El gobernador del Banco de España dice en Binéfar que la bajada de los tipos de interés "está cerca"

La situación de la economía española ha centrado la primera parte de las jornadas del XI Foro Somos Litera, celebrado en Binéfar este viernes, en la que han dialogado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el abogado y exdiputado Josep Antoni Duran Lleida. El gobernador ha destacado la buena situación económica del país, en un contexto globalizado, y fruto de acertadas políticas aplicadas tras la crisis de la pandemia, que están permitiendo contener la inflación. En este sentido ha pronosticado que “estamos cerca de la primera reducción de los tipos de interés que podría ser junio”.

“Hay que dar una señal de confianza. El año pasado las dinámicas de inflación era muy importantes hoy la situación es muy distinta. La inflación se ha reducido más de 8 puntos porcentuales desde octubre de 2022”, ha indicado.

Para Hernádez de Cos, España está teniendo un “crecimiento económico robusto porque el empleo ha mantenido una resilencia importante y eso ha tenido que ver con la reacción coordinada de las políticas económicas desde el inicio de la pandemia y que evitaron efectos estructurales negativos”.

Si bien ha incidido en que todavía falta por recuperar el “dinamismo de la inversión privada que muestra debilidad y es la única variable que no ha recuperado tras la crisis”. Así como la “baja productividad que es otro gran reto de la economía española”. “La baja productividad no se resuelve con una única política de economía tiene que ver con la educación, la investigación, la formación continua, el capital, tenemos empresas que no crecen de la misma manera que otras europeas y no se les permite aprovecharse de la economía de escala”, ha lamentado el economista.

En el contexto continental, ha destacado la posición de debilidad que tiene Europa en el contexto energético como importadora frente a la capacidad exportadora de EE.UU que sufre el sector industrial, y ante crisis geopolíticas como la guerra de Ucrania. Y para conseguir una Europa más fuerte ha apostado por “incidir en una política fiscal común”.

En otro orden de cosas, ha abogado por la “consolidación fiscal que debe ser el foco de la sostenibilidad de las políticas económicas” y por acometer “políticas estructurales que permitan mayor productividad”.

De izquierda a derecha, el delegado del Gobierno, Fernando Beltrán; Josep Antonio Durán Lleida; Begoña García, el ministro Hereu y el presidente Azcón. Javier Navarro

Los problemas de los agricultores

El Foro Somos Litera ha sido inaugurado por el presidente aragonés, Jorge Azcón, y clausurado por el ministro de Industria, Jordi Hereu. Además, la secretaria Estado de Agricultura, Begoña García, ha participado en una mesa redonda titulada ‘Las nuevas tecnologías en el sector primario’, en la que también han intervenido la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación agroalimentaria del Gobierno de España, Isabel Bombal Díaz; la presidenta de Fademur, Teresa López; el director general de Innovación y Promoción Agroalimentaria, Juan José Orriés; y la directora de compras del grupo literano Osés, Maite Osés Pardo.

Begoña García ha hablado de desarrollo, innovación, de la incorporación de la mujer al sector primario y del derecho al acceso a la tierra para permitir el relevo generacional, entre otras cuestiones. Exconsejera durante ocho años en el Gobierno socialista de Extremadura, la actual número dos del Ministerio ha recalcado “la importancia de la mujer en el medio rural” y la necesidad de trabajar "para que los jóvenes y mujeres se incorporen al sector”.

En ese sentido, ha apuntado que 17.000 jóvenes en España han recibido ayudas de la PAC y ha recalcado que el actual Gobierno ha destinado 1.380 millones de ayudas directas al sector, “que nunca antes se habían dado”.

Sobre las protestas del sector, que ha calificado de “manifestaciones legítimas y con todo el derecho del mundo”, ha recordado que comenzaron en Alemania, tuvieron lugar en Holanda, Francia y desde hace un mes y medio están aconteciendo en España. “Hay problemas estructurales importantes pero también problemas que tenemos que solucionar entre todos trabajando con las organizaciones ASAJA, UAGA – COAG y UPA, que de momento son las que tienen representatividad”, ha señalado.

Precisamente tras su intervención ha atendido a los responsables provinciales de estos sindicatos agrarios. Fuera, en la calle ha habido una protesta de agricultores convocados por la plataforma HEGA.

La secretaria de Estado ha expuesto algunos logros conseguidos por el ministro Luis Planas en Europa y que se va a traducir en la desaparición de la obligatoriedad de la rotación de cultivos. “El barbecho obligatorio desaparece. Quienes quieran pueden seguir haciéndolo y tendrán ayudas”, ha señalado.

Ésta y otras mejoras para el sector entrarán en vigor con carácter retroactivo a partir del 1 de enero. “Se ha enviado documentación a las Comunidades Autónomas y habrá diálogo y conferencia sectorial. Trabajo, coordinación, negociación, escucha y mucha pelea que es lo que hace el ministro Luis Plana en Europa”, ha recalcado.

A nivel comarcal, ha destacado el potencial exportador cárnico de La Litera y se ha comprometido a trabajar junto a los regantes del Canal de Aragón y Cataluña y de la Litera Alta para “modernizar y transformar regadíos que fijan población al territorio”.