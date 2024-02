Mucho más que maquinaria

"Los posibles clientes que se interesan por una máquina agrícola saben perfectamente las prestaciones que esperan, porque este tipo de maquinaria es muy predecible. Por ello, un diseño disruptivo es cada vez más importante, y lo que empieza a marcar la diferencia". Así explica Israel Hernández, director de Ventas para Latinoamérica de Cetikel, una de las principales características de Balentine, una empacadora que más bien podría parecer una moto acuática por su forma y por su color negro salpicado de una iluminación poco convencional.

"Se trata de una empacadora de cuatro hilos que puede empaquetar pacas de 80 x 70 centímetros pero que permite modificar su longitud entre un metro y los dos metros y medio", detalla Hernández. La máquina está diseñada en Turquía y para ello se han seleccionado componentes de varias de las marcas líderes del mercado como Claas o Kuhn, "no por copiar lo que han hecho ellos, sino por su conocimiento y calidad", apuntan desde Celikel. Orientada hacia un usuario que posee explotaciones no muy grandes que quiere gestionar sus propios recursos y no depender de terceros, esta máquina, que ha generado "muchísimo interés" –y casi el 80% de las consultas en el stand que la marca turca ha desplegado en FIMA–, tiene un precio de entre 70.000 y 80.000 euros, a lo que habría que añadir el margen del distribuidor, figura que buscan para Europa.

También orientado hacia quienes poseen explotaciones de pequeño tamaño está el Snarler AT6 LX. Este vehículo, que aparentemente es un ‘quad’, se convierte en un vehículo agrícola al añadirle tanto en su parte delantera como en la trasera diversos aperos adaptados a su tamaño y sus características. "Esto permite cultivar zonas por las que un tractor convencional no cabría. Además, supone una inversión mínima, de unos 15.000 euros, entre vehículo y aperos, y satisface las necesidades de los pequeños usarios", destaca Jesús Romero, director comercial de Motobox Zaragoza, distribuidor de la marca que produce estos vehículos.

Electroválvulas independientes

La recién concluida edición de FIMA sirvió de marco para la presentación mundial de Kfast, una pulverizadora autónoma fabricada por Kubota Fede, empresa surgida a raíz de la compra de la valenciana Pulverizadores Fede por la japonesa Kubota hace alrededor de dos años. La principal novedad que introduce esta máquina es un sistema de electroválvulas independientes que regulan cada una de las boquillas por las que se pulveriza el producto requerido después de haber realizado un ‘mapeo’ del terreno por el que la máquina se va a desplazar.

"Las electroválvulas regulan aperturas de hasta cinco veces por segundo, en función de las necesidades del campo, como pueden ser la altura o espesor de cada árbol, la distancia a la que se encuentran…", explica Ernesto Esteve, responsable del desarrollo de esta máquina en Kubota Fede. Este sistema, que permite ahorros de hasta un 40% en productos fitosanitarios, fue reconocido con uno de los galardones en el Concurso de Novedades Técnicas que el certamen organiza en cada edición. "Actualmente estamos en la fase de prototipo, en 2025 se desarrollarán alrededor de una decena o una veintena de unidades para una fase de pruebas y esperamos que en 2026 pueda comercializarse para el público en general", apunta Esteve.

El quad puede convertirse en un vehículo agrícola. A.R.

Inspirado en el funcionamiento del revólver de los antiguos vaqueros del oeste, del cual, de hecho, toma su nombre, la empresa binefarense Metaga traía hasta su ‘stand’ de FIMA un distribuidor de producto que, a través de un sistema de motorización, destina el producto al lugar donde se requiere en el proceso de fabricación de alimentos para animales. "Este sistema no sólo envía los productos a los lugares adecuados, sino que además evita que se mezclen", explica Jorge García, director técnico de Metaga, que reconocía que esta herramienta con apariencia de vehículo espacial y destinada a fábricas de pienso "ha despertado mucha curiosidad entre la gente ajena a nuestro sector. Nos han preguntado mucho sobre ella".

En un momento en el que la sequía es una de las principales preocupaciones del sector agrario y del conjunto de la sociedad, la empresa francesa Labaronne Citaf ofrece un sistema de almacenamiento de agua o líquidos que podría asemejarse a una colchoneta. Se trata de unas cisternas absolutamente estancas que permiten almacenar agua o cualquier otro líquido. Elaboradas en tejidos adaptados a cada capacidad y con soldaduras de alta frecuencia, tienen capacidades de entre dos mil y dos millones de litros que pueden incrementarse si es necesario colocando varias de estas cisternas interconectadas. "Así no hay evaporación de agua, ni contaminación externa, ni generación de algas o de bacterias", recalca Julio Moneo, responsable de Zona Norte de la empresa. "Además, no hipotecas tu terreno, porque una vez utilizada se puede trasladar a otro lugar o recogerla y no requiere de permisos para su instalación, que es muy sencilla. Vale para cualquier sitio", añade. Asimismo, el hecho de ser cerradas supone eliminar el riesgo de caídas.

Los recipientes soportan entre -40 y 240 grados. A.R.

El exceso de uso de plástico es otro de los grandes problemas medioambientales de la actualidad. Para tratar de reducir su utilización, los portugueses de Madeiras Afonso han mostrado en FIMA una serie de recipientes compostables elaborados con madera de chopo que pueden utilizarse tanto en la nevera como en el horno, ya que soportan temperaturas que van desde los -40 hasta los 240 grados. Pensados para los proveedores de alimentos de la gran distribución, "en estos recipientes se puede desde almacenar fruta hasta cocinar una lasaña", apunta João Pereira, director comercial de Madeiras Afonso. "Además de ser una alternativa al plástico, estos recipientes suponen una retención de carbono, lo que los convierte en una solución muy sostenible en un momento en el que los clientes valoran cada vez más este tipo de características", añade.

Estos envases son, además, reutilizables en casa, tanto para usos alimentarios como para otras utilidades, por ejemplo, convertirlos en pequeñas macetas.

Seguramente son los grandes tractores, cosechadoras y aperos lo que capta las miradas de los más de cien mil visitantes que han pasado por los pabellones de Feria de Zaragoza. No obstante, el certamen supone un escaparate mucho más amplio de todo aquello que puede facilitar la vida al agricultor. Desde un tornillo de unos gramos de peso hasta una cosechadora que alcanza decenas de toneladas, pasando por un quad o un recipiente alimentario.