Aragón ampliará las plazas para solicitantes de asilo y refugiados

Aragón ampliará las plazas del sistema de acogida de solicitantes de asilo y refugiados en los próximos meses. La prolongación de la guerra de Ucrania y la llegada de personas en cayucos a Canarias han obligado al Ministerio de Inclusión a ampliar el presupuesto destinado a financiar este programa, que en el primer trimestre de 2024 ya había agotado los recursos para todo el año, con el fin de cubrir en toda España 6.426 nuevas plazas al mes.

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha señalado este lunes que hay “diferentes borradores de trabajo” para activar más, pero que todavía no hay “un número definido”. La atención a las personas que piden asilo corre a cargo en la Comunidad de organizaciones como Accem, Cruz Roja, Cepaim, Apip-Acam, YMCA e Hijas de la Caridad, que gestionan centros y pisos que se convenian con el Ministerio de Inclusión.

Beltrán ha hecho estas manifestaciones tras un encuentro mantenido en la Delegación de Gobierno con la consejera de Servicios Sociales, Carmen Susín, para abordar cuestiones como la discapacidad, la dependencia y la inmigración, uno de los aspectos que más discrepancias han generado entre el Gobierno español y el Ejecutivo aragonés y entre los socios del Gobierno PP y Vox en la Comunidad. Acerca de la presencia de menores migrantes en la Comunidad que han llegado solos sin ningún familiar de referencia, Susín ha evitado responder a las preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto o sobre el número que están siendo tutelados por la DGA en aras a preservar su intimidad.

La reunión, en palabras del Delegado de Gobierno, ha sido “absolutamente operativa, de trabajo y en un tono cordial, que es como yo he entendido siempre que tiene que ser la relación entre los gobiernos de España y Aragón”. No obstante, sí ha reconocido que en “algunos aspectos” ha habido “alguna tensión y no directamente con esta consejería”, y que el vicepresidente de la DGA y líder de Vox, Alejandro Nolasco, tensiona “innecesaria e inorportunamente” cuestiones “que deberían funcionar con normalidad”.