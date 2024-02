Carmen Dual: "De niña ya me llamaban la abogada de los gitanos"

Carmen Dual (Zaragoza, 1982), hija de Pilar Clavería, vivió muy pronto la vocación por la labor social. Ahora quiere seguir la estela de su madre y trabajar para que se reconozca la identidad del pueblo gitano

Como hija de Pilar Clavería ‘la Rona’, la primera mujer que presidió una asociación gitana en España, lleva el asociacionismo en la sangre...Lo he vivido a lo largo de toda mi vida, desde que nací. A mi casa venían gitanos de toda España en cualquier momento, preguntando por Pilar Clavería, para plantearle algún problema o situación que les preocupaba. Ver cómo trabajaba ella me marcó. De niña ya me llamaban la abogada de los gitanos, tanto en el colegio como en el instituto. En el momento que había algún conflicto entre alumnos allí estaba intentando mediar para resolverlo.