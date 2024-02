Lugarteniente del Justicia de Aragón: "Esta institución tiene que ser incómoda y poner el dedo en la llaga"

¿Qué opinión le merece la nueva Justicia de Aragón, la magistrada Concepción Gimeno?

Es una auténtica profesional, que le pondrá su impulso y su perfil personal a la institución. Esta institución es muy personalista. Nadie va a dudar de su capacidad jurídica y de su capacidad de acometer el trabajo. Yo no tengo por qué no pensar que va a ser una magnífica Justicia, sin lugar a dudas.

¿Es necesario mantener la figura del lugarteniente, que recuperó con usted Ángel Dolado?

Ángel Dolado fue la primera vez que la recuperó, porque Emilio Gastón ya lo intentó con Miguel Ángel Aragüés, pero el trámite de que lo autorizara las Cortes no se produjo. Yo creo que los hechos han demostrado que tiene haber un lugarteniente. Existe en todas las defensorías. Nunca se sabe qué puede pasar, como lamentablemente sucedió con Dolado, y la institución tiene que seguir adelante, para ello es imprescindible el lugarteniente.

¿Se ha ofrecido a la nueva Justicia para ocupar este cargo en su equipo?

No me ofreceré para nada. Mi época en la institución está acabada, lo tengo muy claro.

¿Ha sido el Justiciazgo una institución incómoda?

Sí, pero es lo que tenemos que ser. El Justicia tiene que ser incómodo. El otro día, en un acto en Sevilla, Moreno Bonilla (presidente de Andalucía) lo decía, que nosotros tenemos que poner el dedo en la llaga y lo que tiene que hacer la administración es saber lo que estamos haciendo y por qué. Tenemos que ser una institución siempre propositiva. Tenemos que ver qué se hace mal y, en la medida de lo posible, intentar indicar cómo se podría mejorar y solucionar. No estamos para crear problemas, sino para solucionarlos. Me consta que muchas autoridades nos ven con buenos ojos y se replantean muchas de sus postura cuando tú les explicas lo que estás haciendo. Luego hay otras que no, que parece que estás enfrentados con ellos, pero el Justiciazgo nunca está enfrentado a nadie.

¿En qué han puesto el dedo en la llaga?

Pues, últimamente, está claro, en el tema de la escuela rural de Caneto. Yo siempre pido a las administraciones y a los dirigentes de todas que se lean bien nuestras resoluciones, porque los medios de comunicación no lo recogen todo. Sobre el asunto de Caneto se nos han dicho determinadas cosas y siempre les he contestado lo mismo, que si alguien se había leído bien nuestra resolución. Decíamos algo tan simple como que nos sentásemos en una mesa y buscáramos entre todos la solución. Pero hay gente que parece que si no les dices lo que ellos quieren oír, pues no están de acuerdo. Durante la pandemia de la covid vivimos un momento complicado. A mí un alto funcionario de Sanidad me llegó a decir que era muy fácil estar en el Justiciazgo y verlo todo desde esa atalaya. Me quito el sombrero ante las decisiones ejecutivas inmediatas que se tienen que tomar. Pero instituciones como la nuestra entiendo que tienen que existir, pues desde el sosiego damos otra visión y hay que reconocer que a veces se hacen las cosas mal. Muchas veces ocurre con lo que llamamos administraciones prestacionales, aquellas que prestan más servicios. Un político puede decirme que quiere una línea 900 para servicios sociales que llegue al 90 % de los ciudadanos y le aplaudo, pero mi preocupación es ese otro 10% al que no se llega.

¿Atribuye a ser molestos que no hayan podido presentar en la Cámara los últimos dos informes anuales ni tampoco algunos especiales?

No lo sé. Es una situación que no hemos acabado de entender. La situación de baja y después definitiva renuncia de Ángel Dolado ha conllevado que muchas decisiones se entendiera que si no estaba el Justicia titular no se podían presentar. Yo creo que jurídicamente eso no tiene ningún recorrido porque luego eran públicos y más en un caso como el del informe sobre la sanidad rural, que luego fue casi objeto de un pleno. Si nos lo hubieran dejado explicar a nosotros antes igual alguna de las preguntas que se hicieron hubieran tenido ya una contestación .

Ha habido informes, como los de la sanidad y la seguridad en el medio rural que suscitaron bastante revuelo.

Los datos que ofrecimos nos los había dado la administración, es lo que nos sorprende. Lo único que hacíamos nosotros era interpretarlos como creemos que se tendría que haber hecho. Cuando dijimos que en los próximos diez años, en el ámbito rural, el 50 % de los médicos se habrá jubilado es un dato oficial. Entonces, oiga, se lo decimos para que usted ponga medidas para evitarlo porque es un problema sociológico importante. Igual ocurrió con los 133 cuarteles de la Guardia Civil que hay que intentar agrupar en las cabeceras de comarca, dotándolos de medios de movilidad y de telecomunicaciones importantes. Intentábamos dar soluciones. Hay gente que en público se manifiesta en contra de lo que decimos, pero también nos consta que otros lo comparten completamente.

¿Se va con alguna espinita clavada?

No, cuando llegué hace seis años vine para una cosa que era tramitar expedientes y hacer informes, y la enfermedad de Ángel Dolado me ha llevado a estar al frente de la institución. Me voy muy orgulloso de haber sido el primer lugarteniente de la democracia, del trabajo y con la satisfacción del deber cumplido. ¿Que me hubiera gustado ser Justicia? Nunca lo negaré. Pero bueno, quien lo tiene que decidir no lo ha decidido y ya está, no pasa nada.

¿Se siente especialmente orgulloso de algún informe, tema resuelto…?

El de sanidad rural fue un informe muy importante, que incluso fue objeto de una ponencia mía en el congreso mundial de defensores en Roma. Nos dimos cuenta de que lo que pasaba aquí pasa en muchos más lugares del mundo. Y sobre todo me voy con la satisfacción de que el equipo ha funcionado muy bien. Hemos tenido gente muy buena, no todos del mundo jurídico, también un trabajador social que se dedicaba a los menores, una profesora de instituto… Y creo que dejo amigos. Y sobre todo todo me voy con algún mensaje, como el que recibí el otro día en el que un ciudadano me equiparaba a Emilio Gastón. En absoluto, no hay equiparación posible. Juan de Lanuza tendrá seguro sucesores o sucesoras mejores que yo.

¿Algún consejo para la nueva Justicia de Aragón desde su experiencia?

Simplemente que siga mirando al ciudadano, que no se quede solo en el Palacio de Armijo tramitando expedientes, porque esto no es un juzgado. Aquí lo que hay que hacer es, igual me estoy excediendo en el consejo, que el ciudadano sea el centro de la actuación de la justicia.

Vuelve a casa, a sus “cuarteles de invierno”, como ha dicho en alguna ocasión. ¿Qué proyectos tiene?

Voy a seguir difundiendo el Derecho Aragonés a través de la Universidad de la Experiencia y de charlas. Tengo algún proyecto audiovisual para dar a conocer ese Derecho Aragonés tan desconocido, nuestra forma de sucesión, de casarnos... Ya tengo una edad, pero en los próximos dos o tres años, antes de que definitivamente deje toda la actividad, me gustaría poner en marcha algún proyecto de difusión y de divulgación del Derecho Aragonés.