¿Puedes morir por una patada en los testículos?

El caso de un auxiliar de enfermería fallecido en Madrid tras recibir una fuerte patada en los testículos que hemos conocido hace unas horas ha hecho plantear dudas a gran parte de la población sobre si una patada en una zona tan sensible del cuerpo pude ser tan grave como para causar la muerte del afectado.

Los hechos se produjeron el pasado 15 de febrero aunque no has sido hasta ahora cuando se han hecho públicos tras la denuncia de CC.OO. sobre la falta de aplicaron de los protocolos de agresión en el entorno laboral que según el sindicato, se incumplieron en el caso de este sanitario fallecido.

Según el comunicado de CC.OO., el 15 de febrero pasado, a las 17.30, en el pabellón San Nicolás del Hospital Fundación Instituto San José -residencia para personas con discapacidad intelectual-, Juan Alfonso R. P., de 57 años y técnico en cuidados de auxiliar de enfermería (TCAE), realizaba sus funciones habituales cuando un paciente se acercó a él, le cogió por los hombros y le propinó una fuerte patada en los testículos desde abajo.

El trabajador cayó al suelo lateralmente, perdió temporalmente la consciencia y se quedó pálido sin poder moverse unos instantes, según el sindicato. Fue trasladado a la enfermería, donde recibió asistencia sanitaria por parte de una enfermera, pero no asistencia médica. Lo mantuvieron en reposo hasta las 19.00, pero en ningún momento fue atendido por un médico, dice el sindicato. Transcurrido ese tiempo, la empresa le facilitó un parte de asistencia para que acudiera a la mutua, pero dada la hora, no podía acudir hasta el día siguiente. Ya fuera de las instalaciones del hospital, el trabajador falleció.

¿Puede alguien morir de una patada en 'los huevos'?

“Es algo extremadamente raro y altamente improbable, pero no hay nada imposible”, afirma Luis Miguel García, médico y vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina Familiar y Comunitaria (Samfyc).

“En la bibliografía médica solo hay constancia de 4 casos en todo el mundo en que se haya producido una situación parecida desde el siglo XIX a la actualidad, no son del todo concluyentes”, explica García. Por lo que para este facultativo “hay algo que no cuadra”. “Es posible que tuviese algún otro tipo de patología o que el golpe haya sido tan fuerte que le haya provocado una hemorragia interna pero, en todo caso, la autopsia es la que aclarará la causa de la muerte de este auxiliar de enfermería madrileño”, señala.

"La autopsia es la que aclarará la causa de la muerte".

A pesar de lo bizarro del caso, la muerte tras una patada en los testículos sería posible si se diesen determinados factores que la acompañaran. “Un golpe brutal en los testículos causa un dolor tan intenso y agudo que puede ocasionar un infarto y la muerte a causa de él”, informa el vicepresidente de Samfyc. No solo eso, “Un impacto de esas características podría provocar una hemorragia interna y un síndrome inflamatorio sistémico en todo el organismo, que también podría provocar una reacción inflamatoria exagerada y la muerte, pero el golpe debería de ser extremadamente fuerte”, puntualiza el médico.

También sería factible si la patada le causase “una rotura ósea, por ejemplo, de la cadera. La grasa que acumula esta zona ósea con la edad podría extenderse por la sangre y desencadenar una embolia grasa, es decir, una trombosis producida por émbolos de grasa”, continua García.

“La muerte de este sanitario se puede haber producido por muchas causas y es muy difícil que haya sido causada solamente por el golpe en los testículos. Lo raro de este caso es que, tras ser agredido, no haya recibido asistencia sanitaria por parte de un médico. Es lo más preocupante, porque es un riesgo laboral que debería de haberse atendido”, manifiesta.

¿Qué hacer ante un golpe testicular?

El doctoro García recomienda que, si hay dolor, es necesario que el paciente sea atendido por un médico. “Lo habitual es tomar algún tipo de antiinflamatorio pero si el dolor es muy intenso hay riesgo de necrosis testicular, es decir, que debido al golpe, el testículo dañado muera y haya que extirparlo”, informa. “Si no se extirpa ni se trata, puede producir una infección a largo plazo, pero nunca algo tan rápido como lo que le ha pasado al auxiliar fallecido”, indica el vicepresidente de Samfyc.

Por otra parte, fuentes de la Fundación Instituto San José de Madrid han indicado que no tienen constancia de la denuncia de CC. OO. y que, a día de hoy, no disponen del informe de la autopsia, por lo que, "por ahora, no hay datos que demuestren una interrelación entre el fallecimiento y el incidente".