Diez aplicaciones de la IA para encontrar empleo: "Ayudan a buscar ofertas o saber las preguntas de una entrevista"

"ChatGPT cumplió solo un año el 1 de noviembre de 2023 y ya nos ha cambiado la vida". Así resume Sergio Ibáñez, responsable de desarrollo de Talento del cluster tecnológico IDIA, el impacto de la Inteligencia Artificial (IA). Esta nueva revolución de la mano de los algoritmos capaces de hacer tareas humanas, como el aprendizaje y el razonamiento lógico, se ha ido colando en el día a día. Se habla de IA en la medicina, con los avances en el diagnóstico de enfermedades; la industria, con la agilización en el procesamiento de datos o la enseñanza, con la elaboración de textos, entre otros sectores. En la búsqueda de empleo se puede convertir también en un apoyo para facilitarla, pero los expertos advierten de que todavía no se puede dejar totalmente en manos de un robot.

La ventajas de aprender a manejar esta tecnología, bien para buscar trabajo o una vez en él, son amplias. "Nos puede ayudar indirectamente, igual que si sabes más idiomas, 'Office' o ciertas herramientas informáticas tienes más fácil encontrar trabajo", asegura Ibáñez. De ahí que frente al miedo a que desaparezcan puestos de trabajo que puedan ser ocupados por un algoritmo, el experto lo considera también una oportunidad. "Tener conocimientos de IA nos hace trabajadores más valiosos, hacemos más cosas en menos tiempo. Es una capacidad más que empezarán a pedir en las ofertas de empleo, igual que ahora nos resultaría raro meter en una empresa a alguien sin saber 'Office'", apunta.

"Son muy buenos para generar, redactar, resumir, traducir, pero nunca podemos delegar en ellos la última fase, que es la supervisión humana para comprobar si lo que dice tiene sentido"



​(Sergio Ibáñez, desarrollador de Talento del clúster Idia)

En la búsqueda de empleo destaca que para quienes se la primera vez que se enfrentan a esta tarea "hay muchísimas recomendaciones"; ayuda a "extraer palabras clave de ofertas" y empresas y a redactar y modificar un currículum o una carta de presentación, entre otras alternativas.

Prueba del auge de esta formación son los propios cursos que imparte como divulgador de IA generativa, aquella que es capaz de crear. "En octubre di el primer taller en Zaragoza Activa y desde entonces llevo 50", comenta, incluidos los de los próximos meses. "Hay mucho interés por aprender", asegura. Entre los perfiles de sus alumnos hay profesionales, desde docentes a comerciales o personas que trabajan con redes sociales.

"Juntapalabras", pero "muy buenos"

Ibáñez se queda con los tres modelos de 'machine learning' (LLM, 'Large Language Models') más utilizados: ChatGPT (OpenAI), Copilot (Microsoft) y Gemini (Google). "Son muy buenos para generar, redactar, resumir, traducir, pero nunca podemos delegar en ellos la última fase, que es la supervisión humana para comprobar si lo que dice tiene sentido", advierte el experto. De ahí que pese a calificarlos de "herramienta muy potente", advierte que son solo "juntapalabras", aunque "muy buenos". Así, reconoce que "la mayoría de veces aciertan y tiene sentido, pero se están inventando la respuesta y no saben lo que están diciendo", ejemplifica para aclarar que la información que nos da es una combinación de la que encuentra.

Elena Ariño, orientadora laboral de Zaragoza. José Miguel Marco

"Siempre hay que contrastar la información y hacer una criba".



"No puedes copiar y pegar porque es necesario dar una pátina de humanidad"

​

​(Elena Ariño, orientadora laboral)

"Ayudan a buscar ofertas de empleo, hacer el currículum o la carta de presentación y simular una entrevista, para saber las preguntas que te pueden hacer", enumera Elena Ariño, orientadora laboral. "Esa búsqueda que vas a hacer va a ser más específica, va a estar más adaptada a lo que tú necesitas", detalla. Se pueden buscar ofertas de empleo en Zaragoza, "cuanto más concreto lo pongas, mejor" y te hace un CV adaptado a una oferta de trabajo concreta o una carta de presentación.

