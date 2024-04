María Andrés: "Una participación en las elecciones europeas por encima del 50% sería un éxito"

Cuando faltan menos de dos meses para que llegue la cita con las elecciones europeas, la periodista y directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés Marín, ha estado este lunes en Zaragoza para hablar sobre estos comicios en el contexto de la comunicación política de hoy, en una jornada organizada junto a la Asociación de Comunicación Política (ACOP). La charla se ha celebrado en el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (Laaab).

Se acerca el 9 de junio, este mismo martes la fecha se va a publicar en el Boletín Oficial de España (BOE), ¿qué espera de estas elecciones?

Personalmente lo que espero es una mayor participación en estas elecciones que en todas las anteriores. Es verdad que la gente a menudo considera que las europeas son unas elecciones de segundo orden. Pero poco a poco se ha ido dando cuenta de que todas las crisis a las que nos enfrentamos y todos los retos que tenemos al final son muy globales y muy interconectados. Hay que ir a votar porque es importante. Al final desde la Unión Europea se toman decisiones todos los días que nos afectan. El año pasado, sin ir más lejos, el 57% de las leyes que adoptó el Congreso en España venían de decisiones europeas.

¿Con qué dato de participación se consideraría satisfecha?

Históricamente ha habido una participación siempre con una tendencia descendiente. Cada cinco años la gente iba menos a votar hasta el 2014, cuando se toca suelo con un 42% de participación en total en todos los países. Sube hasta el 50,6% en las últimas elecciones, no solo en España, sino en todos los países. No subió en España porque coincidiera con otras citas electorales, esa participación fue al alza como tendencia general. La gente entendió que lo que se cuece en la Unión Europea, las decisiones que se toman allí, son clave para resolver los problemas del día a día. No me atrevo a da una cifra concreta porque se me da muy mal hacer apuestas. Sí puedo decir que en las encuestas de intención de voto hay una subida de 10 puntos por lo menos. Tenemos la esperanza de que la participación suba de forma generalizada,

¿Hablamos entonces de llegar a un 60%?

No me atrevo a hacer esta apuesta. Esa es mi carta a los Reyes Magos. Pero pero bueno, cualquier cosa por encima del 50% sería ya un éxito.

¿La inmigración y el cambio climático van a marcar estos comicios?

Entre otras cosas. Uno de los mayores retos que se va a tener que afrontar es escenario muy inestable con una guerra por primera vez en el continente europeo que vamos a tener que seguir gestionando y un conflicto en Oriente Próximo que también nos va a dar quebraderos de cabeza. Y para responder a todo ello, la necesidad de una autonomía estratégica dentro de la Unión Europea, no depender de otros países ni hacernos vulnerables dependiendo del gas, de la energía, de materias primas a la hora de hacer esa transición digital que necesitamos. Uno de los retos claves para la próxima legislatura, en mi opinión, va a ser esa ampliación que hemos anunciado a varios países del Este. Será muy difícil llevarla a cabo sin antes reformar las instituciones por dentro, porque no podemos seguir funcionando, por ejemplo, con unanimidad en el Consejo. Una Unión Europea de 36 miembros nunca va a funcionar bien si seguimos manteniendo la unanimidad. Tenemos que completar también esos intentos que hemos empezado ya de transicionar nuestra economía hacia una economía más sostenible y sobre todo más avanzada digitalmente.

Pero inmigración y cambio climático generan posiciones muy encontradas.

Son temas muy delicados, donde hay una tendencia a polarizar opiniones y a ideologizar. Hasta ahora Europa ha liderado todos los esfuerzos para luchar contra el cambio climático, pero hay ciertos agentes económicos, como la agricultura y el campo y algunos otros sectores profesionales que indican signos claros de fatiga y de que las cosas se tienen que hacer o más despacio o a otra velocidad. La inmigración también va a ser un tema polémico. Acabamos de alcanzar un acuerdo muy político y hay algunas asociaciones, algo lógico, que se quejan de que les hubiera gustado que fuera más ambicioso en cuanto a la protección de las personas que llegan en patera. Pero yo creo que lo prioritario era conseguir un acuerdo común, aunque fuera del mínimo de los 27 países en esta legislatura, porque no sabemos lo que va a ocurrir en la siguiente. Era mejor atar un acuerdo ahora y que fuera operativo cuanto antes.

