Las zonas donde más se ha propagado la avispa asiática en Aragón

El Departamento de Medio Ambiente y Turismo de Aragón retiró el pasado año un total de 16 nidos de avispa asiática, lo que representa más de la mitad de los nidos detectados desde su primera aparición en 2016.

La mayoría de estos nidos eran secundarios y de gran tamaño, lo que evidencia la expansión de esta especie invasora en la Comunidad, informa el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Durante el año pasado, se observó una mayor propagación de la avispa asiática, con la detección de nidos en nuevas áreas como Asín, Luesia, Sos del Rey Católico y Uncastillo en la comarca de las Cinco Villas; Aísa, Ansó, Castiello de Jaca y Javierregay en la comarca de la Jacetania; así como en nuevas localizaciones en la comarca de Ribagorza, como Sopeira, Perarrúa, Beranuy, Secastilla y Torre la Ribera.

Esta expansión podría atribuirse al invierno suave experimentado durante 2022-2023, que favoreció la supervivencia de un mayor número de reinas invernantes.

Desde Medio Ambiente alertan de que dadas las condiciones del invierno más reciente, también existe la posibilidad de una dispersión radial hacia nuevas áreas si más reinas han sobrevivido.

Cuando se identifica la presencia de un nido de avispa asiática, se activa un dispositivo para inspeccionar y coordinar su retirada y eliminación, con la participación de Agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos del Gobierno de Aragón y, en algunos casos, bomberos y otros colaboradores.

La eliminación de los nidos se lleva a cabo siguiendo estrictas pautas de seguridad para garantizar un procedimiento exitoso.

Aunque la incidencia de esta especie en Aragón es menor que en otras partes de España, porque prefiere climas atlánticos, húmedos y sin heladas, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo continúa trabajando en su detección y control para prevenir su propagación.

Desde 2016, se han retirado alrededor de 30 nidos en Aragón gracias a la colaboración de los Agentes de Protección de la Naturaleza, técnicos del Gobierno y bomberos.

Esta especie depreda sobre avispas, abejas y otros insectos, por lo que constituye un peligro para el equilibrio de los ecosistemas. Tanto su aspecto exterior como sus nidos pueden llevar a confusiones con ejemplares y nidos de especies autóctonas y no ataca si no es molestada, por lo que es importante no manipular sus nidos y mantener siempre una distancia prudencial.

Es por ello que si se observa alguna actividad sospechosa de esta especie, se recomienda reportarla a los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón o a los Servicios Provinciales de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, preferiblemente con fotografías para una identificación rápida.

También se puede contactar a través del correo invasoras@aragon.es o subir fotografías y la localización a la página web http://mapadeavispas.com/.