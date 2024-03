Sanidad confirma que mantiene su compromiso con el abono de la carrera profesional de los trabajadores del Salud

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha confirmado que "mantiene su compromiso con el abono de la carrera profesional", un complemento que se paga a los trabajadores del Servicio Aragonés de Salud que han demostrado una serie de méritos a lo largo de su trayectoria, lo que supone una mejora de la competencia profesional que se traduce en una mayor calidad asistencial sanitaria.

Así lo ha manifestado este viernes el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, en rueda de prensa: "Nosotros creemos en la sanidad pública y en sus profesionales y por eso nos comprometimos y vamos a cumplir con el abono del mismo".

En los casi siete meses de legislatura se ha reconocido ya la carrera profesional a algo más de 1.400 trabajadores, a quienes ha abonado en enero de 2024 un total de 22 millones de euros. Se ha pagado a los que la solicitaron en el segundo semestre de 2019. En total, 9.122 profesionales de todas las categorías del Salud ya perciben este complemento, que se comenzó a abonar en el año 2008. En total, la plantilla del Salud asciende a unas 25.000 personas.

Tanto el consejero de Sanidad, como la gerente del Salud, Ana Castillo, han expresado desde el inicio de la legislatura su compromiso para estudiar todas las solicitudes ya presentadas en los años 2020, 2021, 2022 y 2023 y reconocérsela a todas las personas que cumplan los requisitos (los méritos que computan son titulaciones, experiencia profesional, formación, publicaciones, investigación, sesiones clínicas, compromiso con la organización y docencia).

Si se tienen en cuenta los 22 millones de euros abonados en enero de este año y las estimaciones que ha sido preciso realizar en relación a las peticiones pendientes de reconocimiento de los años 2020, 2021, 2022 y 2023, la cifra total que se deberá destinar a carrera profesional es de unos 72 millones de euros.

El consejero ha detallado que ha sido ahora cuando se ha podido conocer esa cifra y puesto que se refiere a obligaciones generadas en años anteriores, la Intervención General del Estado ha reconocido que compute como déficit del año 2023.

Bancalero ha apuntado que si bien el Gobierno anterior se comprometió con los sindicatos a abonar este complemento, lo hizo sin disponer de presupuesto, ni de estimación económica, algo que sí ha afrontado el Ejecutivo actual. “Se comprometieron a unos pactos sin haber hecho la memoria económica y sin evaluar las consecuencias que tenían”, ha sentenciado.

“Lo que se ha hecho ahora es que aflore, que se ponga encima de la mesa, un dinero que el Gobierno anterior no había reconocido y, por tanto, no estaba registrado en las cuentas. Es decir, ese importe no estaba ni evaluado, ni reconocido, ni cuantificado”, ha indicado el titular de Sanidad.

También ha subrayado que "falta a la verdad quien diga otra cosa", como tampoco es cierto que la carrera profesional haya estado bloqueada desde 2010, ha asegurado: "No es así. La carrera profesional tiene varios niveles". Y lo que se acordó entonces “fue limitar el acceso a los más altos, pero se han mantenido los restantes”, ha señalado.