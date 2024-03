Aragón abordará en el aula el consumo masivo de porno entre los jóvenes: "Cada vez se empieza antes"

Los jóvenes cada vez se inician antes en el consumo del porno, lo que tiene importantes efectos, entre los que se destaca la "cosificación de la mujer, la masculinidad tóxica y un exceso de información sexual distorsionada". Así lo ha puesto de relieve Cristina Navarro, directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ), en la presentación de los talleres 'El porno es un fake' que llegarán a partir de Semana Santa a las aulas aragonesas.

Está previsto que se lleven a cabo un total de 63 talleres en colegios públicos y concertados con los que sensibilizar a unos 1.000 estudiantes de entre 16 y 18 años, aunque existe la posibilidad de abarcar hasta 4º de la ESO, según las necesidades del centro educativo. "Creemos que es la edad clave para incidir de una manera directo sobre la influencia de la pornografía", ha señalado Navarro, quien ha apuntado que serán los profesionales de sexología de Amaltea los encargados de impartir la formación, estructurada en dos sesiones por centro y en colaboración con Educación y Sanidad.

Asimismo, se ofertarán charlas sobre este tema a las familias interesadas, con la intención de darles las "herramientas e información" necesarias. "El objetivo con las familias es que no sea un tabú en casa y hablen con ellos. Muchas veces no es fácil, por ello es importante darles la herramientas para hacerlo de una forma saludable", ha insistido.

Navarro ha explicado que, en 2019, la edad de acceso a la pornografía era a los 14,84 años en España, mientras que en Aragón se situaba en prácticamente el mismo momento: a los 14,94 años. En 2023, en el conjunto del país, esta cifra baja hasta los 13 años. No obstante, otros estudios, como el que publicó la Universidad de Islas Baleares en 2023 sobre Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, afirman que uno de cada cuatro menores ha visto pornografía por primera vez antes de los 12 años y un 6,5%, ya a los 8 años.

Aunque en Aragón no existen estudios tan actuales, Navarro ha explicado que la situación es similar a la nacional, con un comienzo cada vez más temprano. De hecho, la previsión es que con estos talleres se puedan obtener datos fidedignos sobre la situación en la Comunidad. "Desde el IAJ tenemos claro que debemos dar un paso al frente y poner todos nuestros recursos a disposición de esta preocupante situación", ha subrayado. Por ello, no se descarta que, una vez obtenidos nuevos datos, se puedan abordar otras iniciativas con alumnos de menor edad.

En este sentido ha recalcado que a los servicios de asesoría del IAJ no ha llegado ningún joven con adicción a la pornografía, pero sí que que lo hacen con "realidades distorsionadas" producto del consumo del porno. Navarro ha recordado que el acceso habitual y cada vez más temprano provoca que se "normalicen determinadas acciones violentas hacia la mujer" y "modelos de sexualidad donde no hay lugar para la empatía ni el respeto en las parejas". Además, ha señalado que genera "expectativas muy poco realistas sobre el sexo y las relaciones" y que algunos estudios ya alertan de que hay jóvenes que "ya no se excitan si no mantienen una relación sexual con violencia".

¿Cómo serán los cursos?

"Para que los mensajes calen hay que hablarles en su lenguaje y códigos", ha señalado la directora del IAJ en referencia a la metodología que se utilizará en los cursos. De este modo, cada taller está programado en dos sesiones, que se llevarán a cabo de manera consecutiva respetando la distribución horaria de cada centro. Y se intervendrá en al menos dos grupos, evitando fusionar alumnos de diferentes clases y completando así cuatro sesiones.

En la primera sesión se abordará las diferencias entre la ficción y la realidad y también entre el placer y la satisfacción. Asimismo se hablará de los efectos especiales, se utilizarán ejemplos sociales relevantes y las consecuencias percibidas. En la segunda se tratarán las herramientas alternativas para minimizar o neutralizar las consecuencias, reflexionando sobre la sexualidad femenina o la ética emocional. Se abordarán casos reales y se pondrá a disposición de los jóvenes los servicios del IAJ.