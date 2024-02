Lista de espera de la discapacidad: "Es una vergüenza llevar más de un año aguardando para una simple revisión"

Detrás de cada uno de los 11.945 aragoneses que esperan una valoración de su grado de discapacidad hay historias de vida, de esperanzas y de lucha por el reconocimiento de sus derechos. La de Armando Parcés, un jubilado zaragozano de 74 años, es una de ellas. Lleva desde diciembre de 2022 esperando una "simple revisión", una situación que califica "como mínimo, de vergonzosa".

Tiene reconocida una discapacidad del 34% desde 1971, cuando tenía 22 años, por una escoliosis, "una desviación de la columna, un problema genético". Actualmente, tras pasar el coronavirus a principios de la pandemia, por el que permaneció ingresado en la unidad de cuidados intensivos (uci), y una "crisis de lumbalgia" a mediados de 2022 que le volvió a llevar al hospital, su estado de salud ha empeorado "considerablemente" y ya no puede valerse por sí mismo.

"Si salgo a la calle es acompañado y con un andador o en silla de ruedas. En casa me puedo apañar solo con el apoyo de un bastón para las cosas básicas, pero paso muchas horas en la cama, porque cuando me levanto y me muevo el dolor es continuo", cuenta sobre su situación. Uno de los informes médicos que ha presentado de un traumatólogo estima que su discapacidad en estos momentos es del 80%.

La revisión de su grado de discapacidad la solicitó cuando tuvo que pasar una temporada en una residencia a raíz de su última hospitalización. Tras salir del centro hospitalario, en abril de 2023, y hasta finales del año pasado contó con una cuidadora interna que le atendía las 24 horas del día. Desde principios de este año tiene una persona contratada que le acompaña y ayuda 7 horas cada día.

Se da la circunstancia de que al mismo tiempo tramitó la petición de la dependencia y ya tiene la de grado I, la mínima, por la que percibe una ayuda económica de 100 euros al mes. Para él es importante actualizar su nivel de discapacidad, que le permitiría "acceder a más prestaciones del sistema de dependencia" y "una rebaja del IRPF en mi pensión". Parcés, funcionario de la Tesorería de la Seguridad Social durante 42 años, no da por perdida ninguna batalla. En 2020 logró que Iberia le devolviera el dinero de un billete que la compañía vendió 2 veces, por lo que esta pelea no le asusta.