El sorprendente (y gratuito) viaje a Bruselas de medio centenar de vecinos de Fuendetodos 

El inmortal artista Francisco de Goya tiene a los 50 vecinos de su pueblo natal, Fuendetodos, en pleno movimiento. La noche del pasado viernes, cuando seleccionaron como finalista al pintor aragonés en el programa de RTVE ‘El mejor de la historia’, se mandaron mensajes para movilizar a todos sus familiares y amigos con el objetivo de que votaran a favor del pintor aragonés Goya frente al poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca.

“Bombardeamos por WhatsApp a toda la gente del pueblo y conocidos para que votaran por Goya, pero éramos menos que los otros (los andaluces) y se nos apoderaron”, reconoce el alcalde de Fuendetodos, Enrique Salueña. Así que el duelo televisivo se decantó a favor de Lorca, que obtuvo el 62,7% de los votos.

El edil valora que el programa intentaba “buscar emoción” con esta elección. Aun así, Salueña tiene claro que “Goya es mucho más que pequeñeces como ese programa”.

Vecinos de Fuendetodos en el salón de plenos del Ayuntamiento de Burdeos en marzo de 2023. Luis Hoya

Aun así, el empuje de todos los vecinos de Fuendetodos para defender a su artista reconocido en todo el mundo es tal que los próximos días 18, 19 y 20 de marzo van a poder viajar de forma gratuita a Bruselas, gracias la iniciativa de un eurodiputado de Ciudadanos (el mismo partido que el alcalde). “Queremos que este pueblo sea conocido en la UE”, destaca el edil.

Una iniciativa europea buscaba un municipio con poca población y el Ayuntamiento de Fuendetodos se apuntó para poder reunirse con varios eurodiputados con el fin de negociar un proyecto y fueron seleccionados.

El periplo que van a hacer les permitirá conocer la sede de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y podrán abrir negociaciones para impulsar el futuro Museo Contemporáneo del Grabado, un proyecto que lleva inacabado desde hace casi una década.

Un proyecto paralizado

De hecho, se ha quedado en un proyecto con 16 módulos cúbicos y una superficie total útil de más de 5.200 metros cuadrados. El esqueleto del edificio inacabado se levantó durante los años más duros de la crisis económica de 2008, con una inversión pública de dos millones a través del Ministerio de Cultura, y se cortó de manera radical.

El museo, que consta de varios espacios cúbicos, está empezando a cambiar ya el perfil de Fuendetodos.

“La intención no es que traigan dinero porque eso suponía que pasara por el Gobierno de Aragón, sino que queremos convencer a la Unión Europea de que el Museo Contemporáneo del Grabado podría atraer a Fuendetodos a jóvenes europeos para hacer grabados como Goya, con expertos que les puedan enseñar”, describe el alcalde el proyecto para salvar ese edificio que lleva una década paralizado.

“Solo llegaron a hacer una cuarta parte del proyecto y nos falta muchísimo. Lo empezó el Ayuntamiento de Fuendetodos pidiendo ayudas del Ministerio de Cultura, y luego otras más pequeñas de la Diputación Provincial de Zaragoza y de la comarca”, enumera el edil. “Y el Ayuntamiento pidió un préstamo de un millón de euros que acabamos de pagarlo el año pasado”.

Enrique Salueña tiene claro que la única manera de afrontarlo es bajo la mano de la UE. “Desde el Ayuntamiento no podemos meternos allí (en presupuesto) y si no conseguimos que el proyecto le guste a Europa para que nos ayude es muy difícil que tenga una salida”, reconoce. “El problema no es solo acabarlo sino también mantenerlo porque es un edificio de un coste bastante elevado”.

Un grupo de estudiantes de Burdeos visitaron Fuendetodos la pasada semana para habcer grabados. Heraldo

Entre las bazas que suma el Ayuntamiento de Fuendetodos ante los eurodiputados figura que en 2023 recibieron más de 4.500 jóvenes entre españoles y franceses para aprender a hacer los grabados, de manera autónoma y sin recibir ninguna ayuda de otras instituciones. De hecho, esta semana han recibido jóvenes de Burdeos, después de haber fomentado la conexión con el municipio capital de la región de Nueva Aquitania donde murió Goya, tras su visita muy singular que hicieron allí unos 30 miembros de la Asociación Cultural Goyesca en marzo del año pasado con sus trajes goyescos.

“Ojalá tuviéramos todos los días un autobús con 60 chavales y se multiplicaran hasta 9.000 al año. Así asentaríamos la población en Fuendetodos. Además, después de que vienen los chicos luego llegan sus padres”, señala Salueña para remarcar los efectos que podría provocar la llegada a algún acuerdo con los eurodiputados de la UE.

Una de las consecuencias sería poder multiplicar la capacidad del albergue o construir un segundo, porque ahora disponen de 33 plazas para los chavales que llegan de localidades de Francia y de España. Así podrán ofrecer el espacio para los chicos procedentes de Nueva Aquitania, una región cuyos estudiantes demandan viajar al territorio aragonés. “Podrían pasar varios días aquí y hacer visitas a los pueblos de la zona para que la gente se quede en lugar de marcharse a Zaragoza”.

Un actor encarnado en Goya canta las excelencia del territorio en Fitur en

Próxima andada con Ignacio Zuloaga

Después de haber contactado en Fitur con el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, el alcalde tiene proyectado invitarlo a la andada de 9 kilómetros que hizo el pintor Ignacio Zuloaga con un grupo de periodistas de todo el país e ilustres invitados.

Está previsto que sea el próximo 13 de abril, después de la Semana Santa, que es a finales de marzo. En este proyecto se han enviado una posibilidad de que participe también el presidente de Burdeos, Pierre Hurmic, que es ecologista.

“Pretendemos que hagan el mismo recorrido que hizo Ignacio Zuloaga al llegar a la estación donde pasaba el tren de Utrillas, que ya desapareció, tomaremos un desayuno y luego subiremos hasta Fuendetodos porque es un recorrido espectacular de una zona de pinar”, enumera el edil. “Llegaríamos hasta la casa de Goya para enseñársela”.

Proyecto europeo de un millón

Por otro lado, el Ayuntamiento de Fuendetodos recibirá de la Unión Europea un millón de euros para poder financiar la oficina de turismo y el Museo Goyesco, así como unas pasarelas en la zona situada en la hoz mayor. El plazo de su inauguración se puede dilatar hasta noviembre.

También van a afrontar la restauración de la iglesia antigua situada en frente de la nueva.