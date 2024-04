¿Cuáles son las señales de alarma ante el cáncer colorrectal y cómo se debe actuar?

En Aragón durante 2023 hasta 1.220 personas fueron diagnosticadas de cáncer colorrectal (la cifra en España ascendió a 40.203), lo que posiciona a este tumor como el segundo en incidencia tanto en hombres como en mujeres y el primero si se consideran los casos de ambos sexos.

De ahí la importancia que adquiere el diagnóstico precoz. La Consejería de Sanidad y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) alertan del bajo índice de participación en el cribado de cáncer colorrectal en la Comunidad (alrededor del 42%). Es decir, seis de cada diez aragoneses (mujeres y hombres de 50 a 69 años) que reciben la carta para ir a su centro de salud por este motivo no acuden.

Este cribado consiste en realizarse un test de sangre oculta en heces, una prueba indolora, no invasiva, que se puede realizar en casa y determina la presencia de sangre no visible en las heces. El objetivo es detectar lesiones sangrantes, que pueden corresponder a pólipos o lesiones premalignas e, incluso, malignas que no serían detectadas hasta que la enfermedad se encontrase más avanzada, cuando las posibilidades de tratamiento y curación serían menores.

En la última actualización de la Estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud, de febrero de 2021, se propone como objetivo obtener un mínimo de 65% de participación en programas de cribado de cáncer colorrectal siguiendo las directrices europeas. En este sentido, la Asociación Española Contra el Cáncer señala la necesidad de fomentar la transparencia y contar con información pública actualizada, contrastada y unificada sobre los niveles de cobertura y participación que permitan garantizar la equidad de los programas de cribado de cáncer colorrectal, pero también del resto de cribados poblacionales existentes.

Síntomas del cáncer de colon

Desde AECC explican que los síntomas asociados al cáncer de colon y que puede notar el paciente suelen ser vagos e inespecíficos; pueden estar provocados tanto por el tumor primario como por la existencia de metástasis cuando se diagnostica en fases más tardías. Algunos pacientes no tienen síntomas sobre todo en fases muy iniciales. En ellos, el tumor se suele diagnosticar en una colonoscopia de cribado o como un hallazgo casual al realizar otras exploraciones o pruebas por otros motivos.

Entre las señales de alarma del cáncer de colon más frecuentes relacionados con la localización primaria del tumor son sangre o moco en las heces. Puede tratarse de sangre roja, más frecuente en tumores de recto y colon descendente, o de sangre negra, que se mezcla con las heces dando lugar a deposiciones malolientes, pegajosas y de color negro llamadas melenas. También cambio en el ritmo de las deposiciones, tanto diarrea como estreñimiento en personas con ritmo intestinal previamente normal. Desde la Asociación Española Contra el Cáncer destacan el tenesmo, como se denomina a la sensación de evacuación incompleta. Entre los síntomas puede estar el dolor abdominal o el cansancio extremo o pérdida de peso sin causa aparente.

Desde AECC hablan también de síntomas relacionados con la existencia de metástasis, como ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos debido a la afectación del hígado o de la vía biliar); ascitis (presencia de líquido libre en el abdomen; se manifiesta como aumento del perímetro abdominal y sensación de distensión); disnea (dificultad para respirar por afectación pulmonar); dolores persistentes en regiones específicas (óseo, abdominal) dependiendo del órgano en el que se localizan las metástasis; síndrome constitucional (disminución del apetito, cansancio y pérdida de peso).

En conjunto, todos estos síntomas no son exclusivos del cáncer colorrectal, porque pueden aparecer en otras enfermedades benignas o malignas. Por este motivo es importante que, si usted nota cualquiera de estos síntomas, consulte con su médico para que pueda realizar un estudio para su correcto diagnóstico y tratamiento.

Factores de riesgo del cáncer de colon

En la mayoría de los casos, las causas exactas del cáncer colorrectal no se identifican, aunque se conocen factores de riesgo que favorecen su aparición y que se deberían evitar para prevenir y disminuir la aparición de un cáncer colorrectal, explican desde la AECC.

Los factores de riesgo del cáncer de colon son aquellas condiciones o agentes que aumentan la probabilidad de tener una determinada enfermedad. En el caso del cáncer de colon, se puede distinguir entre factores de riesgo modificables (que dependen de los hábitos y estilo de vida) y no modificables (en los que no se puede intervenir):

Entre los factores de riesgo de cáncer de colon modificables estaría el sobrepeso y la obesidad, el alcohol o el tabaco o el sedentarismo. Entre los no modificables, el principal sería la edad: el riesgo de padecer la enfermedad aumenta con los años, ya que se incrementa la aparición de pólipos en el colon y recto. Es raro que el cáncer colorrectal aparezca en personas de menos de 40 años, aunque en países occidentales está aumentando la incidencia de cáncer colorrectal en este grupo de edad. También la historia personal de pólipos o del cáncer colorrectal, así como padecer diabetes tipo 2 o enfermedades inflamatorias intestinales

¿El cáncer de colon es hereditario?

En la mayoría de los casos el cáncer colorrectal aparece en personas sin antecedentes familiares, pero existe un porcentaje menor de casos en los que el diagnóstico se produce en personas que tienen otros familiares que lo han padecido anteriormente.

En este sentido, reconocen desde la AECC, es importante distinguir entre una cierta agrupación familiar (hasta un 25% de los pacientes tienen un familiar afectado) y la existencia de un componente hereditario (entre un 2% y un 5% de los cánceres de colon se relacionan con una serie de genes, cuya alteración da lugar a síndromes hereditarios que predisponen, en mayor o menor grado, a la aparición de cáncer colorrectal). Los dos síndromes más importantes son poliposis colónica familiar y cáncer colorrectal hereditario no polipósico o Síndrome de Lynch.