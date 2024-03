María García de la Fuente: "Antes nos llamaban los de los pajaricos y hoy tomamos decisiones ambientales todo el día"

Nacida en Madrid en 1977, María García de la Fuente es presidenta de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental (APIA) desde mayo de 2019. Con una trayectoria profesional de 25 años reivindica la importancia de esta temática, que está convencida interesa cada vez más al público en general, y que con el cambio climático ha pasado a ocupar portadas de periódicos e informativos, se ha colado en las franjas horarias de mayor audiencia y se analiza en programas especializados. Se licenció en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en Historia por la UNED. Formó parte del equipo fundacional del diario 'Público' y trabajó en el Gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente, además de impartir esta disciplina en varias universidades y colaborar en medios especializados.

¿Cómo llegó al periodismo ambiental?

Empecé en 1999 en la agencia de noticias Europa Press. Surgió la oportunidad porque había un hueco en la sección y me lo ofrecieron. Me empecé a formar poco a poco y me enganché. Son temas que no quieres dejar porque te implicas en ellos. Al principio nos llamaban los de los pajaricos, porque sobre todo nos dedicábamos a biodiversidad, agua, residuos, reciclaje... Durante una época también fuimos los de las catástrofes. Contábamos el vertido de Aznalcóllar a Doñana, el Prestige y Chernóbil. Pero hoy desde que nos levantamos por la mañana tomamos decisiones ambientales: la ducha, la energía para tomar el café, la ropa, cómo nos trasladamos al lugar de trabajo o de estudio, lo que comemos.

Ahora les llamarán los del cambio climático.

Ha habido una gran transformación al mismo tiempo que han cambiado las preocupaciones de los ciudadanos. Estamos abogando por un periodismo en positivo, en el que contemos proyectos transformadores y replicables que sirvan para cambiar un poco este modelo económico y energético que nos ha llevado hasta aquí.

"Estamos abogando por un periodismo en positivo, en el que contemos proyectos transformadores y replicables que sirvan para cambiar un poco este modelo económico y energético"

¿El público está apegado a la realidad climática?

Ahora los temas ambientales son los que más interesan a los ciudadanos. Antes teníamos esta percepción, pero en estos momentos los medios digitales nos permiten saber con exactitud cuántas personas entran a cada artículo. Lo hemos visto estos últimos meses con la sequía, las facturas de la luz o la calefacción y la transformación energética. Estamos en un buen momento porque abrimos portadas e informativos y hay buenos programas especializados.

¿Hay barreras en la información ambiental?

Puede haber ciertas presiones para que la información vaya hacia un lado o hacia otro. Pero aquí es donde juegan un papel importante la ética profesional y la especialización. Los medios cuentan con un código deontológico para saber por qué una noticia hay que publicarla con pluralidad de fuentes y atendiendo al rigor informativo, que es la regla uno que nos enseñan en la Universidad. Es lo que nos diferencia de las redes sociales, donde se vierten muchos bulos y manipulaciones.

¿La juventud sale preparada de la Universidad para hacer este periodismo especializado?

Es una lucha que tenemos con las universidades, que apuesten realmente por el periodismo especializado en medio ambiente. A los jóvenes les preocupa el cambio climático, lo han demostrado con movimientos como ‘Fridays For Future’.

"La lucha que tenemos con las universidades es que apuesten realmente por el periodismo especializado en medio ambiente. A los jóvenes les preocupa"

¿Hace falta otra Greta Thunberg?

Hace falta tener revulsivos que nos recuerden el momento que vivimos de crisis climática y ambiental. Figuras como ella nos ayudan a cuestionarnos el mundo en el que vivimos. Ha dejado una estela muy fuerte y ha supuesto un cambio en la movilización de los jóvenes, que se han convertido en protagonistas de la lucha contra el cambio climático.

La conciencia ambiental parece que está cada vez más extendida, pero ¿se han cambiado los hábitos?

Cada gesto cuenta y de los muchos poquitos se hace un todo. Estamos en la senda pero se puede hacer mucho más. La ropa de segunda mano hace unos pocos años era un estigma social. Y ahora la infanta Sofía luce un traje alquilado en la jura de la Constitución de su hermana y se da a conocer. Son mensajes que calan. No tenemos que tener las cosas, sino disfrutarlas.

Preside la Asociación de Periodistas de Información Ambiental desde mayo de 2019, ¿qué objetivos tiene?

La asociación surgió hace ya tres décadas. Impartimos formación para que los socios se especialicen y tratamos de facilitar el acceso a fuentes y que nos abran la puerta para entrar en una central nuclear o visitar un parque nacional con los técnicos.

"Puede haber ciertas presiones para que la información vaya hacia un lado o hacia otro. Pero aquí es donde juegan un papel importante la ética profesional y la especialización"

¿Se siente especialmente orgullosa de alguno de sus trabajos?

Me interesan las historias de los personajes con los que me voy encontrando y que con su trabajo o su proyecto contribuyen a la mejora de su entorno laboral. Colaboro en ‘El Asombrario’ y de lo último que he escrito me ha encantado una serie sobre razas ganaderas autóctonas en peligro de extinción. Han sido más de 18 y de Aragón me centré en la gallina de Sobrarbe. Acercar la información a los escenarios y preocupaciones cercanos a los lectores es la clave.

¿Qué noticia le gustaría dar?

Que no tuviéramos que hablar de cambio climático porque ya hubiéramos tomado las decisiones adecuadas y que alcancemos una relación más saludable con la naturaleza.