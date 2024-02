"Queremos demostrar que la ciencia es divertida y no tiene género"

Una construcción de Lego, una muñeca que se puede programar o un simple destornillador. Lo importante no es el qué si no llamar la atención y descubrir que la ciencia y la tecnología son "divertidas" y "no tienen género". Este es el objetivo de Patricia Heredia y Valeria Corrales, que hace seis años unieron su destino en ValPat gracias a un taller como el que desarrollaron este miércoles en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja de Zaragoza. "Me dedicaba a diseñar y programar los equipos que van en los trenes, así que decidí dar un taller, al que vinieron 9 niños y una niña, Valeria", recordó la ingeniera de Telecomunicaciones quien se quedó "impactada" con la proporción.

Para Corrales, rememoró, ese encuentro también supuso un antes y un después en su vida, puesto que empezaba a programar pero necesitaba a alguien que le pudiera enseñar. Y de ahí nació su canal de Youtube -ahora también con presencia en Instagram o TikTok- en el que muestran actividades de electrónica, robótica, programación y diseño en 3D, como los que enseñaron 'in situ' a los alumnos del instituto Goya y del colegio Montessori y también de otros de la Comunidad que se conectaron 'online'.

Todos se quedaron asombrados con las propuestas. "¡Qué pasada!", repitieron varios cuando vieron cómo un robot, programado y perfeccionado por ambas, era capaz de resolver un cubo de rubik, el mismo con el que acudieron al programa de televisión 'Got Talent'. "Tiene un sensor de infrarrojos que lee las caras. Los movimientos se programan por bloques y lleva un código C", explicaron. Lo hizo en 22 movimientos y 84 segundos. "Es un poco lento. Seguro que si alguno está acostumbrado, lo consigue antes", reconoció Corrales ante la sorpresa de la mayoría. "Yo hubiera tardado más de una semana", murmuró alguno de los presentes.

Más asombro causó todavía el perro robot Petoi-Bittle, que imita la acción de hacer pipi, dar la patita, se cae y se levanta y, además, es capaz de hacer flexiones. "Cuando estudiaba odiaba la biología, pero ahora, a través de lo biónico, la veo de otra manera y estoy aprendido mucho", reconoció la propia Heredia, quien señaló que de pequeña lo que más le gustaba era "abrir cosas" y para eso el destornillador se convirtió en su mejor compañía. "Decía que quería ser inventora, pero como esa carrera no existe, soy ingeniera", explicó a los presentes.

Los interesados pudieron probar los diferentes dispositivos e incluso algunas, como Beatriz Aperis y Anissa Hamdouni, compañeras de 2º de la ESO en el instituto Goya, se llegaron a jugar al típico 'piedra, papel o tijera' quien volvía a salir. "Ha sido interesante y divertido", apostilló la primera. Explicó que le gusta la tecnología y saber cómo funcionan las cosas, pero lamentó que las matemáticas no se le den "muy bien". Heredia no dudó en alentarla: "No tiene nada que ver... A mi en la carrera también había asignaturas que no entendía y ahora, con aplicaciones posteriores, lo hago. Anímate, no hace falta que sepas muchas mates".

A Hamdouni también le interesa la construcción y la innovación, aunque tiene claro que no se ve dedicándose a ello en el futuro. Quiere ser arqueóloga. Por su parte, su compañero Diego Zafrilla, quien salió como voluntario a probar alguno de los artículos presentados, reconoció que aunque fue "divertido", la tecnología no es lo suyo: "Nunca he sido muy fan. Me gusta más la ciencia y las matemáticas".

Un 45% de mujeres investigadoras

Durante el taller ‘Acércate a la ciencia’, la consejera de Educación, Claudia Pérez Forniés, animó a los jóvenes a interesarse por la investigación y recordó la necesidad de incorporar mujeres a la ciencia y a los empleos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas). "Es un requisito ineludible para nuestro desarrollo", detalló. En este sentido, recordó que a nivel mundial "solo un 30%" de los investigadores son mujeres. Cifras que en Aragón se elevan hasta el 45% (2.378 de los 5.243 existentes), aunque las mujeres solo lideran un tercio de los grupos (94 frente a 164 encabezados por hombres). "Tenemos que promover que vayamos hacia ese camino y que esa brecha entre hombres y mujeres se cierre", recalcó.

Incidió en que es muy importante que los menores "tengan referentes" y, por ello, desde la Consejería de Educación están implementando programas en esta línea. "Todos hemos tenido un profesor o un maestro que nos ha explicado algo muy bien o que nos ha metido el gusanillo de alguna cosa y eso marca tu futuro", reiteró. También hizo hincapié en ello el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo. "La visibilización y el hecho de tener referentes motiva el interés de las niñas y las jóvenes por la ciencia", recordó ante unos alumnos que, durante alrededor de una hora, descubrieron conceptos y herramientas hasta ahora desconocidas. Y quien sabe, quizás en alguno sea el germen de una carrera científica.