La red informática del Gobierno de Aragón sufre un fallo masivo al actualizar su software

Un fallo masivo en la red informática del Gobierno de Aragón como consecuencia de una actualización de software está provocando verdaderos problemas de operatividad en los equipos, lo que ha afectado especialmente a los profesionales del sistema público sanitario.

Fuentes oficiales de la DGA han reconocido que el problema se detectó en la tarde del lunes y confían en poder subsanarlo definitivamente a lo largo de la jornada de hoy, para lo que se va a movilizar a la plantilla de la entidad pública Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST).

Los más afectados han sido los mayores hospitales de Aragón, el Miguel Servet y el Clínico, aunque los problemas informáticos se han extendido al resto de la red sanitaria y centros de trabajo. "La actualización ha afectado a muchos equipos de diversos ámbitos, por lo que muchos servicios han dejado de funcionar de manera correcta", han reconocido fuentes oficiales del Gobierno PP-Vox.

La incidencia se ha podido minimizar en la Administración General gracias a que en Zaragoza era día festivo por la celebración de la Cincomarzada, pero no se han librado en los centros de trabajo del resto de la provincia y en los de Huesca y en Teruel.

Fuentes oficiales de la DGA han reconocido que el verdadero alcance del problema se verá en la jornada de este miércoles cuando todos los funcionarios se incorporen a sus puestos de trabajo de la capital, de ahí que se haya previsto el operativo especial de informáticos de AST.

La prioridad serán los dos citados hospitales, cuya cobertura informática se va a reforzar con 25 técnicos extra de AST, Inetum e Inycom. Esta última empresa también va a complementar el dispositivo del Pignatelli y de Justicia, aunque en la DGA confían en que haya menos incidencias que en el Salud.

No obstante, han subrayado que no ha habido pérdida ni filtración de información de sensibles, dado que no se han tratado de un ataque informático.

La movilización de la plantilla de Aragonesa de Servicios Telemáticos ha permitido acotar el problema, aunque en distintos centros sanitarios han manifestado las dificultades sufridas. "Ahora está todo controlado", han señalado las citadas fuentes de la DGA, quienes han admitido que se trata de la mayor incidencia que se recuerda.