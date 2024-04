José Ferrer: "Hay que vivir el vino de forma apasionada y trabajar con constancia y tesón"

¿Cómo se lleva ser leyenda del vino?Muy bien. Siempre una noticia bien recibida que te da moral y ganas de seguir, reconoce lo que has hecho, de alguna manera, porque yo llevo aquí 31 años, en el mismo sitio, eso es intachable. La fidelidad a la marca y el tatuaje de los colores. Y luego, pues, muy contento, porque vas por la calle y mucha gente te saluda y te felicita. Es síntoma también de que te aprecian y de que creen que haces algo por este territorio y por esta gran marca. Al final te ayuda a recordar cómo era esto cuando vine. Estábamos empezando, Somontano empezaba y hoy ya es un fenómeno imparable. Es reconocido, sobre todo, a nivel nacional, en cualquier sitio saben dónde está el Somontano, dónde está Barbastro, y que hace vinos. Esto viene a sumar y es bonito, la verdad.

¿Qué se necesita para ser leyenda del vino?No sé, (risas). Al final esto es un reconocimiento que me ha dado Tim Atkin MWk, uno de los prescriptores más importantes de Europa. Yo creo que lo que hace falta es tener constancia, creer en lo que estás haciendo, por supuesto, comulgar muy mucho con lo que es el proyecto donde trabajas, además de vivir el vino de una forma intensa pero también vivir tu vino de una forma más intensa todavía o sea, creo que lo importante es tener intensidad, motivación y sobre todo constancia y tesón.

Realmente es historia de Viñas del Vero y de la Denominación de Origen SomontanoSí, yo llevo 31 años aquí, pero empecé en otra bodega, en la cual estuve dos años. Esa bodega, estaba en Cariñena, pero no hacía vino de esa denominación de origen, hacía vino de mesa de toda España. Era Bodegas Monteviejo. Yo era uno de los que iba a buscar las posibles partidas para comprar vino en toda España. El mundo del vino en aquel entonces era muy diferente a lo que es ahora, y eso me dio la oportunidad de conocer todas las regiones vinícolas que hay en el país, por lo menos las tradicionales. Después me vine a Barbastro, porque era apasionante el proyecto de la D. O. Somontano, donde qué duda cabe el proyecto de Viñas del Vero era la locomotora que habían creado para estirar la comercialización de los vinos de aquí. Yo soy nacido en el valle oscense de Benasque y quería estar más cerca de mi tierra y trabajar más cerca de mi origen. Aquí estoy a gusto y supongo que estaría hasta el final. Ese arraigo a la tierra es lo que te da también la forma de interpretar el terroir para luego plasmarlo en los vinos, y lo que te hace vivir más el vino, que tenga más alma, que esté hecho con una vinculación mayor a la tierra, a las condiciones y también a las personas.