Voluntad Vital Anticipada: "Cuando llegue el momento, quiero decidir sobre mi propio destino"

Adrián Andonie llegó a España desde Rumanía hace 20 años y lleva viviendo una década en Zaragoza. En su país natal dejó a sus hermanas y sobrinos y en la capital aragonesa vive en un piso compartido para poder afrontar los gastos. Tiene 58 años y hace tres le diagnosticaron mieloma múltiple, un cáncer en la sangre que comienza en las células plasmáticas en la médula ósea, y del que cada año se diagnostican un centenar de casos nuevos en Aragón, según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Durante este tiempo ha convivido con una patología que a veces le permite estar mejor pero otras condiciona y empeora su salud. “Hacer vida normal es difícil”, reconoce. En verano de 2022 tuvo una recaída. En marzo de 2023 le cambiaron el tratamiento y en verano tuvo “una sobredosis de un medicamento”: “Y desde entonces estoy empeorando, pero no por la enfermedad, sino por los efectos secundarios”. Le cuesta respirar, se cansa con facilidad y le resulta incluso difícil vestirse. En la capital aragonesa cuenta con el apoyo de un amigo, que actúa como testigo, y de la hija de este, que avala la petición de las voluntades anticipadas, y la ayuda psicológica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zaragoza.

“Desde que supe que tenía esta enfermedad -cuenta- empecé a darle vueltas a presentar el documento de voluntades anticipadas”. Un objetivo que materializó en enero: “Supe que tenía que dar ese paso y fui a informarme”. “Y si llega el momento que no pueda valerme por mí mismo, no tiene sentido depender de otra persona y además no tengo quién pueda cuidarme”, señala. También quiere decidir sobre su final: “Tengo claro que quiero donar mi cuerpo a la ciencia”.

En el documento ha expresado también su deseo de solicitar la eutanasia si llega el momento. “Para mí no resulta difícil tomar estas decisiones”, indica: “Porque sé que cuando llegue el día en el que pueda estar muy mal, no voy a sufrir, y tampoco voy a cargar a nadie con responsabilidades sobre mí”. “Se trata de decidir sobre mi propio destino”, resume.