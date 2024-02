Un 30% de los forenses de Aragón van a jubilarse en cuatro años: el Gobierno convoca una plaza

El Gobierno ha convocado una plaza en Aragón para el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en un momento en el que van a jubilarse un 30% de los 31 facultativos de esta especialidad que hay en las tres provincias durante los próximos cuatro años. Este puesto se incluye en un proceso selectivo para el acceso por turno libre y además de superar la oposición tienen que aprobar un curso organizado por el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha convocado 25 plazas, de las que 21 corresponden a comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de Justicia con esta distribución: Andalucía (1), Aragón (1), Cataluña (5), Comunidad Valenciana (4), Comunidad de Madrid (9) y Navarra (1).

Los cuatro puestos restantes los adjudicará el Ministerio de la Presidencia y una de las plazas se reserva para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%.

La convocatoria se publicó en el BOE del pasado 8 de febrero y se pueden presentar solicitudes hasta el próximo 7 de marzo. Está destinado a licenciados o graduados en Medicina, y se exige un temario de 174 temas para un examen que constará de tres ejercicios.

El IMLA es el único organismo autonómico de su naturaleza que cuenta con un ortopantomógrafo digital. Guillermo Mestre

Superan los 60 años y se jubilan antes de 2028

En Aragón hay una treintena de forenses trabajando (20 en Zaragoza, 4 en Teruel y 7 en Huesca). De estos, un 30% son interinos y otro 30% han superado los 60 años y se van a jubilar en los próximos cuatro años.

El director del Instituto de Medicina de Aragón (IMLA), José Manuel Arredondo, señala que la edad de los forenses en Aragón es “bastante elevada”, entre los que han superado los 60 e incluso hay algunos por encima de los 65. Ante esa coyuntura, convocar una plaza en la comunidad aragonesa se considera escasa.

“Pensar que con una plaza vas a resolver un instituto que está envejecido y tiene muchos interinos, no es suficiente”, sostiene el director del IMLA, que ya pidió una prórroga para continuar como forense. “Los juzgados van creciendo, pero la tasa de reposición de los forenses no existe. Se creó una Unidad de Valoración Integral y no se le dota de médicos forenses, pero alguien tiene que hacerlo”.

José Manuel Arredondo reconoce que él tiene que hacer de director del Instituto de Medicina Legal de Aragón y de forense de a pie al mismo tiempo.

A la hora de contabilizar los interinos (4 en Huesca, 4 en Zaragoza y 3 en Teruel), la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza es la mejor cantera, donde suelen ficharlos, pero la vocación de esta especialidad debe tener incentivos profesionales, retributivos y de futuro.

Tragedia del camping Las Nieves en Biescas HA

Los médicos forenses que trabajan en Aragón tienen claro que deberían tener una carrera profesional con complementos retributivos tanto salariales como por guardias dada su penosidad , que hagan esta

actividad atractiva para los futuros residentes que pueda competir con otras comunidades incluso con otros países que están mejor retribuidos en países vecinos como Italia, Francia o Gran Bretaña y se deberían defender la estabilización para los españoles.

Cuando ocurrió la riada de Biescas el 7 de agosto de 1996, con 87 muertos y 183 heridos, los forenses de Aragón dieron una lección de entrega y como consecuencia de esta tragedia se facilitó la creación, por parte del Ministerio de Justicia del Instituto de Medicina Legal de Aragón.

El ministro José María Michavila lo inauguró en 2003 y en el acto ya comentó que tenían “la misma plantilla que en los años 80”. Los forenses han visto que esta etapa se han creado nuevos juzgados como el los de Violencia contra la mujer, penales, etc pero su plantilla no ha crecido con la misma proporción de demandas periciales forenses.