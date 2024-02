Aragón, en contra de la ley nacional que podría "cercenar" 151 paradas de bus

La decisión del Gobierno central de retomar la ley que preveía eliminar hasta 151 paradas de bus estatal en Aragón ya despierta recelos en el Pignatelli, que estará en contra de que se "cercene, limite o reduzcan" estas paradas. "Aunque con el mapa concesional aragonés podamos compensar parte de los problemas, vamos a estar críticos con este planteamiento", ha defendido el consejero de Fomento y Vivienda, Octavio López.

En este sentido, se ha comprometido a hablar para intentar "revertir" este anuncio y ha adelantado que se tomarán las decisiones necesarias para que "no suceda". "Todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tienen que tener la misma calidad de transporte. La movilidad es fundamental", ha defendido. Según fuentes del Ministerio de Transportes, este segundo intento de tramitar la nueva ley parte del mismo documento, aunque “se está trabajando” con todas las partes implicadas para “terminar de definirlo” mientras la regulación avanza en el Congreso y el Senado.

El documento trasladado por el Gobierno central a la DGA en la anterior tramitación tan solo mantenía el paso de rutas de bus estatales por las tres capitales de provincia y otras 16 localidades aragonesas. Por contra, los vecinos de hasta 151 municipios verían suprimida su parada y estarían obligados a hacer algún tipo de transbordo.

Ante esta posible situación, López ha recordado que la Comunidad está trabajando en el mapa concesional que dejó el Gobierno de Javier Lambán, "con algunas dificultades de recursos y problemas técnicos", en referencia a la judicialización del proceso, la complejidad administrativa que ha conllevado y los plazos de entre de la flota, entre otras cuestiones que han provocado retrasos en su puesta en marcha. No obstante, el consejero ha mantenido este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, su compromiso de comenzar la implantación en el primer semestre del año.

"Lo que se pretende es que no haya ningún núcleo con diez habitantes al que no llegue ningún transporte", ha explicado, al tiempo que ha señalado que, en un futuro, será "realidad" que "una persona que viaje de Orihuela de Tremedal a Teruel tenga la misma tarifa que uno que vaya de Utebo a Zaragoza". "Los costes no son los mismos, pero se va a aplicar un criterio de unificación", ha apostillado.