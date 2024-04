Sindicatos contrarios en Aragón al decreto de fidelización de los mir: "Crea agravios comparativos y genera dudas"

El plus económico de hasta 10.000 euros al año que cobrarán en Aragón los nuevos médicos especialistas que se queden a trabajar en centros de difícil cobertura creará "graves agravios comparativos" con profesionales de la misma categoría con los que estén codo con codo trabajando pero con distinto salario.

Esta es una de las principales críticas que esgrimen la mayoría de los sindicatos sanitarios presentes en la mesa sectorial de Sanidad, Cemsatse (que engloba a los sindicatos médicos -CESM Aragón y Fasamet- y de Enfermería Satse), CSIF, CC.OO. y UGT, contra el decreto de fidelización de los mir que este viernes ha aprobado el Salud con su voto en contra. Solo el sindicato FTPS de técnicos sanitarios ha respaldado la iniciativa.

"El plus económico lo han trasladado de forma verbal, no por escrito y tampoco conocemos el plus exacto para los residentes de enfermería", señala Merche Ortín, secretaria general del sindicato CESM Aragón. "No lo ha planteado ninguna otra comunidad autónoma. Únicamente Baleares hizo un pago especial por la falta de cobertura del servicio de oncología de Menorca e Ibiza", apunta. Además, anuncia que desde esta central médica se va a presentar un recurso contencioso administrativo contra la orden, una vez sea oficial tras su publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA): "Entiendo que puede llegar a vulnerar incluso el artículo 14 de la Constitución Española".

Desde CSIF, Jessica Fessende pone también el acento en las "dudas" que plantea el documento al "dejar totalmente en el aire" temas como las ayudas para la vivienda. Rechaza que la única medida salarial planteada sea solo para algunos profesionales que trabajen en estas plazas que se quedan vacías y no para todos.

Por parte de Comisiones Obreras, Delia Lizana, también califica el documento que han manejado de "inconcluso e inconcreto" y denuncia no ha existido "ningún ánimo de negociación". Llama la atención sobre el hecho de que se ha retirado la parte sobre la penalización a los nuevos facultativos que no cumplan con los contratos suscritos con el Salud.

La representante de UGT, Elena Lahoz, pone el foco en la "arbitrariedad" con la que podrá proceder, a su parecer, el Salud a partir de ahora para determinar los centros sanitarios de difícil cobertura. Ya no serán solo los hospitales periféricos y los 44 centros de salud actual actuales, sino que podrán determinarse como tales también aquellos de cualquier zona donde la asistencia peligre por ausencia de aspirantes en las bolsas de empleo.