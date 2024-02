El director de la misa de La 2, en Zaragoza: "Nuestro programa lleva en antena desde que nació la televisión"

Se considera un sacerdote "peculiar" con un encargo también singular: dirigir 'El día del Señor', el espacio religioso para las mañanas de los domingos en La 2 de RTVE. "No tengo una comunidad física directamente a la que atender sino que es a través de televisión. Es lo que toca en cada momento. Si Dios quiere que esté en eso, pues fenomenal y encantado", señala Juan Carlos Ramos, director de dicho programa desde hace 18 años.

En el día a día celebra misa como capellán del Real Monasterio de la Encarnación en Madrid (de monjas de clausura) y después se dedica a los medios de comunicación, por designación de la Conferencia Episcopal Española. Para él, conducir el programa de La 2 supone toda una "oportunidad" para acercarse a las distintas realidades de la Iglesia en España. "Hay tantas parroquias por todo el país... Es un enriquecimiento personal de conocimiento de la Iglesia y de la gente que participa", dice.

Tampoco hay dos retransmisiones televisivas iguales (son en directo) por mucho que se trate siempre de eucaristías; cada templo tiene su peculiaridad y su comunidad cristina. Eso sí, subraya que una buena cobertura siempre es aquella en la que han logrado transmitir la belleza de la liturgia y la idiosincrasia de ese lugar en concreto y ayudar a que la gente que no puede estar físicamente pueda incorporarse a la celebración. "El desafío es reflejar lo que se vive en esa parroquia", observa Ramos, quien hace las veces de comentarista, coordinador del equipo y escritor de los guiones de los reportajes (además de grabarlos).

La del pasado domingo en la basílica parroquia de Santa Engracia de Zaragoza salió a la perfección. Previamente (como es habitual) se emitió un reportaje contando la historia del tempo y su actividad. "Es extraordinario y sorprende la vida que tiene. Es una comunidad absolutamente viva y participativa. La iglesia estaba abarrotada de gente y la Coral de Santa Engracia y la de jóvenes de la parroquia cantaron muy bien. Da gusto", comenta. Hace unos años hizo el programa en otra iglesia de la capital aragonesa y ya entonces se percató de la belleza de Santa Engracia y buscó una fecha para poder venir. "Al año salimos fuera de Madrid en torno a 20-25 veces y me turno con el subdirector del programa", informa.

Cada domingo cerca de un millón de personas ve 'El día del Señor'. O lo que es lo mismo: traducido en audiencias es un 9% cuando La 2 tiene una media de un 2,5%. "Casi la cuadruplicamos. Somos el programa de más audiencia (de ese canal) junto con el concurso 'Saber y Ganar'. Posiblemente la primera retransmisión en directo que hizo Televisión Española fue una misa en los años 50. Este programa lleva en antena prácticamente desde que nació la televisión. Desde el principio hay misa en TVE y con el nombre de 'El día del Señor', más de 40 años", explica.

Juan Carlos Ramos, con las dos furgonetas de RTVE con los equipos técnicos detrás, en la plaza de Santa Engracia de Zaragoza. Guillermo Mestre

Ante tal cuota de pantalla, cabe preguntarse cuál es el secreto para perdurar con éxito en el mundo despiadado de las audiencias televisivas. "No luchamos por ellas. Estamos para hacer un servicio público y prestarlo de la mejor manera posible, teniendo en consideración el perfil de la gente que nos sigue. Y lo que me parece más importante: es una comunidad de personas que participa con nosotros en la eucaristía a través de la televisión. El único secreto es la propia misa; siempre hay gente que la demanda", responde. Asimismo, ve bien la competencia de otras cadenas. "Que yo sepa las televisiones andaluza y vasca retransmiten la misa y la de Castilla y León, de vez en cuando. Y Telemadrid ha empezado este curso. Mientras se dé más facilidades para que la gente pueda participar, a mí me parece fenomenal", opina.

Pero, ¿quiénes son los telespectadores de 'El día del Señor? Fundamentalmente, personas que no pueden acudir físicamente a las celebraciones. Un público variopinto que incluye enfermos ingresados en hospitales, ancianos que viven en residencias, personas que están solas, gente que trabaja los domingos, militares en misiones internacionales, pescadores en alta mar, médicos de guardia, presos en centros penitenciarios... "Hay mucha más gente de la que parece. Lo único que da esperanza al final es Dios", advierte.

Por otro lado, hay que destacar la labor de los profesionales de La 2 que están detrás del programa: un equipo de unas 22 personas (entre iluminadores, realizadores, ayudantes de realización, producción...). "Es mucho despliegue; la gente se sorprende para una hora de transmisión. Pero se hace con mucha profesionalidad, al igual que cualquier otro espacio de Televisión Española, y con todos los medios necesarios para hacerlo bien", subraya.

Todos ellos desembarcaron en Zaragoza el pasado fin de semana con el cometido de hacer una buena cobertura de la misa del domingo por la mañana en Santa Engracia. Entre trabajo y trabajo, a Juan Carlos Ramos aún le dio tiempo de acercarse el sábado por la tarde a visitar la basílica del Pilar. "Me impresionó la cantidad de gente que había en las calles. Es una ciudad muy bonita", cuenta este sacerdote asturiano. Y añade: "Hace muchísimos años hice la mili aquí y he vuelto en más ocasiones".