Enfermos de covid persistente en Aragón: "Cuatro años después, nos sentimos olvidados"

Asociaciones y colectivos afectados por covid persistente celebran este 15 de marzo el día internacional del reconocimiento de la enfermedad, por iniciativa de los propios pacientes, y han elaborado un manifiesto general en el que trasladan un objetivo claro: "Queremos que se nos recuerde y se nos reconozca, aunque nosotros lo tenemos presente todas las horas de nuestra vida". Cuatro años después del primer estado de alarma por la emergencia sanitaria, expresan con contundencia: "Nos sentimos olvidados".

Hace justo un año, cuando también se celebró esta jornada, los enfermos lanzaron el manifiesto bajo el lema ‘No nos dejen solos’. Desde entonces, reconocen, "pocas cosas han cambiado": "Si no estamos tan solos es porque nos arropamos en asociaciones y colectivos que intentan paliar lo que la sociedad y las administraciones no cubren, pero nuestros esfuerzos no son suficientes y sentimos agotamiento. La mayoría seguimos sufriendo una enorme cantidad de síntomas, de enfermedades que nos afectan de forma diferente". "Continúa el vía crucis de visitas a médicos, especialistas y un sinfín de pruebas diagnósticas", resumen. Piden que se "aúnen esfuerzos en la investigación" y "una atención digna".

"Ha pasado un año (desde ese primer día internacional que se consensuó) y, a pesar de pequeños avances, estamos casi en el mismo punto y con las mismas demandas: buscar el reconocimiento necesario para tratar la enfermedad, llegar a una cura y, por el camino, paliar sus efectos físicos, afectivos y sociolaborales".

Más de 2.000.000 de personas en España sufren covid persistente, señalan: "Cifras que seguirán aumentando mientras continúen los contagios" de coronavirus. "Aún no existe ningún tratamiento eficaz, muchos tenemos algún grado de discapacidad, en ocasiones no reconocida, y otros muchos nos hemos visto sin trabajo, en riesgo de exclusión social, algunos incluso sin medios económicos para comprar los medicamentos que necesitamos".

Los enfermos sufren, reconocen, daños en órganos y tejidos: "Lo que nos deja en mayor riesgo de sufrir una serie de afecciones cardiovasculares, inmunológicas y neurológicas que cambian la vida para siempre y la ponen en peligro, haciéndonos más vulnerables a una variedad de infecciones oportunistas". Y, en este sentido, piden "aplicar unas medidas de protección adecuadas en los centros médicos para acceder de forma segura".

Reclamaciones desde Aragón

Long Covid Aragón, que se puso en marcha en diciembre de 2020 y se constituyó en asociación en octubre de 2021, cuenta con 670 miembros. Entre sus demandas están un registro de los pacientes para que estén "correctamente diagnosticados", así como "unidades multidisciplinares de atención a los pacientes con covid persistente".

Reclaman incrementar el esfuerzo en investigación y apoyarla con financiación, ya que se trata de una enfermedad nueva sin cura ni tratamientos, formación a los profesionales de la salud y del Instituto Nacional de la Segurodad Social y reconocimiento oficial de la enfermedad a efectos de bajas, discapacidad o incapacidad.

También piden que se lleven a cambo campañas de información institucional dirigidas a la población y extender las medidas de prevención, como ventilación adecuada de los espacios cerradas o atención a los pacientes con mascarillas, para evitar reinfecciones continuas".

Desde la Comunidad se suman este viernes al día internacional de la visibilidad y el reconocimiento de la covid persistente, Long Covid Awareness Day, que pretende inundar el 15 de marzo las redes sociales con distintas iniciativas, bajo el ‘hashtag’ #LongCovidAwarenessDay. Desde la Comunidad se han unido al reto posando con mascarillas rosas.