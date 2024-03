Jornada festiva para celebrar el día mundial del Síndrome de Down

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 21 de marzo fuera designado como el Día Mundial del Síndrome de Down con la finalidad de “generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad en sus comunidades”.

Y en aras de generar esta mayor conciencia, la asociación Up&Down ha organizado para mañana, 21 de marzo, a partir de las 17.30, una divertida actividad en la pista de patinaje del Parque Grande-José Antonio Labordeta.

"Nuestro objetivo es celebrar el día de las familias, así como visibilizar y dar a conocer todo lo relacionado con el Síndrome de Down. En esta edición, siguiendo la estela de la campaña #Extracapacitados de Down España, queremos reivindicar las capacidades de estas personas dentro de la sociedad, sobre todo en el ámbito del trabajo", explica Félix Misol Moyano, presidente de Up&Down, entidad que agrupa a 45 socios y 28 colaboradores.

Una campaña #Extracapacitados, con la que quieren reivindicar más oportunidades de inclusión laboral para las personas con Síndrome de Down. De hecho, según un informe de European Down Syndrome Association (EDSA), el 95% de ellas no consigue trabajo. Por este motivo, a través de esta campaña tan innovadora, "buscamos llamar la atención sobre algunas de las barreras a las que se enfrentan las personas con síndrome de Down cuando buscan empleo", explican desde Down España.

Actividades de Up&Down

En la jornada del día 21, entre otros muchos actos, está previsto un recital de poesía a cargo de la Liga de la Justicia Poética, a cargo del colegio La Salle Montemolín, que participa con Up&Down para visibilizar la realidad de este colectivo. Además, los chicos y chicas de la asociación leerán un manifiesto con motivo de esta jornada tan especial.

Cartel con el programa organizado. HA

A lo largo de la tarde también habrá una clase de zumba con Mara Herrero y la actuación de 'Capitán Mundo', actividad esta última que cuenta con el patrocinio de SesDown.

Esta jornada festiva y reivindicativa forma parte del variado programa de propuestas que Up&Down organiza para sus socios y entre las que no faltan actividades de deporte inclusivo, como las que realizan en las pistas de la ciudad deportiva del Real Zaragoza, un sábado al mes. Un encuentro de socios y familiares, donde la actividad física y el cuidado del cuerpo son los grandes protagonistas.

Por otra parte, continúan con su iniciativa de acercar las matemáticas a este colectivo y cuentan con un taller de entretenimiento donde se reúnen una vez al mes, con el fin de "potenciar la amistad entre los diferentes chicos y chicas de la entidad, realizando actividades de lo más diversas", explica Félix Misol. Este año está prevista una salida de fin de semana en mayo y un campamento de verano a finales de junio en Isín.