Irene Romea: "El abogado sufre por la lentitud de la justicia"

Ha terminado dedicándose al derecho Mercantil y Concursal. ¿Cómo acabó eligiendo esta rama del Derecho? Yo no la elegí, la especialidad me eligió a mí. Recién colegiada tuve que concursar a la empresa de mi familia, del sector de la construcción. Fue en 2008, en los años de la crisis inmobiliaria. Fue muy duro.

Tiene que ser complicado pasar por algo así y dedicarse luego a ver a otros particulares y empresas solicitando acogerse a las antiguas quiebras, hoy concursos de acreedores.

Hay una parte muy dura porque muchas veces no puedes evitar implicarte. Muchas veces la persona que acude al despacho llega devastaba internamente. No me gustaba para nada el derecho Mercantil, pero aprendí porque me tocó y ahora me encanta. Además, hay más asuntos, no solo crisis.