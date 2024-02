Pilar Muro: "Un careo entre Silva Sande y Teijelo ayudaría a hallar a mi marido"

Pilar Muro, viuda del empresario Publio Cordón, secuestrado en Zaragoza el 27 de junio de 1995, esperaba que las autoridades públicas le hubieran informado de la salida en tercer grado del exmiembro de los Grapo, Fernando Silva Sande, (Carnota, La Coruña, 1954), condenado por el secuestro de su marido. La medida se adoptó en julio de 2022 y le permite salir al interno todos los días para trabajar y vuelve a dormir en el Centro de Inserción Social de La Coruña

Pilar Muro ha conocido este martes la noticia a través de HERALDO.“Cumplirá los años de la condena (28 años por el secuestro) y al final saldrá en libertad. No creo que vayamos a sacar más información de él”, reconoce Pilar Muro, después de que Silva Sande detallara a la Guardia Civil que los Grapo llevaron el cadáver de Publio Cordón para enterrarlo a Mont Ventoux desde la casa de Lyon donde lo tuvieron secuestrado.

La viuda de Cordón no critica que Instituciones Penitenciarias les haya reconocido ese tercer grado. Sin embargo, considera que la colaboración en la búsqueda de su marido “le ha servido para lograr beneficios penitenciarios antes de lo que le correspondía”. “Está cumpliendo su condena y no tengo nada que decir, tras los 23 años que lleva preso. Pueden dejarle antes suelto si tiene buena conducta. Mi prioridad es encontrar el cuerpo de Publio”, detalla.

Celebración del Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo y homenaje a Publio Cordón. Oliver Duch

Aunque la Guardia Civil prometió a los allegados de Cordón que seguirían buscando los restos del secuestrado, no ha habido nuevas búsquedas desde 2022. Aun así, la familia cuenta con un experto que les ha ofrecido hacerlo con un moderno magnetómetro. Pilar Muro lo agradece, aunque considera que debería hacerlo en colaboración con la Benemérita.

“Seguir buscando en Mont Ventoux es encontrar una aguja en un pajar. No me importaría hacerlo pero no me da ninguna esperanza”, precisa la viuda. Pilar Muro sostiene que la Guardia Civil podría “hacer un careo” entre los presos José Antonio Ramón Teijelo (condenado a 30 años por el secuestro en 2017, junto a Victoria Gómez Méndez) y Fernando Silva Sande para intentar localizar los restos de Publio Cordón en Mont Ventoux. En su opinión, Teijelo es quien “tiene las claves de dónde enterraron a mi marido”,

Los grapos Victoria Gómez Méndez y José Antonio Ramón Teijelo en el juicio de la Audiencia Nacional. Efe

“Los puntos que dio Silva Sande no han servido para localizarlo. Si el otro (Teijelo) quisiera hacerlo, podría ser de ayuda para encontrarlo. Esta es la única esperanza que me queda. La Guardia Civil podría intentarlo. Espero que me atiendan”, señala Pilar Muro. El próximo 27 de junio se cumplirán 29 años del secuestro.

La viuda de Publio Cordón siempre ha mantenido sus prevenciones respecto de las confesiones de Silva Sande, “no porque fueran mentira, sino porque tal vez no tenía la cabeza clara". "Quizás nunca había estado antes allí (Mont Ventoux)”, en el lugar concreto donde se enterró el empresario después de que los terroristas hubieran cobrado los 400 millones del rescate de la familia en París. “Ojalá nos llegue una carta como la que nos mandó Silva en su día con la solución”, concluye.

Pilar Muro lleva tres décadas esperando que la Guardia Civil resuelva, a través de los miembros de los Grapo detenidos, que se recuperen los restos de su empresario Publio Cordón.

La banda terrorista quedó muy mermada con la operación que hizo la Benemérita en París en noviembre de 2000. De hecho, el último crimen cometido fue en Zaragoza, en 2006, cuando la banda asesinó a la empresaria Ana Isabel Herrero en la calle Cervantes. Aun así, la andadura terrorista del PCE (r)-GRAPO, que comenzó en 1975, cometió 86 asesinatos hasta ese año y provocó cientos de heridos con sus más de 1.000 acciones terroristas.