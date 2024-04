Cartera rural: “Aunque 'repartimos' felicidad, en Correos tenemos que reinventarnos”

Sara Campos, una cartera de 51 años, reparte todos los días cartas, paquetes comerciales y certificados en el municipio de Albalate de Cinca (Huesca), de unos 1.100 habitantes. “Aunque 'repartimos' felicidad, en Correos tenemos que reinventarnos porque las cartas van desapareciendo y llegan los paquetes y otro tipo de envíos. En la tienda de Correos vendemos libros, por ejemplo. Yo puedo llevar cada día unos 300 paquetes”, calcula. “A los inmigrantes de países del Este o africanos que vienen para las campañas de fruta sí que les llegan muchas cartas de sus familias o amigos que están en España porque se ayudan mucho”.

Esta cartera aragonesa, que se estrena en esta legislatura como alcaldesa de Osso de Cinca (por el PP), lleva dos décadas como cartera tras haber dejado su empleo en la limpieza y está muy contenta de este cambio laboral. Sabe que cada mañana le esperan los destinatarios: unos tienen miedo si llega una carta certificada de Tráfico porque intuyen que llega una multa y entre los más mayores le han pedido incluso que les lea la carta... para emocionarlos.

Como Sara hay 88 carteras/os destinados en la provincia de Huesca que realizaron 11.909 operaciones durante todo el año 2023. En esa misma etapa, otros 125 carteras/os lo hicieron en la provincia de Zaragoza, y llegaron a las 35.072 actuaciones. Las 57 carteras/os que trabajan en la provincia de Teruel casi alcanzaron las 10.000 intervenciones (9.782).

La cartera Sara Campos en la oficina de Correos en Albalate de Cinca (Huesca). Heraldo

En el conjunto de Aragón, alcanzaron un total de 56.763 actuaciones. Correos ha decidido ampliar los servicios en el ámbito rural para diversificar su actividad y ofrecer servicios de proximidad a la ciudadanía en todos los pueblos de Aragón ayudando a la lucha contra la despoblación.

Para Sara su trabajo ha evolucionado en los casi veinte años que lleva trabajando: “Las cartas van a menos y suelo llevar más certificaciones o burofax, y sobre todo los paquetes comerciales que la gente compra en Amazon u otras redes”, relata la cartera, muy satisfecha con su función para los receptores.

Cada jornada acude a la oficina ambulante de Correos en Albalate de Cinca en la que trabaja con una PDA, un dispositivo de bolsillo donde los vecinos firman los pedidos que pagan o los certificados de la luz a los que colocan los sellos correspondientes.

“Yo hago una admisión provisional con el código de barras y luego salen a la oficina principal, desde donde los envían”, explica Sara Campos. “Vienen a buscar a la oficina los paquetes certificados que no se han podido entregar en sus domicilios y suelo pasar una hora y media en ese cometido. Después, llega el correo desde Monzón y me preparo lo que voy a repartir por las casas”.

Aunque “hay pocas plazas de pie”, como lo califica a dedicarse solo al reparto en un municipio como Albalate, “en la reestructuración que se ha realizado (por Correos) lo han mantenido igual”. Al haber más de un millar de vecinos, un 30% de ellos recibe algún tipo de paquete, certificado o carta. “Las empresas se mueven ahora mucho a través de estos paquetes”, señala.

Sara tiene tres hijos y su trabajo de cartera le ayuda a comprobar la evolución de la población del Cinco Medio: “Utilizan mucho la compra on-line”, y puede suponer ya un 25% de los destinatarios de Correos. “Yo hago el reparto del turno de la mañana, pero hay también turno por la tarde y llegan con la paquetería urgente que suele trabajar empresas como Amazon, por ejemplo”, indica la cartera.

En agosto de 2024 cumplirá 20 años como cartera. “No dejé la limpieza hasta que la empresa me ofreció una jornada más larga y vi que ya no podía compaginarlo. Me gustaba Correos y me interesa mucho lo que hago”, destaca Sara Campos.

Imagen de la Feria Aragonesa de la Biodiversidad Agrícola 2021 celebrada en Albalate de Cinca a principios de octubre. Ayuntamiento de Albalate de Cinca

Desde leer cartas a explicar qué es Hacienda

“He estado con una señora que me ha pedido que le lea la carta de un familiar y me ha pasado más veces. A algunos extranjeros les pasa porque no las entienden y te preguntan: ¿qué es Hacienda? Y les digo que ya irán conociéndola porque los españoles ya nos la conocemos bien, pero hay que ayudarles en todo lo que podamos. Otras veces llegan postales que les hacen mucha ilusión a los mayores porque se las mandan sus nietos”, enumera algunas de los episodios singulares. “Si les llega de la DGT les explico que parece que son o no multas, por ejemplo, por la experiencia que tenemos”.

Mientras habla, Sara está en medio del reparto por Albalate de Cinca y se ha encontrado que algún destinatario le avisa de que no estará en casa por la mañana pero que puede dejárselo en un estanco próximo. “Todos nos ayudamos para que lleguen los paquetes o las cartas. Al final, nos convertimos en amigos”, destaca.

Al hacer las cuentas, Sara tiene muy claro que las cartas clásicos “van hacia menos” y “se van perdiendo, aunque los mayores las necesitan todavía” (muchas son sustituidos por los mensajes por el móvil). Por contra, lo que les crece día tras día enumera es “el burofax, el certificado, la paquetería, Wallapop y la venta de segunda se lleva mucho ahora”.

“Aunque tenemos competencia, Correos da un buen servicio de calidad y se nota”, destaca. Además, reconoce que hay empresas o ayuntamientos que disponen de tarjetas de clientes, con las que suelen abonar las cartas que envían, y es un formato muy cómodo para todos (el usuario y el cartero/a).

Desde la carta ideal a la alcaldía

Al preguntarle qué carta le gustaría entregar, Sara Campos medita que estaría bien repartir una que proceda de un familiar que resida en un país lejano y le llegue a sus abuelos que vivan en Albalate de Cinca y les envían unos billetes de avión para ir a visitarlos en su boda que podría ser en Colombia o Estados Unidos, por ejemplo.

La cartera convalida su trabajo, con sus tres hijos y, además, se estrena como alcaldesa de Osso de Cinca. No está afiliada en el PP, aunque llevaba de 16 años de concejal. Entre los proyectos más necesarios para su pueblo piensa en saber responder a los vecinos y ayudarles con unos caminos muy demandados por los agricultores, un local social o impermeabilizar un depósito de agua y arreglar el campo de fútbol… Estas demandas no se convierten en cartas sino en deseos para la alcaldesa que además es cartera.