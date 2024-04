¿Cómo se reacciona ante un objeto que sobrevuela España sin permiso?

El objeto que sobrevoló España el pasado viernes provocó la inquietud sobre si era un avión enemigo, un misil, un satélite o, al final, se trataba de un meteorito que se quedó fuera de la atmósfera por poco. Al principio, las Fuerzas Aéreas de Alemania lo identificaron con un satélite de la compañía Space X, del empresario sudafricano Elon Musk. Poco después, la Red de Investigación Bólidos y Meteoritos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) descartó la teoría de que se tratara de un misil balístico y precisaron que se produjo por la reentrada de un objeto artificial en órbita terrestre.

Un aficionado grabó cerca de 50 segundos del bólido que sobrevoló el este peninsular EFE Castellón, 30 mar (EFE).- Un aficionado que colabora con la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos y que reside en Sant Mateu (Castellón), grabó anoche con varias de sus cámaras cerca de cincuenta segundos del paso del bólido artificial, posiblemente un misil balístico, que sobrevoló el este peninsular hasta perderse en el mar al sur de la Comunitat Valenciana.Cèsar Guasch ha explicado este sábado a EFE que en su casa, una de las estaciones de vídeo detección, tiene siete u ocho cámaras con las que pudo grabar segundos antes de las doce de la noche el paso del bólido, y ha indicado que fue alertado de su avistamiento por otros compañeros de la red, entre ellos uno de Benicàssim (Castellón).VÍDEO CEDIDO POR CÉSAR GUASCH EFE

Al final, el Centro de Operación y Vigilancia Espacial (COVE) del Ejército del Aire comprobó que el objeto era un meteorito que rozó la atmósfera sin llegar a entrar en ella y así informaron el pasado lunes los responsables militares a la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante su visita a las instalaciones del Ministerio del Aire y del Espacio en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).

Dos F-18 de la Base de Zaragoza en su salida a la misión en Estonia, en el Báltico, en 2017. Laura Uranga

El jefe del Mando del Espacio del que depende COVE, el general Isaac Manuel Crespo, insistió en que “no hay que andar alertando a los ciudadanos de algo que no tenía ningún fundamento” porque tenían claro que no había riesgo de que fuera un satélite (versión de las Fuerzas Armadas de Alemania) ni un misil balístico (informó un trabajador del Centro de Investigaciones Científicas en las redes a título particular).

Además, el responsable de COVE detalló que se elabora cada 30 días una lista de los objetos que van a reentrar en la Tierra, que son los que tienen un peso mayor de 5.000 kilogramos que entrañan un riesgo medio-alto para la población. En la misma no aparecía ningún satélite de Elon Musk porque no superan los 300 kilos.

Zaragoza es punto estratégico con Madrid y Canarias

Fuentes militares detallan a HERALDO que es el Centro de Defensa Aérea el encargado de reaccionar ante un avión que no está identificado por las autoridades aéreas y sobrevuela España. Su vigilancia se realiza desde tres puntos estratégicos: Madrid, Zaragoza y Canarias.

En el búnker situado bajo las pistas aéreas de la Base Aérea de Zaragoza se encuentra el Grupo Norte de Mando y Control (GRUNOMAC), creado en 1998, desde donde se dirige esta eventual alerta que pone en marcha varios cazabombarderos F-18 del Ala 15, donde fue jefe como coronel Isaac Manuel Crespo (actual general jefe del Mando del Espacio) entre 2018 y 2020.

“Es una reacción que tiene absolutas prioridades. El primer cazabombardero puede salir en 15 minutos y el segundo en 30, con el objetivo de interceptar el objetivo. Se conoce como Alfa Scramble el detector del avión no identificado. Su actuación es la detección para acompañarlo a salir de nuestro espacio aéreo tras controlarlo e incluso se puede llegar a derribarlo”, señalan fuentes militares conocedoras del control aéreo de España.

Esta situación no se produjo el pasado viernes y los cazas no salieron en alerta ante una aeronave no identificada. En ese momento numerosos aficionados a la astronomía grabaron y fotografiado el objeto. En realidad, el general Crespo precisó que lo que se pudo grabar era la estela luminosa que emitió el meteorito al rozar con la atmósfera antes de volver al espacio exterior, ya que “esa es la versión que manejamos ahora”.

El comandante Juan José Sánchez Justicia ha tomado posesión del cargo en el centro ubicado en la sierra de Vicor. JMACIPE

El Escuadrón de Vigilancia Aérea en El Frasno

Ante el riesgo de esos posibles vuelos “enemigos”, hay once puntos en España donde están instalados los Escuadrones de Vigilancia Aérea (EVA) y disponen de una estación radar y de comunicaciones del Sistema de Mando y Control Aéreo. Allí se encuentran establecidos los controles de radar primarios.

El EVA 1 se encuentra en El Frasno (Zaragoza) y acoge una unidad aérea responsable de la obtención, proceso y transmisión de datos radar para su posterior explotación por el Grupo Norte de Mando y Control de la Base de Zaragoza.

“Puede detectar un avión que no responde y puede que no sea amigo, otro que sea de narcotraficantes, un cohete, un meteorito o una bandada de aves. Serían todos los vuelos que no van codificados como deben hacerlo todas las aeronaves”, detallan las mismas fuentes militares.

Las mismas fuentes militares precisan que “esos puntos están situados en las zonas altas de España por motivos estratégicos” y para tener “una mayor cobertura de control”.

Además del EVA de El Frasno, los otros doce están situados en: Barbanza (La Coruña), Alcázar de los Gazules (Cádiz), Espinosa de los Monteros (Burgos), Sierra Espuña (Murcia), Villalobos (Toledo), Rosas (Gerona), Constantina (Sevilla), Motril (Granada), Alto de Alcoy (Alicante), Puig Mayor (Islas Baleares), Vega de San Mateo (Canarias) y Haría (Lanzarote). Suelen coincidir con los lugares próximos a la costa y a las fronteras con otros países para, como precisa el controlador, “poder detectar las aeronaves que entran en el espacio aéreo de España”.

Control civil del espacio FIR

Asimismo, el controlador militar precisa que el territorio aéreo de España está dividido en tres regiones: Madrid, Barcelona y Canarias. Son espacios aéreos civiles que están ubicados en edificios situados en los aeropuertos de estas capitales (en Madrid lo tienen en Torrejón de Ardoz) y allí se realiza el control aéreo radar desde una torre que se encarga de conocer la ruta de los aviones: situados en la pista, en aproximaciones y en tránsito.

La FIR (Flight Information Region) es el tipo de espacio aéreo más básico y extendido en todo el mundo. Además hay subdivisiones por ejemplo que divide el FIR Madrid repartiendo Aragón por medio con el FIR Barcelona, y Sevilla es la otra capital de esta región.

“Cuando un avión despega tiene que estar identificado y va emitiendo una señal que la recibe el radar secundario”, explica este controlador, “porque tiene su código para realizar su vuelo y así está autorizado”.