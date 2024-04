Primeras plazas adjudicadas en Aragón: "El Servet ha sido mi hospital desde niña y ahora me voy a formar aquí"

"El mensaje que daría a los nuevos residentes es que aprovechen el tiempo. Van a tener muchos medios a su disposición para aprender". Víctor Solano, presidente de la Comisión de Docencia y jefe de estudios del Miguel Servet, lleva desde 2012 en el cargo y ha visto pasar a muchas generaciones de futuros especialistas sanitarios desde el hospital por el que se han decantado seis de los siete aragoneses que han elegido la primera plaza en Aragón en sus respectivas titulaciones.

De hecho, las primeras plazas asignadas en la Comunidad en Medicina, Farmacia, Enfermería y de titulaciones del ámbito de la Psicología, Química y Biología se han adjudicado en el Miguel Servet. En el caso de Física, ha sido el Clínico Lozano Blesa.

Estos primeros puestos asignados de las diferentes disciplinas en el Servet serán ocupados por Andrés Ederra, futuro mir, que se formará en Dermatología; Rebecca Roman, en Psicología clínica; y María Pilar Loshuertos, en Farmacia hospitalaria. La residencia en Bioquímica clínica será ocupada por Marina Castán (bióloga) y María Teresa García (química). A la cita no pudo acudir María Sisas, que hará la especialidad de enfermería familiar y comunitaria en el Sector Zaragoza II. En el caso de Física, Patricia López-Blanco se formará en Radiofísica clínica en el Lozano Blesa.

Cinco de los nuevos residentes del Servet compartieron este lunes su experiencia en la preparación de la exigente prueba de formación sanitaria especializada y coincidieron en que afrontan este nuevo reto con "ilusión" por aprender y formarse, de cara a iniciar su trayectoria profesional. Aragón ha ofertado esta convocatoria 363 plazas, de las que la mayoría, 265, son de médico interno residente (mir). El resto de plazas de formación sanitaria especializada se reparten entre Enfermería (78), Farmacia (8), Psicología (8), Física (2), Biología (1) y Química (1).

Andrés Ederra (Medicina): "Es una etapa muy bonita y hay que aprovecharla para formarse lo mejor posible"

Andrés Ederra iniciará su formación como mir en el Servet. Ruben Losada

Andrés Ederra, de 24 años y natural de Tauste, se formará en Dermatología en el Hospital Universitario Miguel Servet, tras elegir la primera plaza mir en Aragón este año con el puesto 93.

Visitó los dos servicios, tanto del Clínico como del Servet, y ambos le gustaron: "Eran profesionales muy docentes". "Tengo ganas de empezar y de aprender", reconoce. Pero antes de que se incorpore a la residencia, relata, espera con ilusión las fiestas de Tauste, en honor de la Virgen de Sancho Abarca. "En toda la carrera no ha habido ni unas fiestas que haya estado los cinco días, así que este año tengo que aprovechar". Se plantea el mir como un reto: "Es una etapa muy bonita, en la que toca aprender, conocer gente; considero que hay que aprovecharla para formarse y que el día de mañana podamos ejercer la profesión lo mejor posible".

María Sisas (Enfermería): "Voy a trabajar hasta el día 6 y el 7 me incorporo a la residencia"

María Sisas, futura eir, en Zaragoza. HA

María Sisas, zaragozana de 27 años, obtuvo el puesto 10 en el examen eir (enfermero interno residente) celebrado el pasado 20 de enero. Una posición que le ha permitido elegir la plaza donde se formará los próximos dos años.

Su preparación para la prueba de formación sanitaria especializada la ha compaginado con el trabajo. Los últimos tres meses se redujo la jornada para poder dedicar más tiempo a estudiar. Aun así, estará en activo en su puesto hasta el último momento: "Seguiré hasta el día 6 de mayo y el 7 me incorporo a la residencia".

Su sensación tras el examen fue que no lo había hecho bien. De hecho, sacó poco más de un 5 sobre 10. "Que superásemos el 5 fuimos 15 o 18 personas de las 6.800 que nos presentamos", recuerda. Sin embargo, tras introducir las respuestas en las diferentes plataformas de corrección de las academias, supo que su posición iba a ser buena. Y acertó, porque se ha quedado en el ‘top ten’ de toda España. María reconoce que su vocación es la atención primaria: "Después de estar en el ámbito hospitalario sabía que me quería dedicar a este nivel". La especialidad de Enfermería familiar y comunitaria era su única opción, aunque no tenía claro en qué sector de Zaragoza formarse. Al final se decantó por el II, con el Miguel Servet como hospital de referencia. Cuando se incorpore podrá elegir el centro de salud.

Ante el reto que tiene por delante reconoce: "Tengo ganas de empezar la residencia y a medida que se acerca el día todavía más". Atrás quedan las largas jornadas de estudio y de sacrificio. En poco menos de un mes iniciará la especialidad a la que dedicará su carrera profesional.

