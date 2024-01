Carmen Susín: "La acogida de menores migrantes debe contar con suficiente financiación estatal"

Han pasado más de cinco meses desde su toma de posesión, ¿cómo valora este periodo?

Ha sido un periodo muy intenso, conociendo a fondo el Departamento, las entidades y las personas que hay detrás del gran trabajo que se desarrolla en él.

¿Cuál ha sido el momento más complicado de gestionar?

Es complicado llegar a un área que no conoces. Nada ha sido fácil.

Con su perfil, ¿era esta la Consejería en la que se veía?

Yo soy una mujer de partido y siempre he estado donde se me ha pedido. Si el presidente me pidió que diera un paso adelante y confió en mí, lo que espero es no defraudar ni sus expectativas ni la confianza que han depositado los aragoneses.

La llegada de migrantes de Canarias provocó un choque con el Gobierno central. ¿Cómo está la situación?

Todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PSOE, hemos denunciado la falta de información y la deslealtad del Gobierno de España. Es un proceso migratorio complejo que va a ir a más y tiene que haber una coordinación. Aunque la gestión de los adultos depende del Ministerio y las entidades, llegan con problemas de salud a municipios pequeños donde hay que coordinar la atención sanitaria, ya de por sí tensionada. Hace falta diálogo para decidir la mejor ubicación para atenderles con todas las garantías.

De los 85 migrantes que dijeron ser menores, las pruebas forenses han determinado hasta ahora que solo lo son cuatro. ¿No fue exagerada la declaración administrativa de emergencia para poder atenderles?

La tutela de los menores tiene que financiarse desde el Estado que mira a otro lado. Desde octubre se lleva invertido un millón de euros en activar plazas para acogerles.

¿La solución es pedir la competencia en inmigración?

Aragón es leal a este país y a la Constitución, que establece que la competencia en materia de extranjería y de inmigración es única y exclusivamente del Estado, excepto la tutela de menores. Habrá que ver en qué condiciones, al final, Cataluña y País Vasco acaban teniendo esa competencia y cómo nos repercute que tengan la capacidad de decidir qué migrantes entran en su territorio. Es una cuestión un poco peligrosa.

El anterior Ejecutivo se comprometió a recibir a 24 menores no acompañados. ¿Van a venir?

No sabemos nada, ni tampoco de la financiación de esas 24 plazas ni de las 84 que hemos habilitado para los que se reseñaron desde octubre. He solicitado más de una vez reunirme con la ministra de Infancia, pero no hay respuesta.

Canarias pide solidaridad y que se deriven a la Península la mitad de los 5.000 menores que hay en sus centros. ¿Está Aragón dispuesto a recibirlos?

Aragón siempre ha sido una comunidad solidaria y acogedora con las personas migrantes. Es una cuestión de Estado, no solo de solidaridad entre comunidades, y debe contar con una suficiente financiación estatal. El Gobierno central es el que está fallando, no tiene claro cómo afrontar esta crisis y crea el caos.

El vicepresidente de la DGA, Alejandro Nolasco, de su socio de Gobierno Vox, reclama la expulsión de los migrantes irregulares. ¿Qué opinión le merece?

Esta consejera responde solo por sus palabras y por sus hechos, y hasta ahora creo que han sido impecables. Las declaraciones que haga el diputado Nolasco no afectan a la gestión que se hace.

Veo que no las comparte, resulta incómodo...

Reitero, yo solo respondo sobre mis palabras y mis hechos. Yo responderé de verdad de la gestión.

El ‘limbo’ de la dependencia está en un mínimo histórico, 186. Sin embargo, la lista de espera afecta a los solicitantes que aguardan su evaluación. Ustedes reconocen que hay 4.154, el PSOEhabla de 5.545. ¿Qué van a hacer para atajarla?

Además de incorporar más valoradores, se está trabajando con implementar un horario de tarde y pronto tendremos buenas noticias. También está en marcha la orden para la creación de la prestación del cuidador profesional y se han incrementado las horas del servicio a domicilio, algo que dejó aprobado el Gobierno de Lambán pero sin financiación. Me resulta cuando menos curioso que el PSOE salga a criticar si lo primero que hicimos fue asignar 460 plazas de residencia que ellos dejaron vacantes.

¿Qué porcentaje se ha marcado que descienda la lista de espera en los próximos meses?

Del porcentaje que quiero hablar es del 50% de la dependencia que el Gobierno de España tiene que pagar a Aragón y a todas las comunidades, como se ha comprometido con el País Vasco. Es una cuestión que nos preocupa, porque el plan de choque del Ministerio se está financiando con fondos europeos de recuperación que tienen fecha de caducidad.

El complejo residencial del Buen Pastor de Zaragoza, un proyecto heredado, va con retraso. ¿Cómo está ahora su tramitación?

Seguimos pendientes de la adjudicación definitiva de la obra, pero no me atrevo a poner plazos. Mi deseo es que los vecinos de Valdefierro puedan disfrutar antes de final de legislatura de esta ecociudad de los cuidados que se financia con fondos europeos.

¿Incluidos el bar-cafetería y los edificios polivalentes aparcados por motivos presupuestarios?

El proyecto que nos encontramos licitado no los incluía. De momento vamos a resolver lo que hay.

¿La de Ateca estará terminada para mediados de este año?

Espero.

¿Contemplan la construcción de alguna más?

En principio vamos a acabar de ejecutar los fondos europeos, lo que no estoy dispuesta es a devolver ni un céntimo.

Para hacer frente a la lista de espera de la discapacidad, que afectaba a cerca de 14.000 personas, ya tomaron medidas en diciembre. ¿Cuánto espera que disminuya y para cuándo?

Es complicado marcarse un objetivo cuando se trata de valoraciones y hay casos complejos. Hemos puesto todos los medios y en verano notaremos una mejoría.

¿Para cuándo la Ley de derechos de las personas mayores?

La semana que viene se celebran los primeros talleres del proceso participativo. Espero que a mitad de legislatura esté aprobada.

Trabajan ya en el programa estratégico contra la soledad no deseada. ¿Hay alguna fórmula para luchar contra esta lacra?

Se trata de ordenar todas las iniciativas que hay en marcha. Hay cuestiones vinculadas a la innovación en el acompañamiento a las personas mayores que suponen decisiones de carácter ético. Vamos a poner en marcha el Comité de ética, que se dejó perfilado la pasada legislatura pero nunca llegó a trabajar.

Anunció una asesoría psicológica dependiente del Instituto Aragonés de la Juventud accesible en toda la Comunidad.

Se está preparando el pliego de licitación de esos servicios. La salud mental infantojuvenil es un gran problema. Hay una asesoría en Zaragoza y se va a extender a todas las cabeceras comarcales.

¿Se plantea solicitar la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV)?

A ocurrencias del presidente del Gobierno en una rueda de prensa no respondo. Algo así se tiene que plantear en una conferencia sectorial, con papeles y transferencias dotadas económicamente. No voy a asumir el fracaso de la izquierda con el IMV.

¿Y actualizar la prestación aragonesa complementaria?

Hay que modificarla, fue un fracaso del Gobierno de Lambán. Solo la reciben 82 familias además de las 3.000 que perciben la complementaria. La hemos actualizado a 621 euros al mes, que estaba en 583, para a partir de allí aplicar la revalorización. Hay que reformar la prestación, pero no tiene sentido si no sabemos lo que se quiere hacer con el IMV.

¿Hay fecha para el prometido cheque-bebé?

Estamos analizando cómo lo están trabajando otras comunidades y cuando tengamos decidido el modelo se implementará.