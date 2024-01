Familias y docentes de Aragón recelan del plan de Sánchez y exigen una reforma educativa de "calado"

El plan de choque de 500 millones de euros –a repartir entre todas las comunidades autónomas– anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, genera recelos entre familias y docentes aragoneses que piden mayor concreción de las medidas y que estas no supongan "un parche" para un sistema educativo que necesita una reforma "de calado". Además, aunque celebran la mayor inversión en educación, plantean dudas sobre si será suficiente para mejorar los datos del informe PISA.

"Estas medidas llegan tarde y deberían ir acompañadas de otras modificaciones para solucionar el bajo nivel educativo, el fracaso escolar y el paro juvenil. Hacen falta reformas estructurales como la reducción de ratios, aumento de plantillas y potenciar la figura del docente", apuntó Mónica de Cristóbal, representante de Educación de CSIF Aragón. También desde CC. OO. exigieron "mayor reflexión y concreción" del plan, que todavía se está ultimando y se presentará el día 25 ante el Consejo Escolar del Estado.

De momento, el presidente Sánchez ha avanzado la intención de reducir el número de alumnos en Matemáticas y Lengua, además de ofrecer clases extraescolares gratuitas a aquellos estudiantes que van más rezagados. "Siendo correcto, creemos que hay que avanzar mucho más. Para mejorar los resultados escolares es imprescindible reforzar la atención a la diversidad y tomar medidas audaces que permitan la plena inclusión del alumnado vulnerable, priorizando los apoyos donde se concentra este tipo de alumnado", manifestaron desde esta central.

Desde la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Educación Secundaria en Aragón (Adiaragón), su presidenta, Pilar García, se mostró cauta a la hora de valorar la propuesta debido a la falta de concreción, sin embargo, insistió en la necesidad de adoptar medidas "estructurales". En este sentido, alertó de que la puesta en marcha de medidas "en paralelo" supone un "parche". "Muchas veces son planes y propuestas que lo que hacen es incrementar la burocracia, pero no mejoran las condiciones ni ponen el foco en lo que de verdad hay que ponerlo: que es el cambio de calado", lamentó.

Más optimista se manifestó Horacio Tabernero, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa). Recalcó que si se destina más dinero a profesorado y desdobles "la diferencia será positiva". No obstante, explicó que, además de dotar a los centros de más personal y ampliar su formación, es fundamental una estabilidad legislativa. "Hay que hacer un pacto de Estado por la educación, en el que al 90% se pongan de acuerdo los dos grandes partidos y que no estén cambiando las leyes cada 4 u 8 años", subrayó.

Piden por una revisión "real"

También apostó por ello Miguel Ángel Serralde, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecaparagón), quien lamentó que, durante las últimas legislaturas, los políticos han demostrado que "les importan más los sillones que los pupitres". Además, hizo hincapié en la necesidad de "recuperar la cultura del esfuerzo" en cuanto al sistema de evaluación y repetición. Por su parte, desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública de Aragón (Fapar), al tiempo que celebraron la mayor inversión en educación, reclamaron una "revisión real" de las necesidades del sistema educativo: "Hay que modificar metodologías de aprendizaje, con atención individualizada y sin perder de vista la imprescindible equidad".

El presidente de Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas, señaló que aunque no están en contra de las propuestas de Sánchez, lo que se necesitan son "medidas en las que estén de acuerdo todos los partidos políticos y que no sean motivo de enfrentamiento". Este orientador valoró que las iniciativas que plantea son "necesarias" pero habría que haberlas "implementado" hace tiempo, ya que desde hace varios cursos estos profesionales vienen alertando de los problemas de estrés, ansiedad y conductas autolíticas que presentan los adolescentes. Subrayó que no se puede "improvisar" un plan de formación del profesorado. No obstante, concluyó que "más vale tarde que nunca".

Ante los peores registros históricos de Aragón en matemáticas y la bajada en comprensión lectora, recogidos en el último informe PISA, correspondiente a 2022, el Departamento de Educación avanzó su intención de ampliar el programa ‘Aúna’ a partir del curso 2024-2025. Con él, se ofrecen, fuera del horario lectivo y de la jornada laboral de los docentes, cuatro horas semanales de refuerzo de las materias fundamentales para grupos de entre ocho y 15 menores.

Asimismo, se quiere introducir en el curso actual otros como Viaje con las letras, que fomenta la escritura; Perspicaz, que trabaja la competencia lingüística; y ‘Desenreda’, que se centra en la alfabetización mediática. El objetivo también es lanzar otras propuestas relativas a mejorar las competencias en Matemáticas.