Temerario baño en el río Ebro a la altura del Pilar

Un hombre se ha dado un baño este martes, 2 de abril, en el río Ebro a su paso por Zaragoza, a la altura de la basílica del Pilar. El bañista ha desafiado la fuerte corriente y se ha lanzado al agua este martes por la tarde.

En las imágenes grabadas en vídeo se puede ver cómo el río, debido a las fuertes lluvias y al deshielo de los últimos días, lleva abundante caudal, por lo que el varón hace esfuerzos para evitar ser arrastrado lejos de la orilla.

El bañista, al salir del Ebro tras darse el chapuzón. Heraldo

Así, el hombre ha desafiado no solo las bajas temperaturas, sino también la fuerza de la corriente. El suceso ha ocurrido a escasos metros del puente de Piedra que conecta el paseo Echegaray y Caballero con el barrio Jesús.

Si bien es fácil observar a algún bañista esporádico cuando comienzan a ascender las temperaturas, en la primavera y ya en verano, no es común verlos en esta época del año cuando las corrientes son fuertes y, por tanto, los riesgos de perecer arrastrados por el agua mayores. No obstante, no hay una norma de prohibición de bañarse y, por tanto, no está multada la acción que ha podido verse este martes desde la orilla del río Ebro.

Hace dos años, el grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza propuso crear seis piscinas fluviales en el Ebro a su paso por la capital: Pontoneros, Anillo Verde, Tercer Milenio, Iceberg, Embarcadero de San Lázaro y Puerto Fluvial de Vadorrey. Se trataba de emular iniciativas similares como la de París en el Sena. Sin embargo, desde el departamento de Servicios Públicos que entonces gestionaba la actual alcaldesa de la ciudad , Natalia Chueca, se advirtió que la autorización del baño en el Ebro no se veía clara debido a que el río "es peligroso".