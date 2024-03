La investigadora de la UZ María Abizanda logra una de las 10 prestigiosas becas Fulbright

La joven investigadora de la Universidad de Zaragoza, María Abizanda Cardona, natural de Barbastro (Huesca), ha logrado una de las 10 prestigiosas becas Fulbright de Investigación Predoctoral del curso 2024-2025 concedidas en España. Esta beca le permitirá realizar una estancia de investigación en la Universidad de California, Riverside (UCR), durante seis meses de 2025 con un proyecto que es una aproximación a los retos de la sociedad digital desde las Humanidades.

Según informan fuentes de la Universidad de Zaragoza, María Abizanda es personal investigador en formación en el Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Facultad de Filosofía y Letras, con una trayectoria destacada y brillante a pesar de su juventud.

Esta beca, concedida por la Comisión de Intercambio Cultural, Educativo y Científico entre España y los Estados Unidos de América, permite realizar estancias de investigación predoctoral en universidades o centros de investigación de Estados Unidos. La convocatoria ofertaba tan solo diez plazas para todas las especialidades a nivel nacional.

El Programa Fulbright facilita desde hace 70 años el intercambio educativo, científico y cultural entre ciudadanos de EE. UU. y de más de 160 países con el objetivo de incrementar el entendimiento mutuo entre las naciones, una labor que le valió la recepción del Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en 2014.

La beca Fulbright le posibilitará realizar una estancia de investigación en la University of California, Riverside, entre febrero y agosto de 2025, bajo la supervisión conjunta de las doctoras Sherryl Vint y Traise Yamamoto. Durante este periodo desarrollará un proyecto de investigación que aborda los retos de la sociedad digital desde la óptica de las humanidades y la literatura. En concreto, estudiará desde los planteamientos del posthumanismo crítico, las consecuencias sociales y éticas de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial tal y como se reflejan en las novelas estadounidenses The Body Scout (Lincoln Michel, 2021) y Six Wakes (Mur Lafferty, 2017).

María Abizanda y Sonia Baelo UZ

“Como investigadora en estudios norteamericanos, recibir una beca con tanta historia y prestigio como el Programa Fulbright es un honor inmenso y una oportunidad académica y profesional inigualable”, afirma María Abizanda. “Más allá de lo individual, conseguir este reconocimiento desde un proyecto del campo de la literatura pone en valor el importante rol que podemos jugar desde las Humanidades para afrontar los desafíos de nuestra sociedad contemporánea, a menudo infravalorado. Estoy orgullosa de poder representar a nivel internacional la investigación de calidad que desarrollamos en la universidad pública aragonesa".

"María es una investigadora excepcional, con una gran trayectoria a pesar de su juventud y la concesión de la beca Fulbright es buena prueba de ello. Su tesis doctoral y el proyecto que va a llevar a cabo en la Universidad de California, Riverside, le va a permitir analizar las consecuencias éticas del actual desarrollo científico-tecnológico del siglo XXI, y la manera en la que este desarrollo exponencial afecta a la misma definición del ser humano”, subraya Sonia Baelo Allué, profesora del Departamento de Filología Inglesa y Alemana y directora de su tesis doctoral. “Creo que este logro no solo es significativo a nivel individual, sino que también resalta la excelencia y calidad de la investigación que se lleva a cabo en nuestra facultad y universidad”.

Una trayectoria brillante desde su localidad natal, Barbastro

Natural de Barbastro (Huesca), cursó sus estudios de secundaria en el IES Hermanos Argensola de la misma localidad, y obtuvo el Premio Extraordinario de Bachillerato en 2017. Ingresó en la Universidad de Zaragoza para cursar el Grado en Estudios Ingleses en la Facultad de Filosofía y Letras, obteniendo en 2021 el premio extraordinario Fin de Grado y la mención de excelencia al Trabajo Fin de Grado de su promoción.

Durante este periodo disfrutó también de la Beca a la Excelencia de la Universidad de Zaragoza y de la Beca de Colaboración del Ministerio de Educación. Posteriormente, cursó el Máster en Estudios Literarios y Culturales Británicos de la Universidad Autónoma de Madrid y el Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria en la Universidad de Zaragoza. Su trayectoria académica e implicación en colectivos estudiantiles le valió la recepción del Premio Estudiante Formación y Valores en la Universidad, otorgado por el Consejo Social de la UZ, en su décima edición. En 2022, comenzó sus estudios de doctorado en el Programa de Estudios Ingleses, investigando en el campo de la literatura norteamericana contemporánea.