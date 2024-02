BienestArte, el arte como promoción del bienestar emocional y refuerzo terapeútico

"En muchas ocasiones, la ansiedad o la depresión te aíslan de todo lo que te rodea y, no solo eso, también piensas que eres incapaz de hacer algo. Gracias a BienestARTE me he dado cuenta de que puedo hacer muchas cosas, disfrutar de propuestas artísticas muy diversas, y siempre en un espacio seguro, con profesionales que entienden tu situación y guían la actividad para que te encuentres bien y saques lo mejor de ti misma".

De esta manera explica Cristina, usuaria de este servicio, los beneficios de BienestARTE, un proyecto puesto en marcha por la Asociación de Apoyo al Tratamiento de Ansiedad y Depresión de Aragón (AFDA) y la Asociación Cultural Mediáticas, hace cinco años, haciendo suya la premisa de la OMS. Este organismo, después de analizar más de 900 estudios científicos, corroboró la incidencia que la participación en actividades artísticas y culturales producía en el bienestar físico y emocional de las personas.

A lo largo de estos años han participado en esta actividad comunitaria más de 1.560 personas en tratamiento por ansiedad y depresión, así como población en general. De todas ellas, alrededor de 790 lo han hecho en las visitas culturales, cerca de 500 en sesiones de cocreación, 82 en el proyecto Creativa-mente, 125 en el club de lectura y 75 en las actividades de la exposición ‘Materia Sensible’, entre otras.

"Es increíble la receptividad de la gente y su implicación en un proyecto que, desde Afda, creemos que es muy beneficioso para acabar con el tabú de la enfermedad mental"

"Es un proyecto muy enriquecedor, en el que se han volcado muchos artistas y que ha permitido crear una comunidad muy positiva. Es increíble la receptividad de la gente y su implicación en un proyecto que, desde AFDA, creemos que es muy beneficioso para acabar con el tabú de la enfermedad mental y de todo lo que va asociado a este concepto", explica Ana Quintana, técnica sociocultural de AFDA y responsable de este proyecto.

Entre los aspectos más significativo de BienestARTE se encuentra el hecho de que un 91% de los participantes considera que estas actividades suponen un refuerzo terapéutico muy importante para su tratamiento; un 83% cree que favorecen un diálogo sobre aspectos relacionados con la salud metal que no encuentran en otros espacios, y un 82% indica que la actividad repercute de manera positiva en su bienestar.

"Las diferentes propuestas de esta actividad, no solo me han permitido entender el mundo del arte de una manera más abierta y enriquecedora, también me han servido para autodescubrirme, encontrarme a mí mismo y poder cambiar cosas que antes no era capaz de hacer", explica Jorge, quien participa en una de las actividades de cocreación de forma ‘online’. "Es un espacio único, en el que nunca te sientes juzgado, y donde solo necesitas un lápiz y un folio para sentirte bien, para crear", añade el joven, quien recuerda que una de estas sesiones le permitió darse cuenta de su realidad y comenzar el proceso de transición de género.

Creación colectiva

Estas sesiones de creación colectivas permiten experimentar a través de diferentes disciplinas artísticas y son muchos los creadores que han participado en ellas, con gran éxito. Algo que también ocurre con las visitas culturales o el club de lectura, que cuenta con una gran aceptación.

"A lo largo de este tiempo ha habido proyectos muy interesantes, como el taller de costura en el que utilizamos nuestros trabajos con la aguja para hablar de situaciones personales y los sentimientos que nos provocaban", recuerda Nathan, otro de los usuarios de la actividad, quien en breve va a impartir a sus compañeros un curso de cómic, porque si algo caracteriza a BienestArte es su carácter comunitario.