María Pilar Loshuertos (Farmacia): "Este año salí del examen con la convicción de que me había salido mejor, pero siempre dudas"

María Pilar Loshuertos, en el Servet. Rubén Losada

María Pilar Loshuertos, de 26 años, ocupa la primera plaza que se ha adjudicado de formación especializada sanitaria en Farmacia en Aragón, con el puesto 86. Natural de Lloret de Mar, su familia es de Almonacid de la Sierra. Estudió en Barcelona el doble grado con nutrición y, según dice: "Tenía ganas de un cambio de aires. Era empezar de cero".

"Cuando me enviaron el mensaje de que estaban las listas subidas fue una gran alegría, estaba en el coche con mi hermano y me puse a llorar", recuerda.

A través de un grupo de residentes ha encontrado un piso: "Fue muy rápido, en una semana desde que conseguí la plaza".

Rebecca Roman (Psicología): "Es un doble sueño cumplido"

Rebecca Roman, en una sala de la unidad de Docencia del Servet. Rubén Losada

Rebecca Roman nació en Rumanía y, desde los 3 años, vive en la capital aragonesa. Tiene 25 años y ha estudiado Psicología en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza.

Es la segunda vez que se presenta al examen pir. En 2023 quedó la 880; en la última prueba, la 92. Dedicó mucho tiempo a superar el examen: "Ocho horas mínimo, en dos turnos, seis días a la semana. El domingo intentaba tenerlo libre, aunque al final no". "Es importante el autocuidado", reconoce: "Intentaba respetar mis tiempos, si había estudiado antes lo que tenía previsto intentaba parar".

El día que se conocía el resultado del examen se levantó a las 6 de la madrugada: "Estaba pegada al ordenador hasta que salió la noticia". "Tenía muy claro que quería el Servet, pero por un tema también emocional. Es el hospital que he tenido asignado como paciente toda la vida, y cuando era pequeña decía que quería trabajar aquí. Y desde la ESO decía que quería hacer el pir. Así que es un doble sueño cumplido".

Patricia López-Blanco (Física): "Hay que marcarse una disciplina, una rutina, y ser constante"

Patricia López-Blanco hará su residencia en el Clínico. HA

Con 23 años, Patricia López-Blanco, de Zaragoza, es la segunda vez que se presentaba al examen para conseguir una plaza de formación sanitaria especializada de su titulación, Física. Consiguió el puesto 21, para los 48 puestos que se ofertan en todo el país.

En Zaragoza se ofrecen dos plazas: en el Hospital Universitario Clínico Lozano Blesa y en el Universitario Miguel Servet. Ella se decantó por la primera opción. En su decisión pesó la larga trayectoria de esta residencia en este centro. Allí se formará los próximos cuatro años.

El secreto que le ha ayudado a conseguir una plaza, señala Patricia, es la “disciplina”. Ser constante, dice, y marcarse una rutina. “Al principio de la preparación -relata- daba clases particulares por la tarde”. Sin embargo, a partir de junio de 2023 se dedicó al estudio, al que dedicaba entre ocho y diez horas cada día.

“No salí contenta, porque en el examen fui justa de tiempo, no me dio tiempo a responder todo lo que quería”. Una sensación agridulce que, sin embargo, pronto dio un giro de 180 grados. “Cuando salió el resultado definitivo estaba con mis amigas. Aunque ya me lo podía imaginar, porque la gente sube sus plantillas y la academia me hizo estimación del puesto que podía tener”.

“Tengo ya muchas ganas de empezar. Tenía muy claro lo que quería y después de tanto esfuerzo se coge con muchas ganas”, apunta.

Marina Castán (Biología): "Era el segundo año que me presentaba y tenía mucha presión"

Marina Castán, en el Hospital Miguel Servet, este lunes. Rubén Losada

Marina Castán, de 24 años y de Huesca, consiguió el puesto 15 para 65 plazas de formación sanitaria especializada en Biología. "Era el segundo año que me presentaba -cuenta-, tenía mucha presión". Cuando salieron los resultados decidió esperar al correo de confirmación: "No me puse la alarma, pero cuando vi el mensaje me llevé una gran alegría. Lo primero que hice cuando me desperté fue mirar el móvil. Fue una ilusión enorme".

"El primer año quedé cerca y este año, todos me decían que iba a ser mejor. Pero si no hubiera sido así, no sabía lo que iba a hacer", menciona.

María Teresa García (Química): "Me quería quedar en Zaragoza, donde he estudiado"

María Teresa García, en el Servet. Rubén Losada

La química María Teresa García, natural de Jaca, de 36 años, obtuvo el puesto 12 en el examen de formación sanitaria especializada celebrado el pasado 20 de enero. Estudió el grado superior en Imagen para el diagnóstico en Madrid, antes de acceder a la Universidad en Zaragoza: "Quería estudiar una carrera de ciencias".

Después, decidió optar a una plaza de residente. "Ya me presenté el año pasado. En el caso de Química hay muy pocas plazas. El año pasado había 21 y quedé la 26 y este año había 27 y he quedado la 12". Según cuenta: "Me quería quedar en Zaragoza, donde he estudiado".

Gracias a la comunicación con otros futuros residentes, a través del grupo de Whatsapp, enseguida supo que iba a poder tener la plaza que quería, indica. En su caso, Bioquímica clínica en el Servet. "El examen en Química es variable, lo orientan muy diferente cada año", relata.