En qué consiste la prueba de la mochila o 'pack test' de los bomberos forestales

La empresa pública Tragsa, antes de activar cualquier dispositivo de extinción de incendios forestales (las BRIF, aunque no solo estas), realiza anualmente al personal implicado las siguientes pruebas: un reconocimiento médico general y una prueba de esfuerzo o 'pack test', que los trabajadores califican de "excluyente", de modo que algunos de ellos podrían verse obligados a coger una excedencia forzosa e incluso, en la calle, de suspenderla varias veces. Pero, ¿en qué consisten estas pruebas?

Según recoge el Ministerio para la Transición Ecológica en sus procedimientos de selección de personal, la prueba de esfuerzo o 'pack test', conocida también como "prueba de la mochila", está destinada para aquellas personas implicadas en tareas "duras", y consiste en caminar 3 millas (4,8 kilómetros) con un peso de 45 libras (20 kilos), peso de la mochila extintora, sobre terreno plano. El tiempo de realización del test es de 45 minutos. "Los estudios de campo revelan que la realización del test es significativamente parecido a las tareas que los combatientes de incendios realizan, incluida la línea de defensa con herramientas manuales", recoge el documento.

Sin embargo, para estos trabajadores, quienes se someten anualmente a estas pruebas y, en ocasiones, varias veces al año, supone una "carga mental" que les condiciona en su ejercicio bajo la presión de no ser aptos para el puesto que desempeñan habitualmente.

La protesta ya se realizó en 2023 con los mismos términos Heraldo.es

"Es algo que se estipuló por el comité de lucha contra incendios forestales como recomendaciones… Y para entrar a trabajar, pues bueno, vas a valorar a los que mejor funcionen, pero una vez que estás dentro del cuerpo, llevas tantos años en el cuerpo y has cogido esa mochila 300 veces, los que trabajamos sabemos a lo que nos exponemos. Podemos hacer esa prueba y fallar, y al día siguiente me toca salir de incendios y coger esa mochila y sacarlo", asegura Jorge Farled, miembro de la BRIF de Daroca.

Los bomberos forestales califican de "sinsentido" estas pruebas, y aseguran que teniendo un preparador físico que les prepara y evalúa constantemente, no tiene sentido someterse a las mismas una y otra vez.

"Hay mil factores que no tienen por qué decir que eres mejor o peor trabajador. ¿Una prueba física que te excluya después de 25 años de trabajo tiene sentido? ¿En qué cabeza cabe que se nos valore así a los bomberos y bomberas forestales de la BRIF? Tienen que trabajar por mejorarlo. Si no la supero dame una baja, pero no me dejes en el paro. Para eso tenemos a los preparadores físicos. Vamos a solucionar esto, pero no con un despido sea después de 10 o 15 años", defiende este trabajador.

Desde la empresa pública Tragsa, responsable de estas pruebas que se han realizado esta semana en la base de Daroca y otras sedes estatales del operativo, aseguran que si la persona no supera la prueba de esfuerzo o 'pack test', esta se le repite a los 15 días; y si, aun tras dicho periodo, no la supera por segunda vez, pasa a una excedencia temporal transitoria por enfermedad sobrevenida, conservando su plaza en el dispositivo durante 2 años, periodo tras el cual se vuelve a citar a dicha persona para hacer la prueba otras dos veces. "En caso de no pasar la prueba una 5ª vez al tercer año, se despide a la persona con su correspondiente indemnización", indican.

Del mismo modo, reiteran que las BRIF no es el único colectivo que se somete a las pruebas, sino que lo hacen todos los dispositivos de bomberos forestales, atendiendo a razones de seguridad de los propios trabajadores.

La legalidad y pertinencia de estas pruebas anuales ha sido reconocida por la sentencia de 18 de febrero de 2014, 000061/2013, que, a tenor del art 22.1 de la LPRL, concluye que "las pruebas habituales de los reconocimientos médicos constituyen un elemento necesario para determinar la aptitud física de los trabajadores destinados a estas funciones, en la medida que un correcto estado de salud evita y minimiza los peligros derivados del indiscutible riesgo de dicho trabajo, tanto para el propio trabajador como para terceros relacionados con la empresa y que pueden servir para prevenir accidentes de trabajo".