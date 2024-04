Dimitry Berberoff: “Es incomprensible e insostenible que el CGPJ no se haya renovado aún”

Dimitry Berberoff Ayuda, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, reconoce que el problema de la renovación pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha generado “unos momentos complejos” para el Estado de Derecho porque "es incomprensible e insostenible" que no se haya renovado en cinco años.

También considera que debe cambiarse la situación que se vive en el Tribunal Supremo, donde apenas hay 11 magistradas frente a 55 magistrados. Esta realidad, contradice la proporción existente de jueces, dado que el 55% son mujeres frente al 45% de hombres.

“La situación es incomprensible e insostenible”, afirma en declaraciones a HERALDO sobre la renovación del CGPJ, pendiente desde el año 2019 e incluso antes. “Ahora hay 25 plazas vacantes en el Tribunal Supremo y tiene que haber una solución rápida, que debe adoptar el Congreso y el Senado, y al mismo tiempo la reforma de la ley orgánica, porque es lo que nos está diciendo Europa, a lo que hay que aspirar”.

De hecho, el magistrado recuerda que el modelo de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde los vocales eran elegidos por los jueces se modificó (en favor de los partidos políticos) y “no está bien resuelto”. En ese sentido, Berberoff recuerda que en la apertura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, a la que acudió Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE, quien citó a España en su discurso porque se ha abierto “un diálogo estructurado” (entre PP y PSOE) en enero, pero todavía no se conoce que se haya resuelto.

“El asunto llegó al Tribunal Constitucional y validó el sistema actual. Pero ahora tiene que haber un gran consenso para modificar esa ley orgánica, y que sean los jueces quienes los elijan con todos los mecanismos de proporcionalidad por criterios como jurisprudencia o territorios. Eso lo defienden la mayoría de los magistrados”, asevera Dimitry Berberoff.

La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, durante su visita a Loarre, junto al alcalde, Roberto Orós. Justicia de Aragón

Una mujer, Justicia de Aragón

Al hablar de la “feminización” que ha supuesto el reciente nombramiento de la Justicia de Aragón, la magistrada Concepción Gimeno Gracia, el magistrado del Supremo le transmite su felicitación porque “lo hace y lo hará fenomenal”, ya que “esto es por su mérito y su capacidad”.

“Hay que llegar a estándares de equiparación porque no tiene sentido que en la carrera judicial haya una proporción del 55% de mujeres y 45% de hombres y eso no se vea en la cúpula judicial (el Supremo), porque solo hay 11 magistradas y 55 hombres, con la circunstancia de que hay 25 vacantes”, defiende. “Carece de justificación que no haya esa sincronización de porcentajes. Esta es mi opinión y creo que es prácticamente mayoritaria ”.

Conferencia sobre la Administración pública

El aragonés ha pronunciado una conferencia en la sala de recepciones del Ayuntamiento de Zaragoza sobre “La Administración pública, garante de la legalidad en el Estado de Derecho: reflexiones desde la Jurisprudencia”, en el marco de una serie que dirige el catedrático de Derecho Administrativo, José María Gimeno.

“Hay que enfatizar que la Administración pública es el primer garante de la legalidad y del Estado de Derecho, al estar sometida al principio de legalidad, y debe ser activa en la defensa del interés general, como dice la Constitución”, destaca el magistrado nacido en Zaragoza y cree que “no puede mantener una posición pasiva”.

“Los jueces en Estado de Derecho son el último valladar, pero eso no quita responsabilidad a la Administración de conducirse de acuerdo a la interpretación que haga conforme a la ley, a la jurisprudencia y a los principios generales del derecho”, sostiene Dimitry Berberoff, hijo de un búlgaro y una zaragozana. Cree que la Administración tiene esa vinculación con la ley y una legalidad abierta a Europa y a los principios generales del derecho.

El magistrado del Supremo señala que vuelve siempre que puede a su Zaragoza natal. Durante su carrera judicial estuvo veinte años en Barcelona, luego en Luxemburgo, como letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, y después fue a Madrid, al ser nombrado en el Alto Tribunal.

“Me siento zaragozano por los cuatro costados", afirma. "Mi padre era búlgaro, pero zaragozano y aragonés de corazón y convicción, como mi madre. Yo tengo familia, muchos amigos y vínculos aquí, donde nací y me casé con mi mujer, saqué la carrera y la oposición con nuestro querido Epi, que ya se nos fue", concluye.