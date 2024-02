Leire Barrón, reconocida como epilense del año por su labor por el medioambiente

Reconocer una labor desinteresada por su entorno más cercano. Con ese objetivo ha nacido el premio al epilense del año, creado por la asociación de vecinos de esta localidad de la comarca de Valdejalón, y que se entregaba el pasado viernes. Su ganadora ha sido Leire Barrón Sáenz de la Fuente, por su labor con el medioambiente. Vecina natural de Álava, que llegó a la villa en 2001 como veterinaria, echó raíces por amor. Más de dos décadas después, tiene un hijo y una hija y trabaja en la empresa cárnica de su marido.

El galardón, otorgado tras cuatro meses de votación entre los socios de la entidad, ha reconocido su contribución a la limpieza de espacios naturales, recogiendo basura por su propia cuenta y de forma totalmente desinteresada. "No es que me guste recoger los desperdicios de los demás, pero me reconforta conmigo misma", reconoce la propia Barrón, una habitual de las pruebas deportivas desde hace varios años. Para ella es una forma de "estar en paz y reducir la carga moral de la contaminación que se ejerce".

En su caso, son ya varios años saliendo al campo para retirar todo tipo de elementos que la gente lleva hasta los rincones más insospechados. La entrega del reconocimiento tuvo lugar el pasado viernes, y en ella estuvieron presentes familiares, amigos y también el alcalde de la localidad, Jesús Bazán, que hizo entrega del premio. Este ha consistido en una placa conmemorativa y en un lote de productos locales.

"Desde la Asociación queremos reconocer a todas aquellas personas que, de forma altruista y desinteresada, mejoran la vida de todas las personas que viven en la villa, con su esfuerzo y dedicación", explicaban los responsables de la entidad. "El premio surge porque es muy fácil señalar algo malo, pero muy pocas veces se valora a quien hace algo bueno porque sí, altruistamente", reconoce José Alfredo Polo, presidente de la agrupación vecinal, quien calcula que Barrón "llevará 1.000 bolsas de basura recogidas".

En la votación solo había dos condicionantes: no se podía votar a quien por su buena labor cobrase por ello y tampoco a ningún miembro de la junta directiva. Los votos se han depositado de forma presencial en la sede de la asociación.