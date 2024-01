Los geólogos podrán optar a puestos técnicos del Instituto Aragonés del Agua

La administración pública aragonesa ha dado la razón a la delegación del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) en Aragón y se abre a incorporar a los geólogos para la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal funcionario del Instituto Aragonés del Agua.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, de la que depende el Instituto Aragonés del Agua, estima "parcialmente" el recurso presentado por el ICOG para incorporar profesionales geólogos a las RPTs.

En concreto, los profesionales de la geología podrán optar a puestos de: Jefe de Unidad de Formento de Obras Hidráulicas, Jefe de Unidad de Gestión de Riesgos de Inundación, Jefe de Área de Explotación, Jefe de Unidad de Explotación, Jefe de Área de Planificación y Digitalización, Asesor Técnico, Técnico de depuración y Técnico de control de vertidos.

La resolución no obstante desestima abrir los RPTs de técnico de depuración, por no corresponder a la categoría requerida y el Jefe de Área de Proyectos y Obras Hidráulicas "porque no tienen suficientes conocimientos para el ejercicio de las funciones del puesto de trabajo".

En un recurso potestativo de reposición interpuesto por el Colegio de Geólogos en marzo de 2023, se solicitaba a la consejería "permitir participar a los geólogos licenciados en Geología, Ciencias Geológicas y Grado de Geología" en la selección de los puestos de personal funcionarial para el Instituto Aragonés del Agua.

De los 10 puestos detallados por el ICOG en su recurso, la consejería se abre a incluir a 8.