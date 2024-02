De Zaragoza a Irán en busca del mejor diagnóstico veterinario

"La paciencia es un árbol de raíz amarga pero de frutos muy dulces". Este proverbio persa es la dedicatoria que los veterinarios de la Facultad de Zaragoza, Luis Miguel Ferrer, Delia Lacasta y Juan José Ramos, escribieron a su colega iraní, Hossein Esmaeili, en la dedicatoria que le enviaron con motivo de la terminación de su trabajo conjunto, ‘Atlas of sheep anf goat diseases’, que aspira a convertirse en un referente internacional y en la obra esencial para los veterinarios de campo a la hora de realizar sus diagnósticos clínicos y anatomopatológicos.

Una dedicatoria que alude a los largos meses de trabajo, desde 2022, entre especialistas de continentes, culturas y modos de trabajo diferentes, como se puede descubrir en las 638 páginas de un atlas en inglés y que, gracias a sus más de 3.000 fotos (seleccionadas entre 100.000), permite asociar rápidamente los signos clínicos de una enfermedad con lo visto en la página correspondiente.

"Es una herramienta muy completa, cuya finalidad principal es apoyar el diagnóstico de los veterinarios de campo y ayudarles a que sea lo más rápido y preciso posible", explica Luis Miguel Ferrer, coautor de este trabajo, que supone la culminación a su trayectoria como veterinario de campo y profesor de la facultad, ya que acaba de jubilarse hace escasos meses.

Atlas of sheep anf goat diseases.

Hasta tal punto es importante este tipo de estudios que, en pleno proceso de elaboración del atlas, desde la Facultad de Veterinaria de Zaragoza fueron capaces de diagnosticar, en 2022, el primer caso de viruela ovina que se detectó en España y que durante meses ha puesto en jaque a la ganaderías de nuestro país.

"Desde Andalucía nos mandaron unas fotos que cotejamos con las que nos había enviado Hossein relacionadas con esta enfermedad, que en España estaba erradicada desde 1968. Vimos que era lo mismo y eso hizo que el diagnóstico fuera tan rápido y certero", explica Juan José Ramos.

Este es el mejor ejemplo de la importancia práctica de un atlas que surgió, como todos los grandes proyectos, por casualidad y que se materializó gracias a la globalización, que permite trabajar con gente que no conoces pero que tiene los mismos intereses profesionales. "Hossein se puso en contacto con Delia Lacasta buscando colaboración para hacer un atlas de patología ovina y caprina en inglés. Nosotros teníamos previsto hacer lo mismo en España y decidimos colaborar", recuerda Luis Miguel Ferrer.

De oriente a occidente

Y esta es una de las razones por la cual, las imágenes son tan abundantes y los casos clínicos tan variados, porque proceden de los sistemas de producción occidentales y los modos de trabajo que aún perduran en oriente en el manejo de los animales. "Es muy curioso ver como las enfermedades y las praxis son diferentes según el lugar donde vivamos. Pero lo mejor de este trabajo ha sido el haberlo conseguido sin tener contacto físico, gracias a las comunicaciones virtuales, que no siempre han sido fáciles, ya que en Irán trabajan con sistemas operativos diferentes a Europa. De ahí que, a veces, el día a día, se haya visto ralentizado", apunta Juan José Ramos.

El resultado final no puede ser más completo. Tres kilos y medio de conocimiento que se pueden adquirir en Editorial DrHerriot, Librería Axón y Librería Agrícola Jerez, dirigidos a veterinarios de todos los rincones del mundo, no solo de occidente, también de oriente, gracias al esfuerzo conjunto y la pasión por la veterinaria que ha unido a Irán con Zaragoza a través de un grupo de profesionales para los que un idioma o cultura diferentes no suponen ningún obstáculo para acercar el conocimiento a todo el mundo.