Aragón estudia seis posibles casos de sarampión además de los dos ya confirmados

Salud Pública ha detectado seis casos sospechosos de sarampión en Aragón, una enfermedad infecto-contagiosa altamente transmisible que está en fase de eliminación, el paso previo a su completa erradicación. En las últimas semanas se han confirmado ya dos casos, por lo que el Departamento de Salud instó al sistema de salud a "extremar la sospecha diagnóstica ante pacientes con síntomas compatibles, establecer precauciones aéreas inmediatas y tomar muestras según el protocolo".

La sospecha debe notificarse "de manera urgente" a Salud Pública por los cauces habituales, que establece las medidas oportunas para frenar el posible contagio hasta tener el resultado. La muestra se manda al Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III, y aún se podría tardar unos días en recibir una respuesta.

Begoña Adiego, jefa de servicio de vigilancia en Salud Pública e inmunizaciones, explica que entre los casos sospechosos hay adultos y menores. Se incluye entre ellos el detectado en una guardería de Caspe, donde la Dirección General de Salud Pública del Gobierno aragonés ha ordenado el cierre de un aula a partir de este miércoles. Aunque en un principio se había barajado la posibilidad de cerrar toda la instalación, los profesionales sanitarios han considerado que únicamente es precisa la clausura de la clase a la que acude la niña de dos años que ha debutado con el caso sospechoso de la enfermedad. La pequeña, vacunada con una dosis, como corresponde a su edad, se encuentra bien y permanece en aislamiento en su domicilio. No ha requerido hospitalización.

Desde las consultas de pediatría confirman que existe una amplia cobertura vacunal. El doctor Santiago Conde explica que se informa a las familias: "En las revisiones periódicas se va vacunando, y al acabar cada una se recuerda la siguiente. Y si alguna vez se ha retrasado alguna se les recuerda rápido". De unos mil niños a los que atiende, solo tres están sin vacunar.

Desde Salud Pública recuerdan que la vacunación frente a esta enfermedad es "efectiva". El calendario vacunal recomienda esta inmunización a los niños cuando cumplen 12 meses y 3 años. En la guardería de Caspe, los compañeros de la menor que presenta síntomas compatibles con la enfermedad estaban vacunados con la primera dosis, pero por edad aún no habían recibido la segunda. Por esta razón, estos alumnos deben permanecer también en aislamiento hasta el 2 de abril.

Para Adiego, la enfermedad "está sujeta al plan de eliminación de la OMS", paso previo a su completa erradicación, como se ha conseguido con la viruela. "Y, por esa razón, se vigila con muchísima más intensidad", explica. De hecho, tras el primer caso autóctono confirmado saltaron las alarmas y "se tensionó a todo el sistema sanitario", para comunicar "cualquier clínica sospechosa".

El procedimiento, concreta, es "aislamiento domiciliario" y "búsqueda de la posible fuente de infección". En el primer caso confirmado (un hombre de 46 años en la provincia de Zaragoza) no se pudo localizar; en el segundo, sí (una mujer de 52 años contacto del primero).

Tal y como añade: "Hay tan poquitos casos de sarampión que nuestros médicos ya no están entrenados, salvo que sea un facultativo mayor o haya tenido contacto con la enfermedad por algún motivo. Ahora, sin embargo, como están atentos ante posibles síntomas es preferible que notifiquen cualquier exantema que detecten, porque preferimos poner medidas de transmisión y luego descartar el caso, que no al revés".

El sarampión es una enfermedad viral aguda altamente contagiosa causada por un virus de la familia Paramyxoviridae, género Morbillivirus. En España el virus se encuentra en fase de eliminación, por tanto, el objetivo de la vigilancia es identificar de manera rápida su circulación y establecer las medidas efectivas de Salud Pública. Los últimos datos disponibles en nuestro país muestran una buena cobertura vacunal. El Boletín Epidemiológico de Aragón informa de que se ha observado a nivel global un aumento en la incidencia de sarampión en Europa. Se estima que el número reproductivo básico en sarampión es de hasta 14 o 18 personas; es decir, sería el número de contactos a los que se podría contagiar la enfermedad en una población totalmente susceptible.

"Siempre hay alguna sospecha de caso de sarampión, están apareciendo también en el resto de comunidades. No es nada extraño. Siempre hay personas que no hayan adquirido la inmunidad o que simplemente no han querido vacunarse", reconoce. "Tenemos sistemas de vigilancia muy potentes y, en el caso del sarampión, una medida preventiva muy potente", que es la vacunación. "Estamos en proceso de eliminación -reitera-, pero el sarampión sigue circulando".

En la Comunidad, en los últimos años se produjeron cinco brotes: entre 2011 y 2013 hubo tres, coincidiendo con una onda epidémica en España; en 2018 se notificó un brote poblacional; y en 2019 otro con transmisión en entorno sanitario, ambos en la provincia de Huesca.

La medida más eficaz para eliminar el sarampión y la rubeola es la vacunación. En España están disponibles la vacuna triple vírica (TV), que contiene virus vivos atenuados de sarampión, rubeola y parotiditis, y la tetravírica, que contiene además virus atenuados de varicela. Las vacunas frente a sarampión y rubeola se administran con una pauta de dos dosis: a los 12 meses y los 3 años. Además, se recomienda la vacunación con dos dosis de TV con un intervalo entre dosis de al menos 4 semanas, a las personas nacidas en España a partir de 1970 y sin historia de vacunación con TV. Si hubieran recibido con anterioridad una dosis, se administrará una segunda, siempre respetando el intervalo citado. En Aragón las coberturas actuales son altas: en 2022 se alcanzó el 98,3% en la primera dosis y el 96,2% en la segunda).

¿Cómo comienza la enfermedad?

El sarampión comienza con fiebre, coriza, tos y pequeñas manchas eritematosas con el centro blanquecino en la mucosa oral, las manchas de Koplik. El exantema, que aparece entre el tercer y el séptimo día tras el inicio de síntomas, empieza en la cara y se extiende por todo el cuerpo.

Se transmite por diseminación de gotitas expulsadas por las vías respiratorias, suspendidas en el aire o por contacto directo con las secreciones nasales o faríngeas de personas infectadas. Con menor frecuencia por medio de artículos recién contaminados con secreciones nasales o faríngeas. Es altamente transmisible, con más de un 90% de tasa de ataque secundario en población susceptible. Las personas infectadas expulsan virus al toser o estornudar o mediante contacto con secreciones nasales o faríngeas y son contagiosas desde cuatro días antes hasta 4 días después del exantema.

Por ello es fundamental el aislamiento del caso ante sospecha de enfermedad. Es de declaración obligatoria y urgente, pues requiere una actuación inmediata de Salud Pública sobre el paciente y sus contactos.