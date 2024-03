El Gobierno de Aragón dice que la autopista ferroviaria "se queda muy corta"

El Gobierno de Aragón ha defendido este miércoles la "absoluta necesidad" de los contratos que van a impulsar la autopista ferroviaria Algeciras-Madrid-Zaragoza, pero ha afirmado que "se queda muy corto". "Sobre todo si se compara con los miles de millones que se están dedicando al Corredor Mediterráneo en Cataluña", han dicho fuentes oficiales.

En relación al anuncio realizado hoy por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativo a la licitación de dos contratos para adecuar el gálibo de 26 túneles y 40 pasos superiores de la línea de tren convencional entre Madrid-Zaragoza, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón ha expresado sus reparos.

En primer lugar, el Ejecutivo sostiene que el Ministerio no informa de que "será preciso cerrar la línea durante varios meses". "Si no se coordinan bien las obras del trazado, el plazo podrá ser superiores a un año. Los trenes no podrán circular si uno solo de los puentes o túneles no está adaptado", han indicado fuentes autonómicas.

"Una autopista de un carril no es un a autopista"

Por otro lado, "no se dice que los proyectos incluyen que varios tramos de vía doble pasarán a ser de vía única por ahorrar inversiones a cambio de pérdidas de capacidad evidentes". "Una autopista ferroviaria de un solo carril no es una autopista", ha afirmado.

Respecto al trazado, el Gobierno de Aragón critica que "no se incluya" una conexión por autopista ferroviaria entre Valencia y Zaragoza, de forma que el tráfico deberá ir por Cataluña". También ha cuestionado la resolución de la conexión con Francia y que no haya un ramal a Irún.

"No se contemplan cambios en los trazados por lo que las pendientes seguirán siendo una importante limitación y no favorecerán la competitividad del ferrocarril", ha concluido la DGA.