Creo que facilitarte el trabajo para poder concentrar tu tiempo y esfuerzo en resolver cuestiones más complejas es el mayor acierto de la IA”, afirma.

"Si no la usas, te quedas atrás"

Esta experiencia también le ha venido bien en el mundo laboral que acaba de comenzar ya que en su trabajo también la usa. “Es el presente y el futuro”, asegura. “Nos ayuda a generar ecuaciones que utilizamos para los sensores de emisores de gases, por ejemplo”, indica Martínez.

Y es que “la IA se está adentrando en el mundo muy rápidamente y hay que saber utilizarla. Una inteligencia colaborativa entre ordenador y humano es mucho más efectiva que si se utiliza solo la mente humana”, insiste. “Si no la introduces en tu ámbito laboral, el de al lado te va a ganar porque la va a utilizar y va a ser más efectivo, más rápido y más productivo que tú. Es como si cuando se inventaron los ordenadores, el de al lado se hubiese quedado con la máquina de escribir”, ejemplifica.

Pero lanza una advertencia. “La IA no es perfecta y hay que tener cuidado porque también se equivoca y se lo tienes que decir. Hay temas muy específicos o concretos que no controla y si no sabes del tema o no compruebas la información que te proporciona, te la puede colar y puedes cometer un gran fallo”, apunta la estudiante de ingeniería. De momento, “creo que la IA está para que nos ayude en los procesos pero no para que nos haga el trabajo totalmente. Aún no ha llegado a ese punto de desarrollo”, concluye.