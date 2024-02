La punta de la crecida del Ebro llegará a Aragón este jueves a media tarde

Todos los servicios de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Protección Civil así como los responsables municipales de aquellas localidades de la ribera aragonesa que suelen verse afectados por las crecidas del Ebro no pierden de vista el avance el río hacia Aragón, donde se espera que la punta de la crecida llegue a tierras de la Comunidad mañana jueves a media tarde.

Según los técnicos del sistema automático de información hidrológica (SAIH) será esta tarde cuando la crecida llegue a Castejón y Tudela, y lo hará con un caudal de unos 2.000 metros cúbicos, por lo que habrá que esperar un día más a que la punta llegue a las primeras localidades que se encuentran en la ribera alta del Ebro, entre ellas Gallur o Boquiñeni, donde este miércoles ya se registraban en la zona caudales muy altos, de alrededor de 1.000 metros cuadrados por segundo. No se trata, sin embargo, ha aclarado el técnico, de valores extraordinarios, que se esperan en 24 horas cuando el Ebro a su paso por estas localidades podría llegar a duplicarse hasta alcanzar los 2.000 metros cúbicos.

Aunque en estas localidades todos los ojos están pendientes de la evolución del río, no existen en estas zonas medidores de caudales, por lo que las previsiones se realizan tomando como referencia los valores que se obtienen en las localidades navarras de Castejón y Tudela, donde todavía no ha llegado el volumen máximo. Lo que existe en Pradilla (una de las localidades que suele sufrir especialmente con este tipo de inundaciones) es una estación que refleja datos de nivel, y que a primera hora de la mañana, alrededor de las 10.00, recogía que la altura del Ebro a su paso por ese municipio era de 6,7 metros, que podría equivaler a los 1.000 metros cúbicos por segundo, aunque desde la CHE han reconocido que este no es un tipo de conversión que se suele realizar en estos casos.

Aunque la punta de la crecida llegará el jueves a media tarde a las primeras localidades aragonesas, desde la CHE han detallado que dado que la ribera alta es muy larga, a los últimos pueblos tardaría en llegar unas 36 horas, para desembocar en Zaragoza, donde las estimaciones apuntan a que el mayor volumen de agua podría alcanzar la capital el próximo viernes, para encaminarse un día después hacia la ribera baja del Ebro.

En cualquier caso, desde el organismo de cuenca se estima que si bien la crecida será extraordinaria puesto que superará los 1.800 metros cúbicos por segundo no alcanzará los valores que se registraron en diciembre de 2021, cuando el Ebro cruzó la capital aragonesa con un volumen de agua que rozaba los 3.000 metros cúbicos por segundo.

Si bien se está a la espera y controlando todos los datos para ver cómo va evolucionando la crecida del Ebro, desde la Confederación Hidrográfica se mantiene comunicación constante con Protección Civil, cuyos servicios ya están alertados desde el pasado domingo por la noche. Además, todos los municipios previsiblemente afectados ya tienen activados sus correspondientes protocolos de inundación.

Desde la CHE se ha explicado además, que además de actual en este seguimiento, el organismo de cuenca cuenta con otras medidas, como las que lleva a cabo la guardería fluvial (antes policía de cauces) formada por agentes ambientales con presencia en los ríos y concretamente en aquellos que muestran mayores riesgos. A ellos se suman además los equipos de Comisaría de Agua que se encuentran en estos momentos supervisando cómo se están comportando las motas ante las crecidas, dado que estas defensas pueden romperse o deteriorarse al paso de tal magnitud de agua, por lo que dichos agentes controlan su evolución para reparar aquellos daños que pueden hacerse ‘in situ’