"Te ayuda para saber qué está pidiendo el mercado, si tengo esas competencias me sirve para incluirlas en el currículum y la carta de presentación. No es lo mismo que llegue a entrevista y no haya pensado puntos fuertes, que no sepa que los está pidiendo el mercado a ir con una historia preparada", añade Ibáñez.

Ambos destacan que permiten "optimizar" tu perfil de Linkedin. "Hay mucha gente que se paraliza porque no sabe qué contar. Si te cuesta explicarlo le das tus cualidades, redacta un extracto, una propuesta", explica Ibáñez. En cualquier caso "no te tienes que quedar con lo primero que te dan, pero te dan inspiración", añade.

Ariño coincide en que "siempre hay que contrastar la información y hacer una criba". Así, "no puedes copiar y pegar porque es necesario dar una pátina de humanidad", aconseja. Puede que la información que elabore la IA no esté del todo actualizada, ya que no todas las versiones se encuentran conectadas a internet, y que la oferta ya no exista. Reconoce que para los pofesionales que asesoran a otros en la búsqueda de empleo resulta necesario conocer y utilizar las herramientas de IA. Coincide con Ibáñez en quedarse con las tres grandes, que además permiten llevar a cabo la mayoría de consultas de forma gratuita.

En otras ocasiones, la orientadora alerta de que puede utilizar "palabras excesivamente formales o rimbombantes" o no muy apropiadas. Cita un caso real de una herramienta que elabora el currículum y la carta de presentación que se usó para elaborar las de una persona que buscaba trabajo en logística. Para describir al candidado lo definía como "apasionado de la logística", un adjetivo excesivo para solicitar empleo. "Es necesario pulirlo", aconseja, porque manejan una "amalgama de información", que la devuelven a usuario "en bruto". Pese a ello, estas herramientas permiten "ahorrar y optimizar el tiempo de búsqueda, ayuda a tener una visión más amplia y a detectar palabras clave", enumera sobre las principales ventajas.

Aplicaciones con IA para buscar trabajo

1. ChatGPT. Creado por la empresa OpenIA se ha convertido en el principal lenguaje de 'machine learning'. Permite obtener respuestas de todo tipo, desde las ofertas de empleo actuales, requisitos que piden, puede hacer un currículum y aconsejar sobre cómo mejorarlo e incluso plantear preguntas de una entrevista personal.

2. Copilot. Inteligencia artificial desarrollada por Microsoft.

3. Gemini. Modelo de lenguaje con IA creado por Google, enlazado al buscador para ampliar la información que ofrece.

4. Grabjobs.co. Buscador específico de ofertas de empleo en general mediante inteligencia artificial (IA). Permite ampliar el campo de búsqueda que a través de una herramientas normal.

5. Autojob.app. Rastreo de vacantes según tu currículum. Es necesario subir el currículum y se encarga de hacer un rastreo de las ofertas de empleo que mejor se adaptan.

6. Resumai.com y kickresume.com/es/. Permiten confeccionar un currículum a través de preguntas que va planteando.

7. Rezscore.com. Esta herramienta evalúa tu CV una vez subido para ver si es eficaz y permite mejoras en el mismo.

8. Coverlettercopilot.com. Redacta cartas de presentación. Entre las herramientas que se han desarrollado hasta ahora figuran las que permiten

9. Simulador de entrevistas (en inglés). Permite al usuario preguntar qué tipo de cuestiones le pueden plantear en una entrevista de trabajo o introducir algunas para obtener ejemplos de respuestas apropiadas. grow.google/certificates/interview-warmup/ y www.interviewai.io

10. Herramienta de análisis de competencias. Permite rastrear las ofertas de empleo o las de un sector concreto para saber qué están buscando las empresas en los candidatos. https://www.icims.com/products/talent-cloud-applications/skillsurvey/

La lista de herramientas de IA que se pueden utilizar es mucho más extensa. Ibáñez maneja una relación de unas 30 aplicaciones, pero todavía no cree que estén suficientemente desarrolladas. "No me gusta ninguna", confiesa, en cuanto a las específicas, ya que estarían "todavía empezando". "A la IA le falta mucho".

Ariño aconseja también cuidar los datos que se suben a dichas aplicaciones con IA. "Limitar en lo posible los datos personales", para intentar protegerlos. Ambos expertos aseguran que pese al auge de estas herramientas sus profesiones seguirán siendo necesarias. "El trato humano se sigue valorando", considera Ariño.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.