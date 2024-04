Aragón registra un aumento en la incidencia de sífilis en los últimos seis años

Aragón registra un incremento de la incidencia de casos de sífilis en los seis últimos años. Así se desprende de la información publicada este jueves en el Boletín Epidemiológico.

En las gráficas del informe se observa que en 2023 se notificaron 183 casos en la Comunidad, el mismo número que en 2022, pero lejos de los alcanzados en 2018, donde hubo 136. Fue todavía menor en 2020 (127), coincidiendo con el primer año de la pandemia de coronavirus.

En cuanto a incidencia, se observa que la tendencia ha ido en aumento entre 2018 y 2023 (a excepción de 2020), con 12,6 casos por 100.000 habitantes, según la última actualización. Hace seis años era de 10,4. El año pasado, el grupo de población más afectado fueron los hombres de 30 a 34 años.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) producida por la bacteria Treponema pallidum. Supone un importante problema de salud pública, tanto por su magnitud como por las posibles complicaciones y secuelas asociadas, entre las que se incluyen problemas durante la gestación, así como la transmisión vertical madre a hijo durante el embarazo o el parto.

Ante un diagnóstico de sífilis, se deben descartar otras ITS, en particular VIH, porque, según se desprende del Boletín Epidemiológico, al igual que otras ITS ulcerativas, facilita su adquisición.

En Europa, según el último informe del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), los grupos de población más afectados son los hombres de 25 a 34 años y los hombres que practican sexo con hombres.

En Aragón, la información sobre la sífilis se obtiene del sistema de vigilancia de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO), de manera agregada hasta marzo de 2022 y de forma individualizada desde dicha fecha.

Evolución de la gripe

El último boletín informa de la incidencia de gripe registrada en atención primaria, con 11 casos por 100.000 habitantes, por debajo del umbral basal establecido para la temporada en 59,6. En los hospitales públicos se registraron 27 urgencias por gripe, 0,2 % del total de atenciones recibidas en estos servicios.

Además, la tasa global de infecciones respiratorias agudas grave en la última semana fue de 16,5 casos por 100.000 habitantes. El grupo de edad de mayor incidencia fueron los mayores de 79 años (99,3 casos por 100.000 h.), seguido de 0 a 4 años (29,7).

Por otra parte, el Boletín Epidemiológico informa de un brote de escabiosis en residencia de la tercera edad de la provincia de Huesca con 25 residentes y 12 trabajadores afectados entre 50 y 24 expuestos respectivamente. Se han establecido las actuaciones sobre casos, contactos y medidas ambientales para la erradicación del brote.

También se detectó un brote de toxiinfección alimentaria en un establecimiento de la provincia de Huesca con cinco afectados entre 13 expuestos. Se han recogido cuatro coprocultivos pendientes de resultados y se ha notificado a la Sección de Higiene Alimentaria para cursar inspección si procede.