¿Una ampliación de la UE que pasa por Ucrania?

Tiene que pasar por Ucrania, es uno de los países con los que nos hemos comprometido firmemente. Otra cosa es la fecha, es imposible ampliarnos a un país en guerra. Después tendrá que cumplir los criterios de Copenhague, que son los mismos que cumplen todos los demás países, con lo cual entendemos que va a llevar mucho tiempo y que habrá que esforzarse en la recuperación y reconstrucción del país. Pero sí es un compromiso firme que se ha alcanzado en esta legislatura y que se va a mantener en la siguiente.

¿Cuál desde ser la postura respecto a Gaza?

Incluso antes de que ocurriera esta última crisis en Gaza, el Parlamento Europeo había aprobado numerosas resoluciones defendiendo siempre la solución de los dos estados. En ese contexto, las iniciativas del Gobierno español actuales de defender el reconocimiento del estado de Palestina, uniéndose o aliándose con países como Irlanda, entra dentro de la ambición de la Unión Europea y de lo que se ha marcado como objetivo en las resoluciones. Es un conflicto supercomplicado, donde además se están sumando actores cada día, como Irán en su respuesta de este fin de semana. Y la prioridad absoluta de la UE ahora no es tanto el reconocimiento de los Estados, sino rebajar esa escalada del conflicto, rebajar el grado de violencia y evitar una guerra regional.

Se habla de la seguridad de la UE, ¿es necesario un Ejército propio?

Josep Borrell comenzó la nueva legislatura llamando a la necesidad de reforzar la seguridad y defensa. Tenía muy pocos adeptos, y lo miraban diciendo que era algo no prioritario, pero conforme ha ido pasando la legislatura, la realidad, que es muy tozuda, ha demostrado que es más necesario que nunca y urgente. Se creó el germen de un primer Ejército europeo con 5.000 hombres, una fuerza de reacción rápida, que tiene ahora pasos concretos con el acuerdo entre países para ser reforzado cada vez más.

¿Qué preocupa a los españoles en relación a Europa?

El miércoles se va a publicar un Eurobarómetro y yo no puedo adelantar nada. Pero hasta ahora las los temas que más han preocupado en España han sido el desempleo, el crecimiento económico y últimamente también la defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Sin embargo, hay una brecha generacional, los jóvenes en sus redes sociales están más interesados por la falta de acceso a la vivienda, incluso de alquiler, la salud mental y hasta la ansiedad climática, temas que no están en muchas agendas políticas.

La Agencia Europea para la Ciberseguridad ha alertado de que estas elecciones puede ser terreno abonado para la desinformación y la manipulación apoyadas en la inteligencia artificial. ¿Hay temor a que no sean una comicios blancos?

Cada vez se está más alerta ante los peligros de la desinformación, pero seguimos siendo muy vulnerables porque estamos en los inicios. De esas guerras, que están siendo orquestadas por entornos como el Kremlin ya se ha comprobado que hay intentos probados para desestabilizar la democracia en la Unión Europea, financiando partidos de extrema derecha o populistas de corte más eurófobo, provocando la desinformación en las minorías rusas que existen en los países bálticos, que son un porcentaje importante, o teniendo injerencia en cualquier tema que provoque divisiones en la Unión Europea, como por ejemplo el conflicto catalán en el 2017. Son todos temas que está comprobado que ha habido una injerencia. Hace poco se ha juzgado a una eurodiputada letona, Tatjana Zdanoka, por ser espía para el Kremlin durante muchos años. Esto significa que desde Rusia se entiende bien la importancia que tienen las instituciones europeas y lo bien que les viene a ellos desestabilizarlas.

¿El voto joven puede ser decisivo el próximo 9 de junio?

Históricamente ha sido muy bajito. De los jóvenes menores de 25 años, solo el 28% participó en el 2014 o el 42% en 2019, muy por debajo de la media de otras edades. Una encuesta de Fundación Alternativas decía que de la Generación Z cuatro de cada cinco jóvenes españoles se sienten muy lejanos a la política y piensan que los gobiernos da igual de qué partido sean porque nunca van tener soluciones específicas para ellos. Hay que recuperar a la gente joven. Desde nuestra oficina justo este lunes hemos lanzado una campaña muy divertida para intentar conectar con la juventud.